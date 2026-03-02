聽新聞
歷史揭密／被英國人「竊取」的頭條 蘇聯月球首照意外曝光

聯合報／ 記者洪欣慈／綜合報導
1966年2月5日，聯合報刊登報導，指出蘇聯成功登月之際，英國卓瑞爾河岸天文台截獲來自月球的傳真訊號，並率先取得月球照片。本報資料照片
1966年2月5日，聯合報刊登報導，指出蘇聯成功登月之際，英國卓瑞爾河岸天文台截獲來自月球的傳真訊號，並率先取得月球照片。本報資料照片

1966年2月，蘇聯的「月球9號」成功在月球表面軟著陸，成為人類歷史上第一個傳回月表照片的探測器。令人意外的是，蘇聯官方並沒有立即公開這些影像，反倒是英國科學家搶先一步，讓人類第一張月球照片得以出現在各國報紙頭條，進一步推動各國登月競賽的腳步。

當年，蘇聯登陸器陸續向地球傳回9張影像，但蘇聯當局遲遲未公布這批月球照片，反倒由英國卓瑞爾河岸天文台截獲到來自月球9號的訊號，且訊號並非加密通訊，而是使用報紙用於傳輸圖片的國際通用系統。在英國「每日快報」協助下，天文台順利接收這批影像，讓月球影像在全世界各地曝光。

這段插曲後來引發外界猜測，有人認為，蘇聯可能並非疏忽，而是有意為之。冷戰時期，美蘇互不信任，如果蘇聯自己公布照片，西方媒體或輿論勢必質疑其真實性，透過英國科學家和各國報紙發出，可信度立即提升；各國也可以藉此直接向天文台索取照片，無須面對向蘇聯提出要求的政治尷尬。

蘇聯「月球9號」拍回的影像證明了月球上有岩石，月表足夠堅硬，太空人登月不會陷入塵土飛揚的流沙，讓各國對於推動登月更具企圖心；這段歷史趣聞也反映出冷戰時期訊息傳遞的策略，原本屬於國家級科技成就的月球照片，透過科學家之手成為全球共享的新聞頭條，提前讓世人一窺人類探索月球的第一步。

蘇聯 太空 科學家

