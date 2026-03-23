中東戰火拖累全球／油價運費雙漲 亞洲經濟堪憂

隨著美國與伊朗的衝突持續延燒，阻斷荷莫茲海峽航運並影響全球石油與液化天然氣供應，也讓亞洲石油與運輸成本上揚，國際原油市場三大基準之一的布蘭特原油每桶一度飆漲逾100美元，東南亞國家也再次思考是否加速綠色能源轉型。

身為全球最大石油消費區，亞洲有60%的石油來自中東供應商，中國大陸、印度、日本及南韓則有40%到80%的海運原油由波灣地區供應，印度的液化天然氣逾半是由波灣地區供應，部分亞洲國家的比率甚至更高。

近9成油、氣 通過荷莫茲

亞洲去年有87%的原油與86%的液化天然氣經由荷莫茲海峽運輸。隨著美國總統川普說軍事行動恐持續數周，意味著海峽交通恐長期中斷，也讓亞洲受能源危機衝擊最深。

經濟學人8日報導，從不同等級原油的價差就能看出市場焦慮。雖然布蘭特原油更容易提煉，交易價格通常高於阿曼原油。但阿曼原油的出口碼頭位於波灣以外，仍可維持一定供應量，亞洲煉油廠競相爭取而供應不斷減少，讓阿曼原油價格達每桶超過110美元，已高於布蘭特原油，自戰爭爆發以來布蘭特原油則上漲42%。

波灣海域3月1日發生3艘油輪遇襲受損與1名水手喪命，導致200艘船隻下錨停航於荷莫茲海峽一帶以規避任何風險。多家海事保險公司宣布5日起正式取消承保伊朗及鄰近海域的船舶戰爭險。業界人士預測，由於船主規避荷莫茲海峽恐帶動油輪運費上漲。

油輪費率 一度創歷史新高

據倫敦證券交易所數據，裝載200萬桶原油、由中東駛往中國大陸的超大型油輪，其基準運費2日在「世界油輪費率表」創歷史新高，達到每天42萬3736美元。自卡達停產液化天然氣，運輸船的日運費也上漲逾40%，大西洋航線運費較開戰前上漲43%，太平洋航線運費則上漲45%。

亞洲新聞台10日報導，若美伊衝突持續延燒可能會推高整個東南亞地區的電價與燃料成本，影響該地區能源結構的長期決策，而飛彈與無人機將沙烏地阿拉伯與其他波灣國家的石油設施、煉油廠及儲油設施當作攻擊目標，導致關鍵設施減產或停產，將對亞洲能源供應產生更關鍵影響。

萊斯塔德能源公司分析師說，「煉油廠的停工將持續到航運恢復為止。唯有荷莫茲海峽航行安全重新獲得保障，能源運輸才會恢復」。「若航運業者認為船舶損壞與航運損失風險過高而難以承受，停擺與隨之而來的供應減少將持續更長時間」。

國際貨幣基金組織（IMF）分析師預測，若油價維持高位，亞洲GDP成長率可能下滑0.5%至1%。

南韓設油價上限 另覓來源

南韓總統李在明9日宣布將設置國內燃油價格上限，並尋求荷莫茲海峽以外的能源供應來源。這是1997年實施油價自由化以來，南韓首次限制油價上限。

日本經濟產業省同日也說，已要求國內石油儲備基地做好釋放儲備的準備；但日本內閣官房長官木原稔說政府還未拍板釋放石油儲備。

印度商減少煉油 考慮俄油

全球第三大石油進口國的印度也因石油供應短缺，被迫動用儲備並減少煉油廠運作。路透3日引述消息人士說法，若能源危機持續逾10至15日，煉油商將考慮包含使用俄國石油等所有選項。

不過，川普5日已給予該國30天的豁免，可重啟購買俄國原油。在過去幾個月川普持續敦促印度停止購買俄國原油。

東南亞各國各自面臨不同的成本上漲與供應鏈中斷風險；部分國家高度依賴來自中東的石油或液化天然氣，另有部分國家則因能源儲備有限或公共財脆弱而更容易受能源危機衝擊。

東南亞能源 面臨雙重風險

美國能源經濟與金融分析研究所研究員雷諾茲說，「東南亞國家最直接、短期的風險是能源供應中斷，但各國也面臨另一間接卻立即的風險：全球大宗商品市場價格上揚帶來的成本壓力」。

由於再生能源的特性故較少受地緣政治衝擊或大宗商品市場波動的影響。萊斯塔德能源公司分析師認為，化石燃料價格的波動恐促使東南亞國家在電力系統納入更多再生能源，以強化能源安全並降低對進口能源依賴。

但因伊朗衝突而出現的短期綠能加速轉型，可能在能源價格衝擊降低後快速消退。挪威國際事務研究院能源研究中心主任歐佛蘭說，「亞洲國家一方面持續，甚至增加化石燃料進口，另一方面又談能源轉型，這根本矛盾且自我衝突。光憑目前能源危機恐難徹底扭轉此一情勢」。