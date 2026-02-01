快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

解鎖地圖外的國度／保加利亞「盲眼龍婆」 連蘇聯共產黨總書記都曾求助於她

聯合報／ 記者許珮絨／綜合報導

保加利亞最為全球所知的人物之一，莫過於曾預言黛安娜王妃逝世、911恐攻的盲眼靈媒「龍婆」（Baba Vanga）。冷戰時期共產主義雖奉行無神論、嚴厲打擊宗教活動，盲眼龍婆卻仍擁有「國師」地位，蘇聯共產黨總書記布里茲涅夫、保加利亞共產黨總書記日夫科夫都曾求助於她，甚至為保加利亞帶起紅極一時的「靈媒觀光」收入，讓其生前留下的2026年預言及生平傳奇，時至今日都仍被世人廣泛討論。

龍婆在12歲時於一場大風暴中失明，從此聲稱擁有預測未來的能力，被譽為巴爾幹的「諾查丹瑪斯（16世紀法國占星家）」。其地位的合法化可追溯至1960年代，關鍵推手是日夫科夫女兒、曾任保國文化部長的柳德米拉。

熱衷神祕學的柳德米拉，頻繁向盲眼龍婆請益之餘，兩人也建立起深厚私交，讓原本因迷信活動遭到監控、遊走在被捕邊緣的龍婆就此獲得官方背書，還獲聘為國家公務員。不過，當局選擇將其收編，除高層庇護，也是意識到盲眼龍婆已逐漸成為民間「替代性知識與權威來源」，公信力甚至超越共產政權，反映出共產體制在意識形態與現實統治之間的矛盾。

盲眼龍婆的影響力，不只體現在民間對其預言的追捧，社會主義陣營多位權力核心人物都曾是她的座上賓。1970至1980年代，除了日夫科夫，東歐多國共產菁英也曾私下向她尋求建議，布里茲涅夫甚至曾多次派特使或親自請益，尤其關心自身健康與壽命問題。

當時盲眼龍婆家門外常年大排長龍，政府看準她所創造的龐大商機，向前來拜訪的遊客收取費用（本國人10列弗、外國人30列弗），為國庫帶來可觀外匯與稅收，成為冷戰時期少見的「靈媒觀光」現象。

