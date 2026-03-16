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川普訪中戰略推演／藍營鄭盧分別出訪 中美各有盤算

聯合報／ 記者江昱蓁陳宥菘洪欣慈林秀姿／台北報導
國民黨主席鄭麗文日前提到希望在今年上半年訪問北京與中共領導人會面。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文日前提到希望在今年上半年訪問北京與中共領導人會面。圖／聯合報系資料照片

聯合報11日舉行川普訪中戰略推演。第2動次想定狀況國民黨籍台中市長盧秀燕上周赴美訪問，以及國民黨主席鄭麗文也說上半年將訪問北京與中共領導人會面。北京是否會操作國民黨主席到訪影響美中關係川習會美國是否利用盧秀燕到訪影響台美關係與川習會？

藍杯葛預算 恐影響盧赴美接待規格

學者多半認為，盧秀燕與鄭麗文分別赴美與赴中訪問，均不影響川習會；不過，若國民黨持續在立院杯葛國防特別預算，恐怕會影響盧秀燕赴美時的接待規格。外交部前政務次長謝武樵說，美方不希望盧秀燕訪美與鄭麗文訪中影響川習會，可能事前已提醒台灣克制。同樣地，除非中國大陸國家主席習近平不願與美國總統川普會面，否則也不會操作國民黨主席到訪，故國民黨行程不會對川習會產生影響。

台大政治系教授張登及說，盧秀燕過去比較少對國際關係、兩岸關係發言，且被認為立場較為溫和，如果2028年總統大選在「非綠」陣營裡，出現比過去國民黨候選人更加對美有利、美國能夠認可的人選，反而可以作為與現任執政者競爭的槓桿，這是美國所樂見的。

淡大兩岸關係研究中心主任張五岳認為，北京會關注盧秀燕訪美，但程度不到重視，因為盧並非國民黨主席、也還不是總統候選人。但他說，北京將高度重視鄭麗文訪中，一方面象徵國共平台中斷10年後首次正式啟動，另一方面，習近平今年將發表兩個重要涉台講話，一次是透過會見美國總統川普，另一次就是透過與鄭麗文互動。致理科大國貿系教授張弘遠說，習近平可能藉由「川習會」發表國際涉台方針，另透過「鄭習會」提出對台統戰與作為的新路徑，傳達治台最高方略。

政大國關中心諮詢委員唐開太認為，美國會透過盧秀燕要求國民黨對美保持順暢溝通，中方則預料會低調回應盧秀燕訪美，但會高調接待鄭麗文，藉此強力表達拒絕美國介入台海。

唐開太說，盧秀燕訪美，美方可能會透過盧將美國對台軍售訊息傳回國民黨；也會藉此機會要求國民黨表達對美國的態度和立場。淡大戰略所助理教授馬準威更說，美方會透過盧秀燕訪美明確傳遞美國對國民黨阻擋軍售的不滿，勢必會透過盧來向國民黨施壓。

北京盼展現 兩岸緊繃因鄭習會舒緩

至於鄭麗文訪中，馬準威表示，假設習近平真的見了鄭麗文，會希望創造出如同2005年連胡會後、達成「兩岸和平發展共同願景」這樣的宣示，以展現在民進黨執政下，兩岸緊繃氛圍透過鄭習會明確舒緩和改變。

不過唐開太也說到，美中對盧秀燕和鄭麗文的期待還是有所不同，美國將盧秀燕視為下屆總統候選人，重要性不僅是地方首長；而鄭麗文雖是國民黨主席，但如今國民黨中央影響力遠不如過去，國民黨在台灣的聲勢也比不上2015年馬習會時，中共習慣與有實力的人打交道，對鄭麗文來訪會展現出多大重視程度，還有待觀察。

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