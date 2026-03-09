新時代來臨／陸機器人元年 產業迎洗牌？

今年大陸央視的春晚舞台，儼然成為其國產機器人的展示大會。來自松延動力、宇樹科技、魔法原子等公司的機器人輪番上台，不只以流暢的肢體動作隨音樂舞蹈，還與兒童演員一同表演武術。這些令人印象深刻的表演，無疑是開春以來最受關注的話題。

路透描述，春晚機器人表演的「醉拳」，展示多機協作與故障恢復方面的技術創新，英國衛報指出，北京透過公開的機器人表演讓國內外觀眾驚艷，這引發人思考：如果機器人現在能跳舞和表演武術，它們還能做什麼？有專家更說，這根本不是表演，而是智慧裝備的實力亮相及工業霸權的宣示，凸顯北京的科技雄心。但也有分析師認為，舞台表現目前還不等於工業穩健性，這些機器人展示的只是針對特定程序進行「數百或數千次」訓練的結果。

成本低於歐美競品 售價可至人民幣萬元以下

央視表演舞台讓人愈加關注人形機器人發展前景，摩根士丹利指出，全球人形機器人市場正從工業機器人向智慧機器人演進，最終發展至人形機器人，全球市場潛力高達7.5兆美元。而大陸人形機器人產業在過去一年實現「里程碑式進步」，從產品開發進入初步商業化探索。預計到2050年，大陸機器人市場規模將成長超過100倍，達4.7兆美元。

除了宇樹科技、智元機器人和樂聚等機器人企業陸續啟動IPO進程，小米、小鵬等電動車廠商相繼布局該領域，各家紛紛提出在2026年積極規畫擴張產能，「中國製造」機器人正式進入全球資本與商用的爆發期。

大陸機器人產業的發展優勢，得益於多個關鍵零組件的本地化生產，讓企業得以最快速度將技術轉化為產品，且成本低於歐美競品。開源證券指出，特斯拉在推進人形機器人核心部件自研的同時，也與大陸供應鏈保持密集互動，這些廠商在減速器、電機、傳感器、軸承等環節的參與度持續提升。

整機廠商如宇樹科技的人形機器人「G1」，除核心運算晶片外，幾乎所有機械關節、感測器、馬達均為自研，大幅降低成本；松延動力的「小布米」同樣因核心部件自主研發比例高，一舉將售價壓至人民幣萬元以下。

專注特地應用場景 階梯式布局打開海外市場

其次，企業專注於特定應用場景落地，在真實場景中收集大量數據，機器人的學習與演進速度遠超實驗室。在製造業，優必選「Walker」人形機器人已部署在電動車、3C製造、智慧物流等領域；在服務業，小鵬科技「IRON」則被賦予巡航員、導覽員等身分，負責景區安全管理和交通場所執勤。

大陸企業也在部分海外市場具備優勢。TrendForce分析師曾伯楷指出，在東南亞與中東等自動化需求快速提升但預算受限的市場，中國大陸因具備完善製造能力，又有政府大力推動，完整供應鏈讓人形機器人產品價格帶分布於2萬到10萬美元間，形成階梯式布局。

曾伯楷分析，2026年中國大陸多數人形機器人企業預期將會選擇「規模化量產+垂直場景專用化」路線，例如汽車組裝與物流分揀，而非直接支援家用市場或通用市場。而具備資源優勢的龍頭企業則會嘗試進行高階差異化策略，投入觸覺感測與高精度操控，鎖定科研或高附加價值應用。人形機器人產業可能形成「平台量產型」與「高階技術型」兩極。

在大陸人形機器人產業發展中，離不開政府的支持。有調查報告指出，大陸人形機器人早期出貨量主要依賴研發和政府支持的項目採購。大陸工信部在今年1月強調，將持續推動人形機器人技術創新和迭代升級，以人形機器人帶動智慧大產業發展，提升大模型、一體化關節、算力晶片等技術水準。

大量企業搶著進場 發改委示警勿淪低價競爭

隨著機器人產業加速發展，企業如雨後春筍般湧現，大陸已有超過150家人形機器人企業，引發外界關注是否出現產業泡沫。大陸發改委去年11月示警，大陸人形機器人企業中半數以上為新創或跨行入局，要注意防範重複度高的產品「扎堆」（同時聚集）上市、研發空間被壓縮等風險。分析認為，這代表官方希望避免人形機器人產業太早進入過度競爭，淪為「拚成本」競賽，而非聚焦產業技術的升級。

摩根士丹利認為，大陸機器人產業的領先者與落後者之間，差距正在迅速擴大，首輪行業洗牌即將到來。整機廠商的關鍵在於完成從實際部署到迭代改進的循環，包括改進模型、提升任務能力和控制成本；而零組件供應商正在從單一零部件競爭轉向模塊級產品供應，包括執行器、電機、軸承、自產設備，降低組合複雜性、提高一致性和品質控制，看重更強技術實力和量產能力。

曾伯楷指出，中國大陸人形機器人企業真正具技術壁壘的能力集中在「高功率密度執行器整合」與「具身智能泛化能力」，前者決定成本、壽命與量產可行性，後者決定機器人是否能在不同任務間快速切換。他認為，未來2至3年，產業分水嶺不再是人形機器人能否行走，而是能否達到工業級可靠度與穩定運轉，這一定程度需要來自製造體系與系統工程整合，而非單點技術突破。在考量成本的前提下，供應鏈成熟與穩定將至關重要。