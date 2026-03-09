聽新聞
新時代來臨／卡晶片、大模型、怎落地 發展3挑戰

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

登上春晚舞台的人形機器人博得國際社會關注，但在表演結束後，這些機器人能否走入工作場景，甚至是尋常百姓的生活中，是打造這些人形機器人的企業面臨的現實挑戰。此外，關鍵零件產線造價高昂、難以大規模生產及尚未通過商業化驗證，技術平庸或商業模式未明朗的企業或將面臨洗牌。

若缺乏最先進晶片

仍難以超越美對手

目前大陸人形機器人最大瓶頸還是在於「大腦」的發展，也就是應對真實世界的能力。新鼎資本創始人張馳指，多數人形機器人仍以展示和表演為主，動作多為事前設定或大量採集訓練而得，缺乏自主學習和延伸能力。因此即便把人形機器人放在工廠中，現階段也只會被分配到相對低階的工作。

瑞銀證券中國工業行業分析師王斐麗指出，培育機器人「大腦」所需的高品質數據非常有限，也缺乏適配的AI大模型，企業沒有能力和資金獨自開發大模型，只能等待基礎模型的突破和開源，並先將資本和力量集中於運動控制方面。

中美科技角力，無疑也是大陸發展人形機器人的重要局限因素。長江商學院的一篇分析指出，在先進感知、模擬和高階自主性方面，特斯拉和波士頓動力等美國公司仍擁有世界上最先進的人形機器人。美國企業能將機器人與領先的AI平台和模擬環境緊密結合，輝達提供被廣泛採用的運算、模擬和機器人框架，幫助加速研發周期，在許多先進機器人項目中實現工具標準化，「如果中國無法獲得最先進的晶片，機器人將難以追趕或超越美國競爭對手」。

與美發展路徑不同

更強調場景務實性

大陸企業家也向英國金融時報等外媒透露，美國對硬體的限制導致前沿研究和先進材料領域存在不足。工程技術的創新能力也只能在現有資源有限的情況下發揮作用，而且獲得充足、流動性強的資本市場的管道仍然十分有限。

TrendForce分析師曾伯楷認為，美國對高階AI晶片與設備的影響偏向長期結構性因素，但這種限制也在倒逼產業轉向兩條路徑，一是輕量化端側模型結合雲端運算，二是核心零組件國產替代。中國廠商在行星滾柱螺桿與高端馬達系統等方面積極國產化，晶片平台、演算法也在陸續發展。中期來看，可能形成不同於美國「集中大算力」模式的發展路徑，即更強調硬體韌性與場景務實性。

目前來看，大多數機器人新創公司仍處於尚未獲利的階段。一方面，這些公司目前都還無法實現大規模生產。一家具身智能公司的產線人員表示，目前光是機器人關節模組這一關鍵部件，一條定制自動化產線便需耗資超過人民幣千萬元；且裝配機器人各類零件的工作還無法達到汽車裝配車間的高度自動化。

光有願景遠遠不夠

落地應用才是重點

人形機器人是否能落地應用則是另一項挑戰，有分析認為，相關產品要在短期內實現大規模部署仍不切實際。王斐麗指出，大陸部分整機廠商短期會交貨一些工業場景的人形機器人，但仍需觀察人形機器人落地後的真實應用，比如是否能提升工作效率、試用後是否回購等；智源研究院行業研究中心負責人倪賢豪則認為，現在還沒有一家人形機器人企業通過概念驗證階段。

這也使新創企業投資者愈來愈傾向選擇具商業合理性的發展路徑。上海第一財經指出，部分企業拿到大筆概念驗證階段訂單，足以支撐其走到上市階段；但也有企業融資停留在兩、三年前，至今還沒有實現產品落地。

多家公司在2025年底推進上市進程或擴大融資規模。宇樹科技和雲深處相繼在去年底推進上市輔導的進度，智元機器人和優必選則透過收購A股上市公司股分的方式曲線上市；自變量、星動紀元、眾擎和銀河通用近期融資也超過人民幣10億。有投資人認為，資本市場對企業的審視將全面轉向更現實的營收結構與商業化路徑，缺乏核心技術、商業模式不明的企業將面臨嚴峻挑戰。

相關新聞

