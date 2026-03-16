川普訪中戰略推演／美中各自表述 難有聯合聲明

聯合報11日舉行川普訪中戰略推演。第3動次想定狀況川習會是否會簽署新的聯合聲明？「中方就怕跟川普剛談完，川普回去又翻臉了，這樣不是打習近平的臉嗎？」淡大兩岸關係研究中心主任張五岳研判，川習會簽署一份新的正式文件的可能性不大。且鑑於美中關係結構性問題，中方本就對雙方在短時間內達成聯合公報或聯合聲明沒很高期待，加上美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今年可能見面四次，雙方臚列的清單不可能一次就交易完成。

新公報位階低於台灣關係法

台大政治系教授張登及亦判斷，中方會認為雙方簽署新文件固然是理想狀況，但不會抱持不合理期待，並提到北京已充分了解，中美之間簽再多新公報，在美國內政都比「台灣關係法」的法律位階還低。因此，張五岳也認為，中美關係發展的重點不在簽署新文件，而是既有的中美三項聯合公報能否有效落實，除非美方能明確表達反對台獨，否則中方現階段並無簽署新公報意願。

政大國關中心兼任研究員嚴震生說，從美國過去峰會的經驗來看，其對空調溫度等細節都要求精準到位並掌握，而這次美方看似態度疏懶，卻公布川習會面時間；反而中方事前積極鋪陳，卻遲未證實川習會時程。他說，這次會面時間過於倉促，更有伊朗衝突等優先議題，雙方難有足夠時間討論公報事宜，故最後可能不會有聯合聲明文件或第四次公報。

習鋪路連任料籲美支持統一

淡大戰略所助理教授馬準威認為，川普和習近平在今年下半年二十國集團（G20）峰會、APEC都還會再遇到，習近平還可能回訪美國，這次川習會不會想偷襲對方，或讓談判破局，較可能是美中雙方各自召開記者會，表述有利自身的內容。

馬準威表示，產生聯合聲明，代表雙方對談判內容有高度共識，一旦公布就沒有各自闡述和表態空間，就美中現況而言反不好操作。例如習近平在川習會上，高機率會比照對美國前總統拜登的要求，希望美國支持中國和平統一；美方當然不會表態，但只要中方在川習會拋出球，中國就能在會後記者會對外陳述「美方表示理解」，對中方而言就夠了。

政大國關中心諮詢委員唐開太表示，只要習近平在川習會上開口要求美國支持和平統一，不僅有助個人歷史定位，對明年將召開的中共二十一大四連任也有幫助。