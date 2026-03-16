川普訪中戰略推演／川習會 陸「有期待沒幻想」

對中方的扮演者，淡大兩岸關係研究中心主任張五岳直言，這次川習會，中方是「有期待，但沒有幻想」。期待在於元首外交是美中關係壓艙石，有不可替代性與引領作用，沒幻想則是兩國間的結構性矛盾不可能一次見面就解決，且善變的川普恐在川習會後在台美或其他議題又投出「變化球」，北京勢必會做好最壞打算。

「若中方拿到美方取消10%芬太尼關稅，某種程度上可以宣布勝利。」台大政治系教授張登及與張五岳一致認為，經貿將是此次川習峰會首要議題，關稅更是重中之重，芬太尼關稅的取消將被北京視為談判成敗指標。相應的，中方會在禁毒問題承諾採取更積極的手段。

美中攻守交織、且戰且走

其次，中方將要求放寬在人工智慧、半導體與科技人才上的對中科技管制。再者，張登及認為，有了爭奪巴拿馬運河港口的前車之鑑，中方將要求，基於互利互惠原則下，中美應保障中資企業TikTok在內的雙方企業在對方及其他國家的合法權益，不得實施長臂管轄。

致理科大國際貿易系教授張弘遠說，金融方面，中方需人民幣匯率作為提升本國出口競爭力及抑制通貨膨脹的策略管道，會希望美方不要求人民幣升值，或以此作為經濟管制藉口。他說，中方會準備好某程度的讓步，以換取美方科技管制鬆綁。

張登及分析，這次川習會應能使雙方關係在階段性和技術上有所協調。他進一步指出，川普今年有期中選舉，大陸則是「十五五」開局之年，明年迎中共二十一大，雙方都對階段性穩定有所需求。總結來說，這次會見應是「一個會見、各自表述、攻守交織、且戰且走」。

美想要求中方對美開放市場

作為美方代表，外交部前政務次長謝武樵、台大國際政經學院兼任教授楊應超皆認為，川普將經濟問題設定為最優先項目，從而展開油價穩定、維持荷莫茲海峽航運、關稅協商等經濟性磋商，即便關稅未必能有結果，卻也可展開談判，川普也會要求北京買美國國債。政大國關中心兼任研究員嚴震生則說，除伊朗、俄烏及第一島鏈國家，美國也可能提到美中在非洲競爭，或要中方協助解決剛果與盧安達戰爭與叛軍問題，而美國製造業未如川普所言回流美國，美方可能要求大陸鬆綁限制讓美國商品進一步進入大陸。

政大國關中心諮詢委員唐開太與淡大戰略所助理教授馬準威則是台灣代表，唐開太指出，美國最優先想談判的議題會是要求中國對美開放市場，以及貿易正常化，尤其是稀土管制；而中方則想藉川習會尋求美國解除對中科技管制，經貿議題將是川習會談判重中之重。

唐開太表示，目前美中都覺得各自取得有利位置，當雙方都覺得自己有優勢時，談判就容易發生，在此情況下，可預料川習會將會如期舉行。中方的優勢與底氣，在於先前美國最高法院判決川普對等關稅違憲，讓中國感覺在經貿議題取得上風；美方則是因近日武力攻擊伊朗，不只展現自身戰略影響力深入歐亞大陸心臟地帶，對仰賴中東石油進口的中國大陸來說，荷莫茲海峽被封，更加深本來就有的麻六甲困境，勢必感到芒刺在背。

北京尋求美國解除科技管制

雖有伊朗戰事等變數，經貿預料還是川習會雙方談判重點。唐開太表示，美國最想要的是中國市場開放，讓美國對中貿易可正常化。目前美國企業在中國遭遇各種障礙，除了關稅，還包括中國對國內企業的保護政策及補貼等，美方相當重視這一塊，會優先提出談判。此外，也預料會要求中國取消稀土管制，以及加碼採購美國商品，如大豆、牛肉等。

而對中國而言，淡大戰略所助理教授馬準威指出，中國目前最需要的是美國解除科技管制，也想尋求雙方關稅正常化。目前美中關稅暫緩期限只到今年11月，中方會希望藉這次川習會，長期且有效地解決關稅問題。

馬準威表示，中方可用加碼採買美國能源當談判籌碼。伊朗石油供應量現在約占中國進口量13%，中國可轉為向美國購買，一方面為美國帶來收入，另一方面化解美國對中國持續為俄羅斯、伊朗「經濟輸血」的不滿。