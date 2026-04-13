日本戰略轉型／軍工產業 成早苗經濟學火車頭

面對中國大陸的經濟脅迫，日本首相高市早苗擬趁5月黃金周假期出訪越南與澳洲，加強安全與經濟合作並發布新版「自由開放印太戰略」。

早在去年11月，高市就在內閣中設立日本成長戰略本部，重點投資17項戰略產業，以國防產業推動經濟成長，發展與志同道合國家關係並兼顧經濟安全保障。

每日新聞4月5日引述首相官邸官員說法，高市此行著重安全合作，特別是北京不斷在東海、南海擴張，另一重點則是強化稀土等重要礦產供應鏈的經濟安全合作。

多名政府人士告訴讀賣新聞，高市將在訪問期間宣布新「自由印太夥伴關係」。其將在評估中東情勢後拍板並成為外交政策的重要成分，內容將圍繞在：加強經濟基礎，透過解決問題促成經濟成長，以及安全合作。

高市去年10月底就說，隸屬於本部之下的日本成長戰略會議旨在藉研發尖端科技政策具體化，協助解決國家面臨的問題，實現日本經濟強勁成長，並在中長期擴大日本經濟規模。相關投資也與經濟安全有關，透過利用公私部門共同參與戰略投資，積極因應經濟、能源等安全問題，以強化日本韌性。

負責經濟安全並參與日本成長戰略會議的東京大學教授鈴木一人2月12日時說，早苗經濟學將國防產業定位為經濟成長的引擎，以活化國防產業創新為重點，發展能促進日本安全保障與帶動經濟成長的軍民通用科技。

深化與美合作 出口軍武

戰略產業投資成為日本深化與志同道合國家關係的窗口。戰略國防安全研究院助理研究員王綉雯說，17項戰略領域中有許多與美國等先進國家合作的機會。

以國防產業為例，共同社3月13日報導，受烏克蘭戰爭、美以伊衝突影響，飛彈需求與日俱增。日美擬利用共同研發、生產國防裝備及「日美防衛產業合作、採購、維護定期磋商」（DICAS）架構，合作增產飛彈，愛國者三型為選項之一。

此外，日本過去依「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，僅可出口救難、運輸、警戒、監視及掃雷5種非戰鬥目的裝備。日官員3月16日向軍聞網站「國防新聞」直言，日本國防產業生產鏈因5類型限制難維持運作。

自民黨與日本維新會3月6日向高市提議廢除5類限制，原則上允許出口戰機、護衛艦等武器，除確保日本第六代戰機計畫的海外市場，還留下空間可出口裝備至戰火中國家。

建議中提到，出口國防裝備至盟友與志同道合國家，除強化其嚇阻力與應對能力，還能為日本創造理想的安全環境，而擁有日系裝備的各國能互相支援，則提升其作戰韌性。再者，鑑於烏克蘭戰爭彈藥消耗量龐大，日本有必要加強國防生產與科技基礎；出口國防裝備能強化日本戰爭韌性外並鞏固、擴大國防產業市場。

自民黨安全保障調查會長濱田靖一說，鬆綁限制強化日本防衛產業基礎，打造穩定供應裝備的體系。維新會調查會長前原誠司也說，日本過去被迫採購高價武器，導致本土國防產業脆弱，出口能強化國防產業，還能促進與友好國家合作。

投資美電廠 確保能源安全

高市也用投資能源產業發展外交並確保能源安全，日本去年已承諾投資美國5500億美元，今年2月公布包括資助美國俄亥俄州最大的一座天然氣電廠的首批專案。

美高層官員告訴巴倫周刊，日本預計全額出資並按多年分期回收投資。初期美日各分50%收益，後期美國得90%利潤，日方則拿10%。

高市復於3月19日與美國總統川普白宮會談，發布第二波投資計畫的聯合聲明。日本斥資400億美元在美國田納西州、阿拉巴馬州興建小型模組化反應爐，在賓州、德州共投資330億美元建設天然氣發電設施。

聲明指出，這些項目加速兩國經濟成長，開創美日同盟新黃金時代並確保經濟安全。由GE Vernova–日立合資建造的小型模組化反應爐，提供下一代穩定的電力來源，也讓美國電價穩定，強化美日在全球科技競爭的領先地位，而日本重工企業IHI、日本製鋼所等日企也將參與計畫。

生產3奈米晶片 發展AI科技

高市政策重點之一，是要以全球最容易研發與應用AI的國家為目標，加速AI在內的新興數位科技研發與產業化。這讓日本對高階晶片的需求增溫。

今年2月日本眾議院改選前夕，台積電董事長暨總裁魏哲家與高市會面，宣布熊本二廠將生產3奈米晶片。淡江大學教授蔡錫勲分析，此前日本晶圓廠技術停留在成熟製程而非最先進製程，隨著熊本二廠生產3奈米製程，有利日本發展AI科技。

台灣則因台積電赴日本投資可分散台海爆發衝突時，過於集中在台灣的風險，還能避免分散至南韓反威脅台灣市場；且台灣產能已飽和，將3奈米製程移往日本除可獲得最新設備與材料，台灣自身也能升級至1.4奈米製程，有利鞏固台灣矽盾。