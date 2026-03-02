歷史揭密／月球「圈地戰」白熱化 阿提米絲2號牽動美中角力

「阿提米絲2號」繞月任務原定於今年2月發射，但因測試過程中發現燃料洩漏等技術問題而延期。圖╱取自美國太空總署（NASA）

編按：「全球瞭望」推出全新系列「歷史揭密」，每期從近期國際焦點切入，對照過往歷史事件，探討其對當前世界的啟發與借鏡，帶領讀者從歷史脈絡理解今日議題的意義。

美國今年最重要的太空任務之一「阿提米絲2號」（Artemis II）發射前波折不斷，在兩度因技術問題推延後，最快將在4月升空。阿提米絲2號成敗之所以備受矚目，除了是人類50多年以來首次載人月球任務，更面臨中國緊追在後的壓力，中國預計今年發射嫦娥七號前往月球南極尋找水冰。隨著月球「圈地戰」白熱化，美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼一度直言：「如果美國落後或犯錯，可能改變地球上的權力平衡。」

阿提米絲2號最初計畫2024年就要發射，因隔熱罩等問題推遲至今年。美國太空總署（NASA）本來期待2月升空，先後因火箭燃料洩漏、氦氣流動異常等問題延後，讓NASA壓力倍增。此次任務預計持續10天，將挑戰載人飛行至沒有通訊的月球背面，屆時太空人會有約30至50分鐘無法與地球聯繫；與月表距離約為4000至6000英里（約6400至9600公里），是50多年來人類最接近月球的時刻。NASA形容，「在太空人眼中，月球就像伸直手、拿著一顆籃球那麼大」。

美中都積極布局月球，主要看準月球同時具備產業、科學和地緣政治價值，連原本將重心放在火星的SpaceX執行長馬斯克，日前都改口將優先考慮登月。其中，中國嫦娥七號鎖定的月球南極，因具有能作為火箭燃料的水和冰，被視為能源新戰場，控制月球南極形同掌握前往火星的「加油站」。阿提米絲2號此次的軌道測試，也是為搶攻南極、前進火星做準備。

NASA前太空人瓊斯（Tom Jones）表示，中國正推進其在2030年前將太空人送上月球的計畫，在重型登月火箭、登陸器等各方面都已取得長足進展，阿提米絲2號必須證明其技術能力，才能讓國會和總統川普持續支持登月任務，同時為下一階段部署月球登陸器取得關鍵資料。阿提米絲計畫下一個任務（3號）計畫於2028年載著太空人登陸月球南極。

「阿提米絲2號是一個戰略訊號。」密西西比大學航太法教授漢隆（Michelle L.D. Hanlon）指出，中美兩國的月球戰略極為不同，中國探月計畫由中央統一指揮，並受國家嚴格控制，很少透露與他國或商業機構的合作細節；美國則採結盟策略，阿提米絲計畫讓合作夥伴能在共同框架下探勘和使用月球資源。此次任務將展現美國以聯盟為基礎的太空模式能否延續，決定各國未來在月球的行動是走向互相協調，還是爭端與衝突。

回望歷史，一甲子之前也是人類前進月球重要轉捩點。1966年2月，蘇聯的「月球9號」(Luna 9) 成為人類史上第一個成功在月球表面「軟著陸」並傳回照片的探測器，為當年美蘇冷戰下的太空競賽投出震撼彈；60年後登月競賽邁入美中新局，太空競逐將隨阿提米絲2號升空愈趨激烈。