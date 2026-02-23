中國經濟挑戰／美掀關稅戰 陸貿易順差反創高

中國大陸2025年貿易順差高達1兆1,890億美元，創下歷史新高，也成為全球唯一一個順差突破一兆美元的國家。美中貿易戰反使中國外貿更強大，中國商品有何優勢？美國為何不嚴打轉口貿易？

時間回到去年4月2日美國總統川普宣布當天是「解放日」，並啟動關稅戰，將中國大陸的關稅一舉拉高到54%，之後更拉高到驚人的145%，但在中美多次談判後，暫緩加徵關稅，這也引發業者提前趕工出貨，或轉移生產線到它國躲避關稅。

結果大陸去年貿易總額6.35兆美元，其中，出口3.77兆美元，年增5.5%，進口2.58兆美元，與前年基本持平，出口金額減去進口金額就是貿易順差1兆1,890億美元，年增19.79%。

但大陸這麼巨額的貿易順差並非主要來自美國，其對美貿易順差占全部貿易順差的21.9%。雖依舊是單一國家中貿易順差最大國，但占比已逐步降低，大陸對外宣傳更強調一帶一路沿線國（約60多國）才是最大貿易順差來源，占比超過40%。

中美經貿關係緊密，想完全脫鉤並不容易，根據兩國貨物貿易統計資料，中國是美國第三大出口目的地國、第三大進口來源國，美國是中國第一大貨物出口目的地國、第三大進口來源國。

東協、歐盟市場 助陸分散衝擊

中國大陸2025年對美出口下降高達20%，但透過市場多元化來分散衝擊，例如對東協出口年增13.4%，對歐盟出口年增8.4%，有效抵消了對美下滑，支撐整體出口5.5%的增長，整體外貿保持韌性，而且大陸貿易順差占全球總順差比率達36.45%，刷新2024年創下的30.5%紀錄。

事實上，中國大陸還是有不少商品是透過越南或墨西哥等第三國轉口去美國，美國也知道這個漏洞，一直在打擊轉口貿易，但面臨執行難題和策略權衡，尤其政策模糊與成本太高，儘管美國有「打擊第三國轉運法案」等措施，但原產地規則複雜，美國海關與邊境保護局（CBP）執法資源有限，難以覆蓋所有貨物。

第三國轉口漏洞 美方難下重手

美國對大陸商品加徵高額關稅，試圖提高成本、阻斷貿易，但全球產業鏈深度融合，完全脫鉤不可能，加拿大等國的關稅政策變化可能被利用為「漏洞」，大陸商品透過簡單加工、重新包裝或利用第三國原產地規則，就可以輕易規避關稅。

加上東南亞等經濟體是美國重要貿易夥伴，如越南占美國進口比例高，美國一度放話提高越南關稅，但關稅大刀也是高舉輕放，加上部分美國企業將產能轉移至東南亞，若嚴格打擊轉口，可能反噬自身供應鏈和利潤，並推高美國國內物價，影響消費者和企業。

要擋下中國大陸商品並不容易，大陸具有全產業鏈與基礎設施，是全球唯一擁有聯合國全部工業門類的國家，基礎設施完善，能快速回應複雜訂單，成熟的供應鏈能高效整合資源，降低生產成本和交付時間，這是許多國家難以複製的。例如中國大陸具有技術與成本優勢的電動汽車、鋰電池、太陽能等大陸號稱「新三樣」出口產品領域，大陸已形成全球領先的成本與技術優勢，相關產品在2025年的出口呈現量價齊揚。

內需消費力大減 靠出口救經濟

大陸貿易順差創新高，另一個不能忽視的原因是進口太少，與大陸自疫情後長期經濟疲軟有關，影響所及，大陸內需市場消費力大減，許多民眾寧可更多儲蓄、而非消費，大陸產品只能往海外銷售尋找出路。大陸經濟成長過往依賴投資、消費和出口等「三駕馬車」，在當前投資和消費趨緩下，只能依靠出口拉動經濟。此外，川普關稅大刀衝擊歐盟等各主要經濟體，以及人民幣匯率等內外部因素，都是造成大陸順差創高的原因之一。

從目前大陸外貿結構，東協十國已穩居其第一大貿易夥伴，2025年中國對東協貿易總值首次突破1兆美元大關，達1.05兆美元，年增7.4%，其中，出口6,652.2億美元，年增13.4%；進口3,894.3億美元，年降1.6%。東協成員中，與中國前三大交易夥伴依次為越南、馬來西亞和印尼。

歐盟則是中國第二大貿易夥伴，去年中國對歐盟出口金額年增12%，至於「一帶一路」沿線國家貿易總額占比超過50%，成為關鍵支柱，尤其這些國家大都是新興市場，對非洲、拉美出口增速顯著，例如非洲增長18.4%，有效分散貿易集中在美國的風險。

陸學者呼籲 應該平衡進出口

中國商品憑藉全產業鏈、技術成本和供應鏈優勢保持競爭力，而美國對轉口貿易的打擊受限於規則模糊、經濟成本和現實依賴，未能完全阻斷中國商品全球流通。

展望未來，中美貿易戰還沒有結束的跡象，大陸國務院發展研究中心前副主任劉世錦近日表示，大陸需要實施新的對外貿易戰略，即進出口基本平衡。他表示，大陸人口相當於美國的四倍，當經濟增長和收入達到一定水準，完全可能形成遠超過美國的全球最大消費市場，成為全球最大的甲方。但在保持出口競爭力、存在大量順差的情況下，應相應增加進口，並改由人民幣結算。