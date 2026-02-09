核武競逐／美撐腰日韓 東亞恐掀軍備競賽

南韓一直尋求取得核動力潛艦，隨著美國同意合作建造核潛艦，讓首爾能依據美韓核協議取得核燃料，卻讓東北亞陷入核擴散與軍備競賽的危機。

面對中國大陸與北韓威脅，日本官員去年底表示應擁有核武，讓人擔心東京將修改不擁有、不生產、不引進的無核三原則；南韓去年11月獲得美國批准建造核動力攻擊潛艦，雖能分攤美軍在東北亞水下防衛壓力，卻也刺激日本跟進，若衍生核武骨牌效應，恐重塑亞洲安全格局並加劇區域軍備競賽。

日本首相官邸的一名匿名官員去年12月18日向共同社等媒體說，鑒於日本面臨嚴峻的安全環境，「我們應擁有核武」，「最終我們只能靠自己」，還說這「不是很快能完成的事情」。不過，目前政府內部並未推動相關討論，加上事關「禁止核子擴散條約」，現實上擁核有其難度。

雖不確定日相高市早苗是否藉匿名官員放話測試風向，但共同社去年11月15日引述日本政府多名消息人士說法，高市正討論趁修改國家安全保障戰略等3份安保文件，修改「非核三原則」。高市重視日本批准的禁止核子擴散條約，有意堅持不擁有與不生產的原則，卻憂心不引進會讓美軍核船艦無法停泊日本，遇突發事件將削弱美國嚇阻力。

儘管日本內閣官房長官木原稔去年12月18日重申日本堅持非核三原則，南華早報去年12月27日引述多名北京核能專家觀點，稱日本有動機也有能力在3年內研發出核武。

1名大陸核科學家說，「日本擁有足夠工業能力可在短時間內製造出比北韓、印度、巴基斯坦更先進的核武。日本也以民用核電為由，囤積大量核燃料」。

美專家：日本鈽可產3千枚

美國「防核擴散政策教育中心」執行主任索可斯基去年11月投書「日本時報」，稱日本的已分離鈽有1.6萬公斤，能生產逾3千枚核武，而H3運載火箭能投射逾1200公斤的物體至低地球軌道，掛載一枚核彈綽綽有餘。日本還有3座先進核融合研究中心能研發強化分裂裝置與熱核武器。日本建立規模最小的核武部隊僅需60億美元，且耗時極短，甚至不到1年。

雖然日本國土面積有限無法進行試爆，但日本超級電腦富岳在全球超級電腦名列前茅，可進行爆炸模擬。1名匿名專家說，「若他們敢研發核武，核彈數量將增加至3到4枚」。「但日本為二戰戰敗國，研發核武的代價將遠超過北韓、印度或巴基斯坦」。

日本國民逾6成反對擁核說

「日本時報」今年1月中旬民調，62.6%受訪者不同意政府官員擁核說，同意者僅16.7%。即使高市的支持者，反對者達57.6%，僅21.8%表示支持，取得國內共識顯有困難。

南華早報引述一名常駐北京的核專家說法，美國是否同意，是日本的考量因素之一。

針對匿名官員的擁核論，美國國務院發言人去年12月20日說，「日本在核不擴散與深化核武控制上是全球領導者，也是美國重要夥伴」。「美國將維持全球最強大、最可靠、最現代化的核嚇阻，以保護美國及日本在內的盟友」，美日同盟是印太和平與安全的基石。「日本時報」說，美方雖未直接回應，卻似乎對日本擁核澆了一盆冷水。

索可斯基說，日本將因發展核武成為大陸、俄國及北韓更迫切的軍事目標，還與美關係緊張，最後因核武威脅引來周邊鄰國的對抗，或因陷入孤立而尋求改善與北京、莫斯科及平壤的關係。

日本擁核也將成為核擴散導火線，讓南韓誤判情勢發展核武。為對抗北韓，南韓一直尋求取得核動力潛艦，隨著美國同意合作建造核潛艦，讓首爾能依美韓核協議取得核燃料，卻讓東北亞陷入核擴散與軍備競賽危機。

美韓核潛艦計畫激怒北京

路透去年12月5日引述南韓海軍退役潛艦艦長崔日說法，雖然首爾強調核潛艦是因應北韓水下威脅，並一再重申不會發展核武與尊重核不擴散機制。發展核潛艦仍激怒北京，東京也被迫發展相應能力。

金正恩預告下階段核計畫

北韓領導人金正恩去年3月視察首艘核潛艦建造進度，今年1月27日視察多管火箭發射系統試射，期間預告將於2月勞動黨全國代表大會上，公布核武庫下一階段的計畫。

南韓國會議員柳勇元說，核潛艦速度更快，水下潛行時間較柴電潛艦更長，能強化監視北韓潛艦，卻也讓日本重新考慮跟進。知情人士向路透說，東京對川普支持首爾感到震驚，原以為若美國支持東北亞國家取得核潛艦，日本會早南韓取得。一名日本官員說，若東京決定發展核動力潛艦將尋求美國協助。

索可斯基說，要阻止北京突破第一島鏈，先進的非核動力潛艦才是更好選擇。日本在太平洋開闊地用核潛艦巡邏只會讓美國核艦隊難以辨識敵友，讓保護日本更複雜。

北韓放話將引發骨牌效應

但南韓的雄心與美國遏制北京軍事影響力的目標不謀而合。美國海軍作戰部長柯德爾去年11月在首爾說，南韓核潛艦未來將在區域嚇阻發揮重要作用。但北韓警告，該計畫將引發核武骨牌效應。

南韓智庫世宗研究所副所長鄭成長說，日韓可能在美國協助下聯合研發核潛艦，這符合華府區域安全利益。早在2017年，時任南韓總統文在寅就尋求川普支持核潛艦，川普私下雖表支持，國防部等部門卻擔心核擴散而掣肘。

南韓國防部部長安圭伯預估10年內能建造一艘核潛艦，而首爾至少需要4艘核潛艦。「與其稱為美國批准，不如說我們為建造核潛艦做好準備，燃料是最後一塊拼圖」。