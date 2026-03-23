地緣政治世紀變局／美伊打愈久 對北京愈有利

中東開戰荷莫茲海峽被封，全球遭殃，尤其是對中東石油依賴甚深的亞洲各國。其中需求量最大的中國大陸明顯感受危機，多重管道降低風險。但這場戰事，除了看美國以色列或伊朗誰先收兵求和，也在看誰扛得久。

美伊戰事已逾3周，截至3月22日，伊朗「真實承諾4」反擊進行到第73輪，各式飛彈打穿以色列本土與多國美軍基地，還牢牢封鎖荷莫茲海峽，大大出乎美、以與多國軍事專家意料。

美國要求包括中國大陸等多國協助打通荷莫茲海峽，均吃閉門羹，對大陸來說，除不可能出兵助美，且評估伊朗打得愈久，對大陸可能愈有利。一是，伊朗宣稱只要中東產油國願意以人民幣結算即可放行，有利大陸近年推動的去石油美元化。二是伊朗能消耗美軍戰力與裝備，壓制美國氣焰，大陸還能從戰場上了解最新的飛彈與無人機實戰參考以運用在未來可能的台海戰場。

緊縮出口 優先內需

為因應可能的中東油源影響，大陸也立即做好準備，據彭博社5日報導，大陸發改委4日緊急下達指令，要求國內所有煉油廠全面叫停燃料及石油衍生品的出口。新合同一律不准簽訂，就連那些已簽好、船期都安排妥當的舊訂單，也要逐一與海外買方耐心協商取消。知情人士稱，大陸3桶油（中石油、中石化、中海油）及民營企業都收到相關通知，停止簽署新合同，並與買方協商取消已達成的裝運安排。

中東除了是全球能源心臟，大陸更有超過4成原油來自這裡，荷莫茲海峽雖可放行中國油輪，但誰也無法保證不被誤擊。為確保能源進口安全，目前大陸採「開源節流」、「戰略儲備」、「能源替代」等措施。開源部分，主要是進口多元化‌：大陸正加速拓展俄羅斯、中亞及南美地區的油氣進口管道，構建多元化的能源供應網路。

儲備用油 可撐半年

其次是利用石油戰略儲備進行調節。紐時指過去一年大陸仍擴充戰略儲備，如今將派上用場。報導引述哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究學者唐斯研判，大陸目前戰略儲備約有14億桶原油（約1.9億噸），即使中東原油供應完全中斷，也足以維持約6個月的供應。

事實上，近年來全球石油價格處於低檔，約每桶70美元或以下，大陸趁勢大買，大陸海關總署最近公布的數據顯示，大陸2025年全年累計進口原油5億7822萬噸，同比增長4.5%，進口規模創歷史新高；還傳聞大陸2月15日到20日，購入伊朗2千萬桶原油。

第三是加速能源替代，大陸正大力推動新能源、特高壓輸電及儲能技術的發展，從根本上降低對化石能源的依賴，增強抵禦外部衝擊的韌性。近幾年電動汽車的高速發展即是顯例。

目前多國都做了抵禦外部風險的努力，但中東戰事一旦持久，荷莫茲海峽長期封閉，各國都會受不了，除需要石油的國家有能源危機，中東產油國沒有收入也會有財政危機。

帶動通膨 恐釀民怨

更關鍵的國家是美國，石油價格若上漲，先倒楣的是以汽車出行的美國民眾，油價上漲將導致通膨，民怨將衝擊共和黨年底期中選情，美國總統川普可能先扛不住，或以阿Q式的自我宣稱勝利草草收兵。

北京也在關注戰事走向，盼伊朗撐下去逼美以先收兵，伊朗若戰敗投降，除伊朗國內油源被控制，伊朗一帶一路的關鍵節點被鎖死，最重要的是荷莫茲海峽可能落入美國或伊朗戰敗後的親美政權手中，屆時大陸的中東油源勢將完全被美國掌握。