限核失效／延續限武條約？美俄各懷鬼胎

隨著美俄「新戰略武器裁減條約」屆期，俄國雖提議展延，美國總統川普迄今卻未正式回應。由於兩國互相威脅重啟核試驗，美方希望條約能納入中國大陸，俄方也盼望英、法加入協商，讓續約更為複雜，也憂心引發新一波核武軍備競賽。

條約屆期 俄促美坐下談

克里姆林宮發言人培斯科夫今年1月中表示，俄國仍等候美國回應普亭提議，是否將核武限制條約延長。新戰略武器裁減條約今年2月5日到期，普亭去年9月說準備再展延1年，以防止全球核武擴散並促進與美對話，但前提是美方對等為之。

新戰略武器裁減條約限制美俄部署的戰略核彈頭數量上限為1550枚，陸基、潛射及空射的載具數量不得逾700具。據美國科學家聯盟估計，俄國與美國分別擁有5459與5177枚核彈頭，兩國擁有彈頭總數占全球總數的87%。

美盼納中 俄要英法加入

川普稍早向紐約時報表示條約「到期就到期吧」，「會談成一項更好的協議」，還說由於大陸擁有全球成長最快速的戰略核武，也應納入未來新戰略武器裁減條約之中。

這想法自川普首任就已存在，北京卻以美俄核武實力遠超過大陸核武庫而拒絕。

培斯科夫則重申北大西洋公約組織成員的法國與英國也應該加入談判，讓全球軍備控制的未來更形複雜。

目前英法已拒絕加入談判。法國總統馬克宏去年5月接受法國電視一台訪問說，願開放討論部署法國核武於歐洲其他地區的可能性。美國已在比利時、德國、義大利及土耳其部署載有核彈的戰機，「我們已準備好開放討論」。

由於川普上台讓許多歐洲領導人感到無法再依賴美國核保護傘，而俄國又威脅歐洲大陸安全，德國總理梅爾茨就表示有意讓法國在德國境內部署核武；不過，他也說這「無法取代美國的核保證」。美國在德國空軍基地部署的核武最多為20枚。

限核組織 對新條約悲觀

維也納裁軍及禁止核子擴散中心資深研究員索科夫說，在這樣的處境想達成新的多邊核武條約「幾乎是死路一條，協商將永無止盡」。

軍備控制者憂心，全球兩大核武強權會在條約期滿後部署超過限制數量的戰略核彈頭，加速瓦解全球軍備控制機制。曾任美國國務院武器管制事務資深官員，現任「武器管制協會」理事會主席的康垂曼說，「川普政府內有很多人主張這樣做」。

目前俄國已於2023年2月宣布暫停參與新戰略武器裁減條約的合作，美國同年6月也暫停參與驗證與數據交換。不過，雙方仍遵守條約的相關限制，只是雙邊協商委員會處於停滯狀態。

曾任職美國國防部的核武專家魏佛說，俄國拒絕相互查核讓華府無法確保莫斯科仍遵守條約，而川普同意普亭提案則向北京傳遞訊號，即華府不會用強化戰略核武部隊來回應北京快速成長中的核武庫。「這類訊號會減少中國重返軍備控制談判桌可能性，也暗示中國不管他做甚麼，美國力量都會受限」。

美將核試 恐掀軍備競賽

路透引述西方安全分析人士觀點，認為川普若回應普亭，有利於爭取時間擬定下一步，還傳遞雙方都希望維持殘存軍備控制的政治訊號。反之，俄國將不受條約約束而持續研發武器系統，如海燕核動力飛彈、海神核動力魚雷。

繼普亭去年10月先後測試海燕與海神之後，川普也下令啟動30年來首次核試爆，這讓普亭揚言重啟核試爆，引發新一輪核武軍備競賽的隱憂。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員說，俄國藉測試施壓美國重返談判桌卻適得其反。雖然這些武器不在條約範圍內，但「測試讓美國認為這是俄國武力威脅，延長新戰略武器裁減條約也不能阻止俄國測試」，反讓川普更不願續約。

部分專家也認為川普不應續約。國際顧問公司史考克羅集團負責人米勒說，新戰略武器裁減條約將美國部署的核武數量限制在2011年的水平，「阻止美國核彈頭升級，即在飛彈上增加多彈頭並同時涵蓋中俄，進而扼殺美國現代化」。

專家憂心 誤判風險升高

儘管條約過期不代表災難會一夜爆發；但兩國十多年來首次可不受限制的部署長程核武，可能產生誤判。卡內基國際和平基金會學術副總裁辛德斯坦說，這是美俄戰略武器自1991年來首次沒有相互限制與其他相互查核機制」，「可能導致誤解、誤判，並欠缺足以避開危機的合作」。

CNN引述1名俄國知情人士說法，稱延長一年的提案不會無限期有效；1名白宮官員也說，「總統會自行決定核武軍備控制的未來走向，並在其認為適合的時間點說明。他希望維持核武的限制，並讓中國參與」。