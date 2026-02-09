核武競逐／北京警報大響 對日擁核無對策

去年10月30日，美國總統川普選在南韓釜山會見大陸國家主席習近平之前，在他自營的真實社交（Truth Social）上發文稱，「美韓的軍事聯盟比以往任何時候都更加強大，基於此，我已經批准他們建造核動力潛艇」；十幾天後的11月15日，共同社引述日本政府多位消息人士說法，日本首相高市早苗正在探討伴隨著修改國家安全保障戰略等3份安保相關文件，將修改「無核三原則」，因為「不引進」核武器恐減弱美國核嚇阻力。

1967年12月11日，時任日本首相佐藤榮作在眾議院答詢時說：「基於《和平憲法》和這3個核武原則──即不擁有核武、不製造核武、不將核武引進日本，我們能做些什麼來確保日本的安全？這是我肩負的責任。」這一答覆中指出的3個原則，就是日本無核三原則政策的濫觴。它並在1971年，由國會正式通過成為具體政策。

高市：無核原則將削弱美軍

共同社的報導中，相關人士透露，高市早苗重視日本已批准的「禁止核子擴散條約」，因此她有意堅持非核三原則中的「不擁有」和「不生產」，但她擔心若繼續遵守「不引進」原則，就無法允許美軍的載核船艦停靠日本，當發生「突發事態」時，美國的核嚇阻會減弱。

就在中國大陸的家門口外，短短不到3個星期，日、韓突然紛紛走上擁核的道路。南韓只是要建造核動力的潛艇，北京並不過於憂慮。但日本要突破無核三原則，卻讓北京豎直了汗毛。

香港南華早報在去年底的一則報導中刻意提及美國前國務卿季辛吉在去世前做出的最後預言，他在2023年接受「經濟學人」訪問時警告說，日本「將在5年內成為核子大國」。如果按季氏預測的時程，那麼後年日本就可擁有核武。

由此可見，北京並非杞人憂天。表面上看，高市早苗似只是想讓美軍的核力量可以引進日本。但光是這樣，就足以對中國大陸形成高度威懾。因為日本首先就可讓美軍的俄亥俄級戰略核潛艦、以及建造中、未來將入列服役的哥倫比亞級戰略核潛艦進入日本領海。如果川普在去年底宣布要建造兩艘的川普級戰艦真的建成，它也將可以造訪日本，艦上的核彈頭巡弋飛彈也可為日本助威。

日若鬆綁 美能放戰術核彈

但這一「不引進」原則的突破，被鬆綁的將不只是高市早苗提到的「載核船艦」而已，日本可仿照北約模式讓美國在日本存放B-61這款戰術核彈。根據美國科學家聯盟（FAS）的估算，大約有100枚B-61型核彈部署在北約義大利、德國、土耳其、比利時和荷蘭等5個國家的6個基地內。而「不引進」原則一旦突破，日本也可以要求美國存放這些戰術核彈。

這一型的戰術核彈是由兩用戰機搭載，包括F-15、F-16及歐造PA-200龍捲風攻擊機都可執行任務，甚至F-35匿蹤戰機也在認證中，以成為可承載這款核彈的機型。而日本現成就有F-15與F-35兩款戰機，如果美國也配合存放，日本等同立刻成為準核武國家。

陸智庫：日有能力快速擁核

但中國擔憂的是季辛吉的預言。眾所周知，根據估算，日本目前擁有約47噸鈽，這一總量足以製造出6000枚的核彈。1月8日，中國軍控與裁軍協會和中核戰略規劃研究總院聯合發布「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」研究報告，報告團隊專家表示，根據西方學者研究，日本只需100多天甚至數10天內就能製造出核武器。

參與報告撰寫的工程師趙學林引述美國專家的逼真比喻說：「日本只需要擰動一把螺絲刀，便可擁有核武器」 。

不過，除了1月6日宣布包括稀土在內，用於軍事用途的所有兩用物項對日本禁運，北京似暫無日本有朝必將擁核的對策。相關單位只能做些喊話，呼籲國際社會高度警惕日方擁核危險傾向，繼續在雙多邊平台開展阻止抑制日本擁核野心，並敦促日本停止在擁核問題上試探國際底線。

1月20日，中國裁軍大使沈健出席日內瓦裁軍談判會議首次全會時表示，日本圖謀突破「無核三原則」值得警惕。種種跡象表明，日本右翼勢力企圖重走軍事擴張的老路。不過，沈健也只能強調，中方將秉持新時代中國軍控理念，為維護全球戰略穩定、推進多邊軍控進程做出貢獻。