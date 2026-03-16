川普訪中戰略推演／藍營鄭盧分別出訪 中美各有盤算

聯合報11日舉行川普訪中戰略推演。第2動次想定狀況國民黨籍台中市長盧秀燕上周赴美訪問，以及國民黨主席鄭麗文也說上半年將訪問北京與中共領導人會面。北京是否會操作國民黨主席到訪影響美中關係與川習會？美國是否利用盧秀燕到訪影響台美關係與川習會？

藍杯葛預算 恐影響盧赴美接待規格

學者多半認為，盧秀燕與鄭麗文分別赴美與赴中訪問，均不影響川習會；不過，若國民黨持續在立院杯葛國防特別預算，恐怕會影響盧秀燕赴美時的接待規格。外交部前政務次長謝武樵說，美方不希望盧秀燕訪美與鄭麗文訪中影響川習會，可能事前已提醒台灣克制。同樣地，除非中國大陸國家主席習近平不願與美國總統川普會面，否則也不會操作國民黨主席到訪，故國民黨行程不會對川習會產生影響。

台大政治系教授張登及說，盧秀燕過去比較少對國際關係、兩岸關係發言，且被認為立場較為溫和，如果2028年總統大選在「非綠」陣營裡，出現比過去國民黨候選人更加對美有利、美國能夠認可的人選，反而可以作為與現任執政者競爭的槓桿，這是美國所樂見的。

淡大兩岸關係研究中心主任張五岳認為，北京會關注盧秀燕訪美，但程度不到重視，因為盧並非國民黨主席、也還不是總統候選人。但他說，北京將高度重視鄭麗文訪中，一方面象徵國共平台中斷10年後首次正式啟動，另一方面，習近平今年將發表兩個重要涉台講話，一次是透過會見美國總統川普，另一次就是透過與鄭麗文互動。致理科大國貿系教授張弘遠說，習近平可能藉由「川習會」發表國際涉台方針，另透過「鄭習會」提出對台統戰與作為的新路徑，傳達治台最高方略。

政大國關中心諮詢委員唐開太認為，美國會透過盧秀燕要求國民黨對美保持順暢溝通，中方則預料會低調回應盧秀燕訪美，但會高調接待鄭麗文，藉此強力表達拒絕美國介入台海。

唐開太說，盧秀燕訪美，美方可能會透過盧將美國對台軍售訊息傳回國民黨；也會藉此機會要求國民黨表達對美國的態度和立場。淡大戰略所助理教授馬準威更說，美方會透過盧秀燕訪美明確傳遞美國對國民黨阻擋軍售的不滿，勢必會透過盧來向國民黨施壓。

北京盼展現 兩岸緊繃因鄭習會舒緩

至於鄭麗文訪中，馬準威表示，假設習近平真的見了鄭麗文，會希望創造出如同2005年連胡會後、達成「兩岸和平發展共同願景」這樣的宣示，以展現在民進黨執政下，兩岸緊繃氛圍透過鄭習會明確舒緩和改變。

不過唐開太也說到，美中對盧秀燕和鄭麗文的期待還是有所不同，美國將盧秀燕視為下屆總統候選人，重要性不僅是地方首長；而鄭麗文雖是國民黨主席，但如今國民黨中央影響力遠不如過去，國民黨在台灣的聲勢也比不上2015年馬習會時，中共習慣與有實力的人打交道，對鄭麗文來訪會展現出多大重視程度，還有待觀察。