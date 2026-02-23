陸前瞻新藍圖／貨幣戰迫近 陸首納金融強國戰略

中國新的五年規畫將在3月5日向人大會議提交審議，由於中共中央去年10月已公布其規畫建議稿，規畫內容已大致可以把握。現在值得觀察的，是中共當局在規畫草案提交審議前夕，在進行什麼鋪墊，或者有沒有突出新的重點，由之來看規畫要如何開局。

為新五年規畫作出鋪墊，有兩種表現，一種是程序性的，如中國國務院召開不同層面的座談會，網上徵求民眾意見等。另一種形式是提前就焦點任務作出部署，這種部署，在1月底到2月初加快節奏，這是因為春節將臨，春節後即進入人大政協的兩會預熱期。

提前的鋪墊，以中共中央來說，是在1月30日以中央政治局集體學習的形式，關注「前瞻布局和未來產業」。習近平在會上講話，說未來產業具有前瞻性、戰略性、顛覆性等特點，需要科學謀畫、全局統籌。要聚焦中國未來產業發展的主攻方向，科學論證技術路線，提升前沿技術戰略預判能力。這當然是對新五年規畫作出的一項政治鋪墊。

中國國務院方面，則在1月29日發布文件，題為《加快培育服務消費新增長點工作方案》，從激發重點領域發展活力、培育潛力領域發展動能、加強支持保障三方面提出12條政策舉措。這12條畫出交通、家政、網路、旅居、汽車、入境消費等重點服務消費領域，要求「加快培育」，被認為是為今年政府工作報告，也是為新五年規畫的重要預熱。

更引人注意的是中國財政部來了個「五箭齊發」，中國財政部在1月20日接連發出五份文件，公布優化實施個人消費貸款財政貼息政策、設備更新貸款財政貼息政策、服務業經營主體貸款貼息政策，設立人民幣5000億元民間投資專項擔保計畫額度，並實施中小企業貸款貼息政策。這被解讀為今年開始，要實施更積極的財政政策，乃至新五年規畫財政都要擔綱，作出重要預熱。

但引起討論的還是「金融強國」的高調再宣示。中共中央機關刊物《求是》雜誌，2月1日新一期以習近平文章為頭題「走好中國特色金融發展之路，建設金融強國」。這其實是習2024年1月在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上的講話，被認定為明確金融強國的政策。

兩年後公開發表這篇講話，當然與新的形勢、新的任務有關。求是雜誌以三篇文章來烘托，即求是編輯部的長篇解讀、中共中央金融委員會的表決心文章，以及中國央行研究所所長丁志杰的伴讀文章。丁志杰的文章說，習近平在2023年中央金融工作會議上提出建設「金融強國」戰略目標，隔年1月發表講話提出「金融強國」核心內涵，2025年中共廿屆四中全會通過的十五五規畫建議，「金融強國」首次納入五年規畫，成為國家中長期發展戰略。建設金融強國的戰略定位。

丁志杰特別提到，當前新興市場國家崛起，一些發達國家深陷債務泥淖，國際力量對比深刻變化，經濟金融赤字不斷加劇，要求國際經濟秩序進行變革。中國是世界第二大經濟體和最大發展中國家，如何將貿易順差優勢與國際債權實力轉化為多邊治理的建設性力量，增強全球金融治理的話語權，推動全球經濟秩序向更加公正合理的方向發展，是必須積極承擔的國際責任與義務。

也有經濟學家指出，如此高規格地強調「金融強國」，而且安排在2月之初，既與十五五規畫將提交的背景有關，又與最新國際局勢有關。目前貿易戰走向科技戰，科技戰打成了資源戰，預期貨幣戰或金融戰已在迫近，這才是今次大提「金融強國」的新要義。