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川普訪中戰略推演／台日關係若升級 北京恐向美抗議

聯合報／ 記者江昱蓁陳宥菘洪欣慈林秀姿／台北報導
學者認為，一旦台日關係升級，北京不只會對日本採取實質行動，也會對美國表達高度不滿。圖為日本首相高市早苗。美聯社
學者認為，一旦台日關係升級，北京不只會對日本採取實質行動，也會對美國表達高度不滿。圖為日本首相高市早苗。美聯社

聯合報11日舉行川普訪中戰略推演。第2動次想定狀況在美中川習會前，日本首相高市早苗將在3月19日訪問白宮，將與美方達成祕密諒解：美國顧忌北京反應，軍售上不能做的部分將由日本協助，如提供台灣IDS自製潛艦的相關紅區技術，或與台灣共同研發主控台海的反艦飛彈等。

對美國而言，台日除了可成為騷擾中國大陸的幫手，日本還可成為協助台灣發展台美軍售上不能碰觸禁忌的幫手，提升台灣國防或軍工產業能力。外交部前政務次長謝武樵認為，美國可能依據現行「國家安全戰略」報告協助盟邦與夥伴強化國防和軍工產業，並透過其他夥伴協助台灣。

台大政治系教授張登及說，高市希望在川習峰會之前，加碼穩住美日關係。他說，一旦台日關係升級，北京不只會對日本採取實質行動，也會對美國表達高度不滿，質疑美方要求中方維持區域安全和穩定，自己卻「搞不定日本，這樣還做什麼大哥？」淡大兩岸關係研究中心主任張五岳指出，中方會要求美方不對台獨釋放錯誤訊號、不要讓日本「新軍國主義」復活。

針對全球、區域問題，張登及認為中方將向美方闡明，在四海（台海、東海、南海跟黃海）問題上，中美雙方都「有不可推卸責任」。

淡大戰略所助理教授馬準威認為，除非美方強力要求，否則以目前日本局勢，高市還是會想走保守路線，避免短期內再升高中日局勢。

馬準威表示，從行政院長卓榮泰赴日看經典賽，高市早苗原本要去日韓大戰開球卻突然取消，就可看出高市對台灣官員在場可能仍有疑慮。高支持度背後，高市仍舊面臨如「和平憲法」等諸多內政爭議，現階段高市處理台灣議題應會相對謹慎與保守。

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