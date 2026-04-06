拯救孩子童年／一句「為你好」 剝奪青少年政治表達權

繼澳洲成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社群媒體的國家後，印尼也成為首個實施類似禁令的東南亞國家，馬來西亞相關法規也於今年1月生效，現正研擬執行細節以求今年7月上路。不過，從先前尼泊爾爆發Z世代抗議的經驗來看，禁令恐影響未來青少年利用社媒表達政治訴求。

為加強兒童在數位領域的安全，印尼總統普拉伯沃去年3月批准「數位空間兒童保護條例」（PP Tunas），隨著印尼通訊與數位部長穆迪亞今年3月6日簽署，自3月28日起16歲以下兒童在高風險數位平台上的帳戶將逐步停用。

由於法規採分階段實施，率先停用的社群平台包括Youtube、抖音、臉書、IG、Threads、X、Bigo Live及「機器磚塊」，直至所有平台履行法律義務。

臉書用戶數全球第4 印尼社媒禁令影響大

穆迪亞聲明「我們孩子面臨日益嚴峻的現實威脅，包含色情、網路霸凌、網路詐騙，而最重要的莫過於網路成癮。政府的介入讓家長不再孤軍對抗演算法巨人」。

印尼引進類似澳洲的禁令對大型科技企業意義重大。據世界人口綜述組織2026年統計，印尼人口達2.87億人，是澳洲的10倍，但逾1.74億人擁有臉書帳戶，臉書用戶數排名全球第四。

另，帳號往往是「個人身分認同、社交關係及個人生活的一部分」，失去帳號可能引發與「經歷失去某樣東西」類似反應。穆迪亞也說，「法律上路的初期可能出現小孩會抱怨，家長也不知如何回應的不適應現象」。

國際特赦組織印尼分會主任烏斯曼指出，全面禁令「剝奪印尼數千萬兒童與他人溝通、獲取資訊、培養創意力及表達自我的重要管道，錯誤並過於簡化問題」。

大馬還在討論子法 禁令最快7月就會上路

馬來西亞是另一個推動類似禁令的國家。該國去年1月要求主要社群媒體與通訊平台實施用戶年齡驗證，制定內容安全措施與透明度規章，才能獲取執照。

大馬政府復於去年5月簽署「2025年網路安全法」，禁止未滿16歲的孩童使用社群媒體帳戶，並於今年1月1日生效。馬國通訊部長法米去年11月說，這是保護青少年免於霸凌、詐騙及性剝削等網路傷害所採取眾多措施之一。平台供應商依法有義務確保16歲以下用戶無法操作社群媒體帳號，違者處最高約8千萬台幣的罰款。

不過，相關施行細則仍未擬定。該國去年11月就參酌澳洲與其他國家利用身分證或護照，實施電子查核以驗證用戶年齡的可行性。馬國通訊部副部長張念群今年2月25日宣布，預計今年第二季通過子法，進一步敲定社群媒體用戶年齡驗證機制。

馬國2月12日已啟動「風險降低規範」與「兒童保護規範」公眾諮詢，已在3月13日定案。新海峽時報則說，這讓馬國最快今年7月起就會實施禁令。

忽視青少年聲音 政策設計全由成年人主導

但澳洲經驗顯示，社媒禁令幾乎沒有諮詢青少年的意見就提出，缺少由青年主導的研究而僅呈現成人視角，政策設計過程也沒有讓年輕人共同參與，凸顯政策設計與介入措施全由成人主導，忽視青少年的聲音。

德國全球和區域研究中心研究員蘇巴蓬西里說，2025年在印尼等亞洲國家爆發的Z世代抗議潮，就是年輕人將自身經歷的不公經驗透過社群媒體分享，並與存在於社會經濟結構裡的不平等、權力濫用及不安全感連結，進而觸發集體的憤怒、沮喪及對改革的期待。

再者，社媒提供青年交流抗議戰術的知識平台，並形成由國內到跨境的廣泛學習網路。隨著抗議聲浪在網路上升級，專制政權往往審查平台甚至武力鎮壓，卻觸發更大規模的民眾動員而威脅政權生存。

這凸顯社群媒體已成為Z世代政治動員的重要工具，禁止使用將讓其無法利用社媒表達政治訴求。全球線上論壇Reddit去年12月就以侵犯政治傳播自由為由，稱禁令讓青少年無法參與政治討論並澳洲高等法院提訟。