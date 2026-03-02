歷史揭密／從美蘇對陣到美中競爭 中國太空技術為何突飛猛進？

冷戰時期，太空曾是美蘇對陣的戰場，但時至今日，太空已轉為美中兩強相爭的局面。中國自2003年成為世界上第三個將人類送上太空的國家以來，近20年不僅已成為軌道發射次數全球第二多的國家，獨立建成唯二太空站之一的「天宮空間站」，更展開載人登月計畫、探索火星資源。中國何以躍身成為太空競賽的新強權？

回溯1990年代初期，隨著蘇聯解體、冷戰結束，跨國合作太空計畫成為主流趨勢，美國、俄羅斯與日本、加拿大和歐洲等16國醞釀聯合建造國際太空站（ISS），但中國卻被拒之門外。這促使中國在1992年啟動載人航天工程計畫，決心獨立自主送人上太空，並建造自己的太空站。

相較於美俄強強聯手，對中國而言，這是一場「輸在起跑線」的比賽。不過，雖然起步較晚，卻享有後發優勢，從載人航天工程的「三步走」發展戰略，到神舟飛船（太空船）設計，其早期太空技術具有濃厚蘇聯基因。在西方技術封鎖下，更逼著中國走上自立道路，在關鍵技術上追求創新。

不同於美國等西方國家的太空預算受國會每年度審核，中國作為社會主義制度國家，太空計畫通常以10至30年為周期長遠規畫，確保戰略目標政策的持續性，發揮舉國「集中力量辦大事」的能力。從航天工程立項起，到新一代運載火箭、月球探測、北斗導航系統等計畫，都是基於同樣穩健的實踐模式。

中國能在太空領域邁出大步，是伴隨中國崛起成為世界第二經濟大國，為資本密集的太空事業奠定基礎。例如打造出北斗衛星導航系統，打破美國GPS壟斷；中國的探測器2019年成功在月球背面著陸，創造人類史上首例，並在2021年成為第二個成功著陸火星的國家。

2021年後，中國每年常態化實施兩次為期半年的載人飛行任務，今年神舟23號、24號將升空，前者將首次有太空人長期駐留「天宮」，後者預計有巴基斯坦太空人參與，作為國際合作亮點。

中國今年度重點太空任務，還包括新一代可重複使用載人飛船「夢舟」將執行無人首飛，另將發射嫦娥七號探測器，目標是在月球南極尋找水冰，並持續朝2030年實現載人登月目標前進。此外，中國國家航天局去年底設立商業航天司，預示中國商業太空發射活動將更加活躍。

中國在2月11日於文昌航天發射場成功組織實施「長征十號」運載火箭系統低空演示驗證，與完成「夢舟」載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗。央視指，此次試驗標誌著中國載人月球探測工程研製工作取得重要階段性突破。

「太空夢」是科技雄心與國家競爭力的綜合產物，中國近年將太空發展定調為國家戰略資產。北京目標是在2030年躋身世界航天強國行列，這也預告美中在太空領域的競爭將愈來愈白熱化。