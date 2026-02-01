快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

解鎖地圖外的國度／告別廉價紅利 保加利亞迎戰歐元區的殘酷洗禮

聯合報／ 記者許珮絨／綜合報導
保加利亞的玫瑰精油產業被譽為「液體黃金」，供應全球約70%市場。在保加利亞謝伊諾沃村附近的玫瑰精油工廠，工人們正在生產線上卸下裝有玫瑰花瓣的袋子。（路透）
保加利亞在2026年正式採用歐元，貨幣轉換除了牽動金融制度調整，也成為各行各業必須面對的壓力測試。對傳統產業而言，強勢貨幣意味著成本壓力；對新興科技產業，則是一場必須在薪資紅利消失前完成轉型的挑戰。從以手工採摘玫瑰精油聞名的「玫瑰王國」，到試圖擺脫低成本外包標籤的「巴爾幹矽谷」，歐元將如何重塑保加利亞產業未來？

「液體黃金」面臨成本與匯率雙重壓力

保加利亞供應全球約70%的玫瑰精油，這項被稱為「液體黃金」的國寶產業，長期仰賴手工採摘與低薪勞動。隨著歐元導入，工資水準勢必上升，但採摘效率難以同步提升，面臨典型「成本病」（Baumol's cost disease）問題。

其次是來自非歐元區的匯率夾殺。保加利亞玫瑰最大競爭對手是鄰國土耳其，近年來土耳其里拉大幅貶值，使其出口產品在國際市場上具有強大價格競爭力。保加利亞換用強勢的歐元後，兩國成本差距將被進一步拉大，對於香奈兒（Chanel）、迪奧（Dior）等國際收購商而言，若保加利亞玫瑰因歐元定價而失去價格優勢，供應鏈可能因此轉移。

人才流失與成本上升 考驗保加利亞產業升級

與傳統農業形成對比的是，保加利亞近年積極打造「巴爾幹矽谷」形象。得益於共產時期留下的數理教育基礎，保加利亞每年培養超過5000名工程與IT人才，加上相對低廉的薪資與歐盟身分帶來制度便利，吸引德國的思愛普、美國微軟及威睿等企業進駐，將首都索菲亞打造為重要的IT外包中心。

然而，高度依賴外包模式也隱含結構性風險。多數工程師為外商提供後端開發或維運服務，本土智慧財產權與產品型公司相對稀少；隨著歐元區整合推進，薪資與生活成本上升、低成本優勢逐步消退，外資是否轉向如北馬其頓等成本更低的非歐盟國家，成為產業面臨的現實考驗。

從制度面來看，加入歐元區對產業升級而言是一把雙面刃。匯兌風險消失，交易成本降低，理論上能吸引更多尋求穩定的外國直接投資，對於推動本土新創融資、發展金融科技等高附加價值產業至關重要；歐元所代表的制度穩定性，也可能成為企業將保加利亞升級為區域研發據點或產品中心的關鍵誘因。

但能否完成這樣的轉型，取決於國內條件是否到位。保加利亞的政治僵局與貪腐問題，讓大型風險投資卻步，不敢進行大規模的基礎建設押注。更嚴峻的是，保國同時是全球人口萎縮最嚴重的國家之一，若薪資漲幅追不上生活成本「歐元化」速度，頂尖工程師恐加速流向德國、荷蘭等高薪國家，削弱產業升級所需的人才基礎。

