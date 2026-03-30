蘋果盛世後的挑戰／蘋果下一任CEO浮現 穩健是優勢也是隱憂

蘋果公司已於去年底低調任命負責資訊硬體工程的資深副總裁特納斯（John Ternus）接掌該公司的設計團隊，隨著蘋果最關鍵的工作之一劃歸特納斯掌管，作為執行長庫克接班人的地位更穩固，但穩健的作風可能讓蘋果風格由改變世界轉趨平庸。

特納斯被描述為庫克管理團隊一切設計的「執行發起人」，扮演設計團隊與蘋果管理高層間的橋樑，代表設計團隊參加高層主管會議與管理團隊。

紐約時報曾引述6名前員工說法報導，特納斯更擅長維護現有產品而非研發新產品，他一生都在矽谷擔任工程師，對於高層職位涉及的政策與政治責任所知甚少。

特納斯現年50歲，與庫克2011年接班賈伯斯時年齡相同；他和庫克都以關注細節，熟諳蘋果龐大供應鏈網絡著稱。兩人都是個性溫和的合作夥伴，能不引起衝突又駕馭蘋果複雜的官僚體系。

紐時說，特納斯會像庫克一樣，以更具預測性與漸進式的發展取得成功，或像賈伯斯透過冒險與富遠見的產品，為公司奠定成功基礎，取決於蘋果需要創新者還是精明領導人。

賈伯斯欽點庫克是因蘋果需要精通商業、長袖善舞，以結果為導向的管理者，他使公司收入與估值成長數倍；但眼下問題恰是穩健所造成，蘋果需要一位與庫克、賈伯斯截然不同的人，這將決定蘋果未來。

曾負責蘋果產品與軟體工程管理的羅傑斯說，「如果你想每年推出一款iPhone，特納斯是不二人選。他是個好人，你會想跟他一起玩，他很棒，大家都喜歡他。但他做過什麼艱難決定嗎？沒有；解決軟體的問題過嗎？也沒有」。