地緣政治世紀變局／石油戰再起 牽動全球秩序

美國與伊朗的戰爭，牽動國際政治，尤與美中爭霸息息相關；許多人擔憂，上漲的油價將觸發地緣政治大變動，全球經濟末日即將到來，而且形式將是大家所熟知的石油戰爭。

從今年年初以來，美國發動在委內瑞拉與伊朗的兩場戰爭，雖然各有目的—在委內瑞拉是為掌控西半球勢力範圍，在伊朗則是替以色列消除心頭大患，連結這兩場用兵的標的物，卻是原油。

石油成戰略核心籌碼

美國的目的有三：一是盡可能控制原油這項戰略資產，作為與其他戰略敵國交手的籌碼，二是壓低油價在每桶50美元，促進國內經濟，三則是阻擋全球石油交易的去美元化，繼續維持石油美元的霸權。

首先，美國已經是全世界最大的石油出口國了，如果掌握委內瑞拉與伊朗這2個全球儲藏量前3名國家的原油，就像中國大陸掌握全球9成以上稀土，可作為爭霸與談判的籌碼。

伊朗是全球原油儲量第3位的國家，供應全球市場約5%的石油，如果伊朗步委內瑞拉的後塵，俯首稱臣，將原油開發與販售，完全拱手讓給美國，將對中國大陸有致命的影響。

伊朗原油占大陸進口原油的13%，如果加上委內瑞拉，兩國原油占中國大陸進口的2成，委國如今被迫把所有出口原油交由美國處置， 與大陸的合約終止，現在川普對伊朗，也希望如法炮製。在2月26日美國與伊朗的會談中，被美國2個航艦戰鬥群所威逼的伊朗，果然傳出預備「以委內瑞拉作為範例」，向美國開放天然氣與石油投資，以說服川普避免走向戰爭，只是還沒等到協議，川普就被裹脅著先發動攻擊。

在壓低原油價格方面，川普心目中的理想價格是每桶50美元，這主要是為了今年11月期中選舉，川普希望穩定美國的能源價格，從而降低通膨，以此來「說服」聯準會降息，確保11月投票前的經濟是繁榮成長的。

石油美元地位受挑戰

其三則是，拉抬「石油美元」（petrodollar）的全球地位；1974年美國和沙烏地阿拉伯達成50年祕密協議，為延續美元霸權，協議石油以美元報價，所收取的美元用於購買美國公債，或是對美投資，重新流回美國，長期以來，石油美元一直是幫助美國維持其在全球金融體系中主導地位的工具。

但時至今日，由於美國制裁俄羅斯、伊朗、委內瑞拉的原油，再加上中國經濟實力的崛起，導致中國買這些國家的原油，不以美元計價的比率已高達總額的20%，石油美元的地位正在下降。

然而石油美元是支撐美國債務最重要的支柱，截至2025年底，美國聯邦債務規模突破36.8兆美元，債務利息支出已占聯邦財政收入的15%以上。這種模式能夠持續運轉，核心前提是全球對美元儲備貨幣地位的認可。

美債務困境驅動戰略

在川普第2任未就職前，債務問題已是重中之重，米蘭報告當時將美國的債務和貿易問題視為戰略困境，希望在川普政府的第2任期內重塑全球經濟秩序，現在看來，重新掌握原油作為戰略籌碼，是解決債務的錦囊妙計。

然而美國此刻從委內瑞拉到伊朗的石油策略，出現了問題；受到美以攻擊的伊朗，如今策略是「拖下去、搞得大」：盡量把戰爭延續下去，讓美國陷入戰爭泥沼，並試圖把區域內所有國家都拖進戰火中。

伊朗開始還擊，報復波灣國家的美軍基地，同時刻意攻擊沙烏地阿拉伯的煉油設施、卡達的天然氣田及阿拉伯聯合大公國的石油輸出港，同時封鎖荷莫茲海峽，宣稱「不會允許一滴石油離開這個地區」，波灣國家被迫停止生產，估計減產總量每日高達600萬桶，導致油價一度飆高至119美元一桶，世界能源危機已然形成。

美國不想玉石俱焚，可由批評以色列轟炸德黑蘭附近煉油設施得見，美軍雖攻擊占伊朗90%原油輸出的哈格島，但是為了攻擊島上水雷儲藏設施與地對艦飛彈，以削弱其封鎖荷莫茲海峽的能力。

戰事拖延 川普恐受害

不過愈來愈挫折的川普，擔心戰爭拖下去，全球油價上漲，帶動美國汽油價格飆升，許多消費者已在抱怨之際，對川普而言，這場衝突必須速戰速決，否則期中選舉結果堪虞，他甚至已經殺紅了眼，16日警告若伊朗不重新開放荷莫茲海峽，美軍將打擊哈格島石油設施，「在5分鐘內結束一切」。

川普雖發動新石油戰爭，但不是他能掌控的，能源危機與地緣政治變動將走向不可測的未來，而川普的總統歷史評價，也將由這場戰爭的結果來決定。