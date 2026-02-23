中國經濟挑戰／陸商品低價傾銷 遭多國祭出關稅反制

中國大陸商品因價格優勢在國際市場廣受歡迎，但近年來，部分國家對大陸商品的低價出口表達不滿，並採取多種貿易救濟措施以保護本國產業，這些措施集中在反傾銷和反補貼調查上，主要是針對「低於正常價值」的銷售行為對本土產業造成的損害或威脅。

當進口國認為大陸商品以低於其國內市場價格或生產成本的價格出口，並對本國同類產業造成實質性損害時，會啟動正式調查。若調查成立，可徵收額外關稅。

美國 1年21起反傾銷調查

以全球最大的經濟體美國為例，美國近年來頻繁對大陸商品發起反傾銷及反補貼調查，光是2025年就高達21起，涉及產品涵蓋化工、建材、農產品、工業零件及新興技術材料等，其主要目的是為了保護美國產業，應對國內政治壓力，並在關鍵技術領域壓制中國崛起。

至於歐盟則在2023年10月對大陸電動車發起調查，主要理由是認為大陸電動車獲得政府補貼，在歐洲市場造成傾銷，威脅到歐洲汽車產業。歐委會在2024年10月公布，對大陸電動車徵收17%至35.3%不等的反補貼稅，比亞迪、吉利、上汽等主要車企都被徵稅。

大陸車企轉而出口混合動力車，根據市場研究機構Dataforce發布的資料，大陸汽車去年在歐洲銷量年增99%，達到81.1萬輛，創歷史新高，市占率從2024年的3.1%躍升至6.1%。

歐盟 迫陸達成價格承諾

但大陸電動車的反補貼稅還是要想辦法解決。大陸商務部與歐盟在去年12月重啟「價格承諾」磋商，最終雙方達成「價格承諾」協議，大陸車企向歐盟承諾最低出口價格來避免繳納反補貼稅，也就是說，出口到歐盟去的電動車不能賣得太便宜。

加拿大 電動車換油菜籽

另一個因大陸電動車而起衝突的是加拿大，2024年在拜登政府的要求下，加拿大對大陸電動車徵收100%的關稅，致銷量一落千丈，2023年大陸出口4.1萬輛電動車到加拿大，2025年前11個月僅剩1,870輛。但2025年3月大陸反擊，對超過26億美元的加拿大農產品與食品加徵關稅，包括芥花油和菜籽粕，並於同年8月進一步對油菜籽課稅。這導致中國在2025年進口加拿大商品的總額下滑10.4%。

直到加拿大總理卡尼在2026年1月訪問中國大陸才有了轉機，大陸國家主席習近平與卡尼會談後，中加雙方簽署「中加經貿合作路線圖」，加拿大將以優惠關稅稅率6.1%進口4.9萬輛大陸電動車，大陸也對加拿大油菜籽關稅從84%降到15%。

這算是大陸電動車換加拿大油菜籽的重要協定，也是繼與歐盟敲定後，大陸電動車在北美市場的新突破。

時隔8年，英國首相施凱爾2026年1月底訪問北京後，大陸就將英國威士忌酒的進口關稅從10%降至5%，直接砍半，預計未來5年將為英國帶來2.5億英鎊額外收益，中英雙方敲定免簽證政策，啟動雙邊服務貿易協定的可行性研究，瞄準醫療、金融、法律等領域。

英國 訂出口中國合作機制

比較特別的是，中英簽署的4項經貿成果文件中，當中提到雙方將建立「出口中國」合作機制，共同發掘英國優質商品和服務出口到中國的潛力。

當大陸去年創下歷史新高的貿易順差後，大陸多位專家就主張，應透過制度性開放來擴大進口，這是緩解順差壓力的直接且有效手段，透過降低關稅和許可證壁壘，鼓勵非戰略性產品進口，支持電商企業建立海外倉儲，讓更多國外優質商品進入中國市場，促進大陸國內消費和生產率提升。

並且鼓勵陸企走出去，例如大陸潮玩品牌泡泡瑪特將在倫敦設立歐洲區總部；儲能公司海辰儲能將赴英投資2億英鎊；電池龍頭寧德時代則將與施羅德合作布局歐洲儲能市場；小米也計畫未來4年要在英國開150家店。

平衡貿易 人民幣升破新高

人民幣升值也是貿易平衡的重要工具，人民幣兌美元的官方中間價在今年1月升破7，來到近三年新高，不僅有利於大陸進口海外商品，也有利於企業走出去投資，並有助於人民幣計價訂單，也就是支付款項改用人民幣，不僅降低人民幣升貶值衝擊，也加速人民幣國際化，因為人民幣升值，讓外國企業樂於收到人民幣，也樂於用人民幣來支付購買大陸商品。