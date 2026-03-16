川普訪中戰略推演／川普賣台？除非習近平端大禮

聯合報11日舉行川普訪中戰略推演。第3動次討論美中涉台問題，想定狀況在2013年印尼APEC峰會，中國大陸國家主席習近平即曾向台灣代表蕭萬長提出：「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決」、2023年美國舊金山與2024年秘魯APEC峰會亦曾兩度向美國前總統拜登表示：希望美國能夠「支持中國和平統一」。計畫4月舉行的川習峰會，習近平會向美國總統川普提出相同要求嗎？中美雙方會不會談到軍售案？

多數學者一致認為，習近平一定會在川習會上提出要川普支持和平統一，甚至可能日後會見各國領導人時都比照辦理，美方雖可能不會回應，但川普是交易式的外交，不排除以此和北京進行談判。

台大國際政經學院兼任教授楊應超說，由於台灣對中國大陸是核心議題，習近平一定會在川習會上希望美國能夠支持「中國和平統一」；但對美方而言，雖然台灣有第一島鏈的地緣政治優勢，但經濟上美國只在乎台灣晶片，隨著台積電大舉赴美投資，美國又有意透過各種方式間接取得台灣外匯存底，美國正在榨乾台灣。

支持統一？川普恐犧牲台灣

政大國關中心兼任研究員嚴震生說，中方日後可能在會見各國領導人時，都要求對方表態支持「和平統一」。他說，儘管台灣利用美國國會挺台議員通過友台法案，但川普不按牌理出牌的個性，讓川普成為最可能犧牲台灣的總統。

台大政治系教授張登及指出，中方將重申國家統一是大勢所趨、不可阻擋，也是中華民族偉大復興的必然要求，並強調台灣回歸中國是二戰後重要國際秩序一部分，堅決反對台灣地位未定論。同時，將加大要求美國以實際言行明確表明反台獨。

淡大兩岸關係研究中心主任張五岳與張登及分析，北京將就三條紅線與美方極力交涉。一是審慎處理賴清德總統過境美國問題，二是美台院級以上高層互訪，三是美方以行政或立法的方式進一步提升美台官方關係。

北京有涉台「高綱領低底線」

張五岳認為，這次川習會，北京將設定「高綱領、低底線」。高綱領是把一個中國原則、台海和平跟中國統一畫上等號，希望美國表達支持「中國和平統一」，達成高綱領並不容易，因此有設定低底線，包括以實際言行明確表明反台獨，也會涉及軍售、高層互訪等議題。

張五岳研判，中方會以階段性加大對美包括農產品、工業產品、能源的採購，來換取美方對台軍售、美台高層互訪，甚至對中國和平統一不持異議。從中方的角度看，這些採購是上千億起跳，遠高於美台軍售規模，也就是中方將以經貿採購作為手段，宏觀調控涉台議題。

張五岳指出，美國對台軍售問題會是中美關係中較為凸顯的議題，美台軍售不可能沒有，因此北京會觀察三個指標，包含軍售的時間點，若在川習會前或會後，即具有挑釁性，另外還會看金額規模與出售項目，是防衛性導向或者具有攻擊性與報復性。對於國軍近期成立「國軍聯合火力協調中心」，台美軍方實施聯合幕僚作業，張五岳表示，這是美台軍事合作的具體實踐，中方一定堅決反對。

料美把對台軍售時程當籌碼

至於川普是否會將台灣當作交易籌碼，淡大戰略所助理教授馬準威認為，對美國而言，台灣是一張太好用的牌，但單純的經貿利益還不足以動搖川普這個精明的商人，川普應不會輕易在川習會上出賣台灣。

馬準威說，除非有「大禮」才足以讓川普動搖，而這份大禮絕不是經貿就可以滿足，可能要到軍事或政體層面才有機會，例如中國承諾放棄可以直接打到美國本土的洲際彈道飛彈，或者承諾政體改革，習近平還開不出這個價。

至於中國關切的對台軍售，馬準威認為，美國可能利用延遲交貨與中國談判。川普今年下半年面臨期中選舉，需展現氣魄和能力，不可能承諾撤回軍售，作為對中妥協，但交期方面有操作空間，預料美方將會配合美中談判進度來規畫對台軍售的時程，讓軍售可成為美國籌碼。