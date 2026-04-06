拯救孩子童年／研究：每日社群3小時 心理較健康

儘管社群媒體被視為充斥著色情與霸凌等問題，但根據研究公共政策的基督教機構「澳洲使命團」針對17480名15至19歲青年的調查，發現每天使用社群媒體1至3小時的澳洲青少年，心理健康與較少使用的青少年相比，擁有相似甚至更好的健康狀態，適度使用恐怕才是關鍵。

印尼心理學家吉爾托姆3月11日向亞洲電視台說，社群帳號往往「成為一個人的身分認同、社交關係及個人生活檔案的一部分」，禁止兒童使用社群媒體將引發類似失去生命一部分的情緒。

「他們是數位原住民」

她提醒，「我們需認知到青少年是數位原住民，他們有能力駕馭網路空間，青少年需要網路來滿足智力需求與發展，我們不能把他們從自己世界裡拉出來」。

澳洲使命團的調查也發現，97%的年輕人每天使用社群媒體；其中，38%的人每天花3小時以上，53%的人每天花1到3小時，6.5%的人每日用不到1小時，而男性、女性及性別多元族群，每日使用超過3小時的比率則分別為35%、42%及48%。

適度使用更能掌控生活

調查指出，每日使用1至3小時社群媒體的年輕人更能掌控其生活（61%），高於使用低於1小時（59%）或高於3小時（51%）的人。

此外，63%的適度使用者會向父母尋求協助，低頻率使用者與高頻率使用者分別為63%與52%；適度使用者社交困難的比率為26%，也比低頻率用戶的28%低。

報告發現，社群媒體使用頻率較高的人也出現心理健康惡化與低幸福感，如對未來感到悲觀，無法掌控自己生活及感到孤獨。64%的性別多元者面臨更大的心理壓力，高於女性的35%與男性的20%。

澳洲青少年心理健康組織「奧利根」說，關鍵在於適當地使用社群媒體。適度使用者往往比低頻率用戶的心理健康狀態更好或相似，「社群媒體本身並未對所有年輕人構成問題」。

奧利根研究員沙拉博士說，「主流觀點認為使用社群媒體對年輕人有害，但適度使用對生活掌控感，對未來的希望，以及與家人、朋友聯繫或參與運動程度，都比低度使用者更好或相同」。

此外，雖然報告指出性別多元族群經常在網路上尋求社群、支持及連結，但研究卻未說明是經歷更多痛苦的人花更多時間在網路上尋求協助，還是花太多時間導致痛苦。

沒網路未必就走向戶外

比對澳洲總理艾班尼斯說禁止16歲以下兒童使用社群媒體，能讓其花更多時間在足球場或籃球場上，調查卻顯示每天使用社群媒體超過3小時的人，有55%會參與運動，而適度使用與低度使用的族群則為67%。

沙拉說，使用社群媒體會取代其他活動的證據並不足，即使遭禁止年輕人還能轉往其他平台或網路的其他地方。「禁令試圖減輕社群媒體對年輕人的部分傷害，但還有很多工作要做，相關討論也不該止步於此」。

吉爾托姆也說，13至16歲的青少年處於心理學「身分認同與角色混亂階段」，此時社交媒體往往成為建構自我認同的關鍵空間。如果禁令缺乏妥適的解釋與配套措施，「青少年可能面臨身分認同危機，畢竟數位空間已成為其生活不可或缺的一部分」。

她補充，不是所有兒童都把社群媒體純粹視作娛樂，「透過社群媒體獲得贊助、廣告收益及提案的兒童，一定對禁令非常失望」。

家長學「監督不監視」

吉爾托姆在諮商時常向家長提到「監督但不監視」的數位兒童保護教育原則。「我們鼓勵家長持續尊重孩子的需求與隱私，同時與孩子建立溫暖且開放的關係」。過程無法一蹴可幾，需長期且持續的努力。

她也強調在糾正前先建立連結的重要。「在引導或糾正孩子前必須先建立連結、親密及開放關係。當孩子信任我們時，更能接受建議，家庭制定的數位使用協議也更容易落實」，父母也需理解並接納孩子可能因禁令產生被拒絕感與悲傷情緒。