快訊

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

簡立峰專欄／美名校把AI納畢業門檻 高教如何應對變局

大陸遙感衛星「看光光」美、日 太空監測改寫全球戰略

聽新聞
0:00 / 0:00

拯救孩子童年／戕害兒少 臉書、YT要賠600萬美元

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
針對社群媒體平台是否刻意讓兒童上癮並造成傷害，美國洛杉磯高等法院3月25日作出判決。場外一名母親蕭特高舉著女兒的照片，其女疑似因社群媒體而罹患憂鬱症並已離世。美聯社
針對社群媒體平台是否刻意讓兒童上癮並造成傷害，美國洛杉磯高等法院3月25日作出判決。場外一名母親蕭特高舉著女兒的照片，其女疑似因社群媒體而罹患憂鬱症並已離世。美聯社

美國加州洛杉磯法院3月底裁定，社群媒體巨擘MetaYouTube平台設計具成癮性，致使1名少女受害，兩公司須賠償合計600萬美元。

洛杉磯法院的裁定，只是一個開始，後面還有聯邦法院規模更大的類似訴訟案件。這項判決聚焦在平台設計本身，而非內容，因而引發對社群媒體商業模式的深遠影響。

原告凱莉說，不斷的使用社群媒體影響其自我價值，放棄休閒愛好也難交朋友，還不斷與他人比較。原告律師則稱平台無止盡的滑動、自動播放影片、發送通知及按讚數，驅使年輕人忍不住使用。

陪審團認定，兩企業平台設計與運作存在缺失，是造成原告傷害的一大因素；兩公司明知對未成年構成風險，卻未充分警告。Meta應負擔70%的責任，YouTube負擔30%責任。

澳洲電子安全委員辦公室3月底也點名臉書等多間科技巨擘，未充分遵守禁止社群媒體禁令，最高可罰4950萬澳元；印尼則以未能遵守業已生效的禁令，向谷歌與Meta發傳票。

智庫「熱倡議」執行長賈德納稱社群媒體面臨「菸草巨頭時刻」（指類似菸草公司支付危害青少年的巨額賠償事件），可能改革廣告業務的設計機制。法新社也稱裁定可能決定社群媒體應負起傷害兒童心理健康的法律責任。

判斷是否成癮 出現強迫性為指標徵兆

美國哥倫比亞大學歐文醫學中心與康乃爾大學合作，追蹤近4300名青少年長達4年，根據該研究，近3分之1青少年對社群媒體或手機的成癮愈來愈嚴重，而成癮程度不斷加劇的人在研究結束時自殺的風險為其他人的2倍。這項研究刊載於去年6月的「美國醫學會雜誌」。

雖然研究無法證明使用手機與心理健康問題存在著因果關係，卻強調強迫性為明顯的危險因素，家長與醫療機構應警惕。

研究開始時所有參與者的年齡介於9至10歲，除測量使用手機時間外，還評估參與者「成癮性」，如是否干擾學習與運動等活動，停止使用是否渴望使用或感到痛苦。

結果發現，研究開始時約一半的兒童出現高度手機成癮，且維持至青春期早期；4分之1的兒童手機成癮程度隨年齡成長愈來愈高。41%的兒童出現高度或不斷加劇的社群媒體成癮。

此外，相較於社群媒體與手機低度成癮者，高度成癮或成癮程度持續加劇的使用者出現自殺與自殺傾向的風險高出2至3倍。

逾40%的青少年對電子遊戲有高度成癮傾向，更可能出現自殺念頭或行為，以及焦慮、憂鬱、攻擊性或破壞規範等徵兆。

使用社群時間 與上癮程度無因果關係

相比之下，花在社群媒體、手機及電子遊戲的總時間，與未來的自殺或心理健康並無因果關係。更重要的是使用這些工具是否出現強迫性、痛苦或失控的跡象。

該研究的第一作者康乃爾大學肖云鈺說，「家長與教育工作者討論集中於限制或禁止使用手機或社群媒體，我們研究結果卻顯示涉及的因素更複雜。嘗試已在其他類型成癮證明有效的介入措施，或可成為解決社群媒體與手機成癮的方法之一」，「除非完全禁止，部分限制反而快速惡化成癮」。

