歷史揭密／「人類一大步」是真的？ 阿姆斯壯登月仍陷造假疑雲

隨著美國太空總署（NASA）「阿提米絲2號」將升空，1969年人類首次登月的阿波羅11號連帶成為熱議話題，不過，這個「人類的一大步」，時至今日仍遭不少人質疑造假。2025年底，名媛金卡戴珊在節目上稱「阿波羅11號是謊言」，迫使NASA再次出面澄清「我們確實登上過月球」；阿波羅11號登月50周年時，民調機構YouGov數據也顯示，有20%美國人懷疑登月可能造假，以年輕世代居多。

1969年，格林威治標準時間7月20日，美國太空人艾德林駕駛的登月艙降落在月球表面「寧靜海」。6個小時又39分鐘之後，阿姆斯壯說出人人熟知的世紀名言：「這是我個人的一小步，卻是全人類的一大步」，並在月球上留下腳印、插上美國國旗。當時全球目光都聚焦在這場登月行動，各地民眾守著電視見證歷史。

但阿波羅11號真實性卻不斷被質疑，甚至出現「阿波羅登月計畫陰謀論」專有名詞。有人懷疑月球上無空氣，國旗為何飄揚？也有人質疑照片中影子角度異常。雖然NASA和科學家提出大量證據和科學解釋，仍無法完全化解疑慮。不只美國人抱持懷疑，2022年歐盟虛假資訊計畫調查7國7120位受訪者，也有25%歐洲人認同「登月是一場騙局」。

「登月陰謀論」不只凸顯網路時代下虛假訊息的快速傳播，也反映當代對政府信任感持續下滑，更影響美國作為太空強國的威信。美國國家航空太空博物館專文曾分析，登月陰謀論盛行與1970年代越戰、水門案後大眾對政府體制的不信任高度相關。

自由歐洲電台則指出，對手國家如俄羅斯，正透過官方媒體放大這些源自美國內部的懷疑論。此外，中國2024年嫦娥六號發射後，微博上也出現大量質疑阿波羅載人登月的文章，都可能削弱美國作為科技強權與誠實領導者的形象，動搖盟友信心。阿提米絲計畫因此格外重要，NASA必須重返月球，來證明其確有登月能力。