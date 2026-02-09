限核失效／美忌憚陸核彈增速 屢促限武

美國總統川普（左）表示，曾與大陸國家主席習近平談論過核武裁減。路透

俄羅斯與美國於2010年簽署「新戰略武器裁減條約」以限制兩國部署的核彈頭和載具的數量。條約2011年2月5日生效，原定效期10年，後再延長5年。到今年2月5日，條約就已失效。川普稍早也表達任由條約到期失效的態度。

條約失效後，象徵著冷戰以來長達半個多世紀的核軍控框架終結，大幅增加了國際社會的核不確定性及誤判風險。

「如果它到期了，那就到期吧。」川普表示，「我們會達成一項更好的協議」。但他扭頭又說，未來任何協議都應納入中國，中國軍火庫成長速度居全球之冠。

川普對擁有最大武庫的俄羅斯表現得不太在意，卻對中國耿耿於懷。

去年在他第2個任期剛開始3天後，川普就在1月23日的「達沃斯世界經濟論壇」上發表演說表示，希望跟俄羅斯和中國就削減核武庫存進行商談。到了2月13日，他坐在白宮橢圓辦公室裡再度對媒體說，他希望重啟與俄羅斯和中國的核武軍控談判，並最終希望這3個國家能夠同意將各自龐大的國防預算削減一半。那一次，川普還宣稱，中國將在「5、6年內」趕上擁有造成核毀滅的能力。但這說法被大陸批判全然是在說謊。

陸核武存量 無確切資訊

中國究竟有多少核彈頭，外界從無確切資訊，但美國國防部歷年「中國軍力報告」卻不斷提出「評估」數據。川普上任一個月前，美國防部剛公布2024年版「中國軍力報告」，報告中指出，美軍估計截至2024年中期，中國已經擁有超過600枚可操作的核彈頭，並預計到2030年，中國將擁有超過1000枚可操作的核彈頭。而兩年前的2022年版中國軍力報告，更預測2035年中國核彈頭數量將達到1500枚。

2024年版中國軍力報告與去年6月瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）所發布的2025年的年報數據大致吻合。它的年報稱，中國核武庫裡的核彈頭數量自2024年1月到2025年1月的一年之間，就從500枚增加到600枚，並且預計在未來10年內將繼續增長。

不過，就算真如美國防部預測的那樣，到2035年中國核彈頭數量達到1500枚，中國的核武庫也只達到俄羅斯目前5459枚與美國5177枚的3分之1弱的水準。

美要求裁減 陸稱不可行

可是川普卻獨對中國的核彈頭增速顯得惴惴不安，一抓住機會就向北京喊話。到了去年8月，川普在白宮會見南韓總統李在明時，又將話題轉到核武裁減上，表明希望能與中俄兩國開啟「無核化談判」（denuclearization）；他說，美俄的核武庫雖分居第一、第二，中國只排在第三，但「中國只要五、六年就可以追上」。他說，無核化是一大目標，他相信「中國也願意這麼做」。

兩天後，大陸外交部發言人郭嘉昆再次回絕這個談判邀約。 他說：「 中美核力量根本不在一個量級，兩國核政策戰略安全環境也完全不同，要求中方加入中美俄三邊核裁軍談判，既不合理也不現實。 」

事實上，川普在第一任期就不斷釋出要與中國談核削減的期望。2019年5月，大陸外交部時任發言人陸慷的一句反問還變成了金句，他說：「國際軍控界都有個疑問，美方是想把中國的核武力量談到美國的水平，還是想把自己的核武力量削減到中國的水平？」

但川普似乎矢志不渝，去年10月底「釜山會晤」一周後，他在一場記者會上再度表示，他剛與習近平有了一次成功會晤，而他的信條就是「無核化」，他跟普亭與習近平都談過這件事，他相信無核化是可以做到的。 對此，大陸外交部發言人毛寧丟出北京一貫標準答案說，中國的核力量同美俄完全不在一個量級，現階段要求中國加入核軍控談判「 不公平、不合理、不可行」。

川普遭質疑 非真心限核

北京輿論界和戰略界對川普拉中國入局的操作深有戒心，並分析川普懷有多重目的。

曾多次主張中國應大幅增加核彈頭數量以形成威懾的環球時報前總編輯胡錫進去年3月撰文說，川普每次說核武器都提中國，「我認為他是故意的，他希望製造在核武器上對中國施壓的氛圍，拖中國入套」。

而大陸核專家楊承軍5年前就已深度分析美國邀請中國參加核軍控具有多個企圖，其一是讓國際社會產生美國並不想發展核武器的錯覺；其二是無論中國是否參加，都可把美國繼續發展核武器的責任推給中國；其三是掩飾美國自己仍在持續改造更新現役核武器的行徑。其四是離間中俄兩國戰略夥伴關係。第五則是藉機了解中國核武器發展的現狀。

為戳破川普意圖，在去年9月聯合國推動「國際徹底消除核武日」高階會議上，大陸副代表耿爽乾脆直白要求，「擁有最大核武庫的國家」應履行核裁軍的特殊、優先責任，繼續「大幅削減各自核武庫」，為其他核武國家加入核裁軍進程創造條件。意思是，要中國削減可以，但美俄先減到與中國相當水準再說。

不過，川普迄今為止都是喊話居多，至今尚無要將中國入局核削減當成談判前提的消息傳出，美中目前聚焦的仍偏向經貿議題；美國商務部長盧特尼克1月中旬還表示，川普4月訪問中國的計畫保持不變。一般咸認，這個題目不至於影響川普4月訪問大陸的進程。