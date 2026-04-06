拯救孩子童年／澳洲社媒禁令成風潮 成效打問號

隨著澳洲去年12月起實施全球首個社群媒體禁令，全球有10多個國家也考慮加入禁令行列。然而，這樣的管制也面臨挑戰和限制，包括技術落實困難、青少年反彈情緒及替代效應等。

這股社群媒體禁令的浪潮源於美國紐約大學教授海德特「失控的焦慮世代」一書，稱父母在現實世界中過度保護自家小孩，卻在網路上任其暴露於網路獵手面前，還剝奪其利用操場學習心理韌性等適用於現實生活的技能。

與歐盟規範衝突 社群媒體禁令恐成廢紙

南澳州州長馬利諾斯卡斯說，他的妻子「讀完書後向我說：你最好快點做些什麼」。馬利諾斯卡斯起草解決該州問題的法律草案，隨後擴散至鄰近的新南威爾斯州，再擴散至聯邦層級。

澳洲總理艾班尼斯去年12月向CNN說，「這是澳洲對全球性議題的回應。作為政府我們有責任回應家長們請求，也有責任回應年輕人，讓我們做回孩子吧」。

愈來愈多國家考慮跟進澳洲禁令。法國國會下議院「國民議會」1月26日通過法案，禁止15歲以下的兒童使用社群媒體，並限制15至18歲青少年使用社群媒體平台的時間。

德國社會民主黨今年2月也提案禁止14歲以下兒童使用社群媒體。德國之聲引述總理梅爾茨說法，監管社群媒體有助防止「青少年人格缺陷與社交行為問題」。

然而，德國萊布尼茨媒體研究所專家德賴爾說，根據歐盟「數位服務法」，由於整個歐洲大陸監管平台適用同一規範，未保留空間讓各國制定國家法律，任何試圖制定限制平台的國家法律都因牴觸歐洲法律而無效。

弱勢與孤立兒童 沒了平台只會更加孤獨

雖然英國上議院1月表決禁止16歲以下青少年使用社群媒體，但下議院3月9日否決該案，僅容許官員有更大權力限制未成年人使用社交平台。

包括IG在內的10個社群媒體平台去年12月已按澳洲新法，暫停或刪除16歲以下兒童的帳號。按澳洲新法，不採取「合理措施」防範兒童使用社群媒體的科技企業將處以數百萬美元的罰款。

但部分專家說，網路霸凌牽涉問題廣泛，光靠法律無法解決問題。澳洲科廷大學教授李佛也說，「全球多個國家意識到，目前實現該目標的工具還不完善」。

剝奪弱勢與社交孤立兒童使用社群媒體平台恐奪去其支援網路，使其更感社交孤立與心理孤獨，也未必能終結部分年輕人因霸凌而輕生的現象。

李佛說，霸凌者可能轉換其他平台，法律也會給家長虛假的安全感。他憂心年輕人會缺乏值得信賴的成年人協助度過這段時期，也擔心父母本身就是製造問題的人，「長期看，由於政府沒有設定目標或成功標準，很難判斷禁令是否有效」。

侵犯隱私權爭議 趕鴨上架缺乏具體細節

反對者也說澳洲禁令侵犯隱私權，阻礙言論自由，還警告任何尋求監控網路活動的措施都是更嚴格監視的開始。衛報說，由於年齡驗證需要收集敏感資訊以生物辨識，網路在不久的將來將變成全面監控的數位監獄。

受禁令影響的青少年開始湧入較小的平台，這些平台提供的保障卻不如科技企業的兒童帳戶。不過，澳洲電子安全委員辦公室委員葛蘭特說，社群媒體的禁止名單還會增加，榜上有名的則即刻展開定期監控。

年齡驗證機制有效性也備受質疑。13歲的伊莎貝爾向英國廣播公司（BBC）說，只花不到5分鐘就破解澳洲全球領先的禁令。

她說，「我拿我媽的照片，貼在鏡頭前就通過驗證。螢幕上顯示：感謝您驗證年齡」，「我還聽說有人用碧昂絲的照片」。BBC說，民眾憂心禁令能否有效執行，也擔心兒童被推向網路世界更黑暗、監督更少的角落。

禁令也明顯缺少如何實施的具體方案，雖然有1年緩衝期制訂細則，卻在數周內倉促通過基本架構法案，留給民眾發表意見的時間也不到48小時。

規避禁令方法多 罰款對企業恫嚇也不大

報告顯示所有的年齡驗證方式技術上都可行，卻都存在風險，沒有萬無一失的方法。儘管驗證身分證最準確，但用戶需交出敏感文件，而民調又顯示多數的澳洲民眾不相信社群媒體公司。

利用用戶線上活動與臉部辨識來推斷年齡也缺乏準確性，年輕人容易出現失真。Meta和 Snapchat針對未成年用戶推出的臉部掃描功能，在13至19歲族群的準確度不如人意。

社群媒體上也充斥著五花八門的密技，從使用父母信箱註冊，到轉戰還未納入清單的平台。英國去年提高對情色內容的年齡限制後，VPN的使用量一度暴增。去年5月政府民調更顯示，3分之1的家長打算幫助小孩規避禁令。

負責臉書紐澳業務的希勒說，罰款很難讓企業守法，臉書全球收入不到2小時就能賺到罰金，「就像繳一張停車罰單」。

澳洲梅鐸兒童研究所邵葉指出，「我原以為各國政府會更謹慎觀察澳洲禁令的效果，而不是迅速仿效，我們還不清楚禁令影響，還需仔細評估。各國不要認為禁令是解決問題的萬靈丹」。