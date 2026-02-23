陸前瞻新藍圖／陸新5年規畫 追求發展再平衡

中共素來是「文件治國」，最高深又最複雜的文件就是五年規畫。五年規畫本來是五年計畫，是由蘇聯治國模式移植，在改革開放的年代中國走入市場經濟，計畫不再，改為規畫。

而一部規畫，統管五年，說是經濟和社會發展規畫，實則是中共治國理政的「主張」藍本，還要經法定程序將之形成「國家意志」。對中國各方來說，其重要性不言而喻。

「從頭越」制定發展戰略

起草制定五年規畫是個艱深的工程。以今次第十五個五年規畫來說，從去年4月開始籌畫，第一階段拿出一份建議稿，來展現中共中央主張。到去年10月中共二十屆四中全會閉幕，推出中共中央的五年規畫建議，第一階段完成。

第二階段就是以建議稿為框架，由中國國務院去形成五年規畫綱要的草案文本，以徵求意見稿下發到省部級，回收意見後修訂，提交中共中央政治局討論。春節前後拍板定稿；第三階段即提交人大會議討論，經批准後實施，前前後後忙近一年。

如此大忙，還因中國每一次制定五年規畫，都被視為一次「從頭越」，這詞來自毛澤東詩詞，是意氣風發的重大轉折，又有重頭來過的雄長，這主要是因五年規畫不僅僅是定出發展方針、經濟政策、重點任務，還與中共五年一議的「發展戰略」相連，舉例而言，有鄧小平年代的「翻番戰略」、江胡時代的「小康戰略」。

階梯式遞進 要走平衡木

所以今次看中國第十五個五年規畫，先要看其戰略規畫，今次五年規畫與過去不同的是提出了「階梯論」，大意說中國的目標是實現社會主義現代化，而這是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程，需要不懈努力、接續奮鬥。所以把未來五年定為基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。

由這一思路，配合到2035年的中長期發展目標，就有了新的十年戰略目標，即「在此基礎上再奮鬥五年，到2035年實現經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水準，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。」也就是說，今次五年規畫，有關鍵節點之意，不是飛躍，而是要走承上啟下的平衡木。

回望過去數月，可發現中共最高領導層一直苦口婆心地在講「接續奮鬥」概念，中共中央政治局1月30日會議，也提出了「錨定十五五時期經濟社會發展重大戰略任務，努力實現良好開局」的要求。

在重大戰略的關切解決後，每個五年規畫其實都在研判最新的國際國內發展環境、中國的發展條件，梳理經濟社會發展的突出問題和風險，這才能保證實現中長期戰略目標，完成推動發展的總體任務。

中國第十五個五年規畫制定期乃至未來實施期，都遭遇最頭痛的四字即「不確定性」。

一邊解決問題 一邊發展

今次第十五個五年規畫，面對的國際環境，被稱進入新動盪變革期，甚至說百年變局加速演進，不確定性陡增；面對的大陸國內環境，主要有產能過剩而生的內捲、持續三年通縮未止，過去五年都未能解決的債務困擾，以及因房地產跌落而生的動能缺位等，這些困難分別付出巨大努力，也都沒化解，所以這是另一不確定性。

於此，經濟學者認定中國新五年規畫，因為要考慮當前面臨的挑戰和問題，而不少問題是結構性、周期性的，有可能在未來五年間都可能持續構成挑戰，所以這次的五年規畫，不能是大躍進式的，也不是喜上加喜的，而是追求再平衡式的，即邊解決問題，邊加緊發展。

在此背景下，中國不同智庫和學者有不同主張，如重分蛋糕提振內需、科技創新找到新動能等。體制內智庫中國國際交流中心副理事長王一鳴說，2035年基本實現社會主義現代化，人均GDP達到中等發達國家水準，這就要求經濟總量較2020年翻一番（倍增）。所以今年就要盡可能實現較快經濟增速，在此基礎上持續提升經濟發展品質。