「茉莉玫瑰基金會」也說，雖然英國已推出保護兒童網路安全的新法，但社群媒體平台仍向青少年推送憂鬱、自殺及自殘相關的內容。

張貼憂鬱貼文 竟被推薦「如何自殺」

該基金會去年8月假冒15歲女孩創立帳號，並發布自殺、自殘及憂鬱的相關貼文，這導致演算法持續在IG抖音的「為你推薦」向該帳戶推送大量有害內容。

該基金會說，IG與抖音分別有97%與96%的推薦影片內容有害，抖音「為你推薦」的有害推文有55%包含自殺與自殘想法，16%的貼文提及如何自殺，部分方法為研究人員未曾接觸過的。

這些推文觸及受眾龐大，抖音「為你推薦」頁面的每10部有害影片就有一部點讚數至少100萬；IG的每5部有害推薦影片，就有1部點讚數超過25萬。

研究人員分析2024年11月至2025年3月期間的內容，儘管IG與抖音允許青少年對推薦給他們的內容負評，卻也允許正面評價，致使其看到更多這類內容。

平台廣告獲利 政府卻難以介入演算法

雖然社群媒體平台已採取措施，讓使用者更難透過標籤搜尋到危險內容，但只要觀看過類似內容，個性化的人工智慧系統仍會擴大並推送更多有害內容。

愈來愈多的證據顯示，看到的有害網路貼文內容與自殺、自傷風險有關。社群媒體平台也會在部分有害貼文旁播放廣告而獲利。

印尼大學講師普拉莫諾3月11日對亞洲新聞台說，社群媒體平台「本來就設計成盡可能長時間吸引用戶」。演算法會依據用戶喜好不斷展示最具吸引力的內容。

他說，「由於演算法是平台專有的商業資產，國家無法從根本進入，致使政府對演算法運作能做得非常有限」。政府最務實的做法為控制使用者，而非控制演算法本身。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

YouTube 社群媒體 成癮 青少年 手機 網路 抖音 IG Meta 臉書

延伸閱讀

AI短劇「撞臉」易烊千璽 工作室回應：已委託律師維權

讀家觀點／AI學會「討好」 是治理失靈的警訊

Z世代的社群焦慮 全球中央探討數位成癮危機

台大舍監案一審出爐 受害女學生：這是小勝利 會繼續戰鬥

相關新聞

川普速報／川普復活節警告 若未重開荷莫茲海峽炸伊朗基建

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普於復活節以強硬言辭警告，若伊朗未重開荷莫茲海峽，將於美東時間周二晚間8時攻擊伊國發電廠與橋樑，並稱談判最快周一可達成，否則不排除「接管」伊朗石油。伊朗革命衛隊回應，若民用設施再遭攻擊，將加強反擊美國在區域的經濟利益。此番威脅推升市場緊張情緒，國際油價走高，布蘭特原油升至每桶110.60美元。

讀者QA／斡旋美伊衝突 巴基斯坦這次憑什麼挑大梁？

編按：美以聯軍於2月28日發動代號「史詩怒火」軍事行動，衝擊全球能源市場並加劇中東地緣安全風險。本周《國際周報》整理讀者提問，由資深國際新聞人郭崇倫解析戰事進展及川普政府的戰略盤算。

拯救孩子童年／一句「為你好」 剝奪青少年政治表達權

繼澳洲成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社群媒體的國家後，印尼也成為首個實施類似禁令的東南亞國家，馬來西亞相關法規也於今年1月生效，現正研擬執行細節以求今年7月上路。不過，從先前尼泊爾爆發Z世代抗議的經驗來看，禁令恐影響未來青少年利用社媒表達政治訴求。

拯救孩子童年／澳洲社媒禁令成風潮 成效打問號

隨著澳洲去年12月起實施全球首個社群媒體禁令，全球有10多個國家也考慮加入禁令行列。然而，這樣的管制也面臨挑戰和限制，包括技術落實困難、青少年反彈情緒及替代效應等。

拯救孩子童年／研究：每日社群3小時 心理較健康

儘管社群媒體被視為充斥著色情與霸凌等問題，但根據研究公共政策的基督教機構「澳洲使命團」針對17480名15至19歲青年的調查，發現每天使用社群媒體1至3小時的澳洲青少年，心理健康與較少使用的青少年相比，擁有相似甚至更好的健康狀態，適度使用恐怕才是關鍵。

拯救孩子童年／戕害兒少 臉書、YT要賠600萬美元

美國加州洛杉磯法院3月底裁定，社群媒體巨擘Meta與YouTube平台設計具成癮性，致使1名少女受害，兩公司須賠償合計600萬美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。