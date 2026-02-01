解鎖地圖外的國度／保加利亞的貨幣賭注 加入歐元能擺脫最窮國宿命嗎？

編按：「全球瞭望」推出全新系列「解鎖地圖外的國度」，每期聚焦一個新聞焦點中的國家或城市，深入解讀其特殊現象及意義，透過多元視角，帶領讀者了解世界一隅。

保加利亞2026年起正式採用歐元，成為歐元區第21個成員國。作為長期被標籤為「歐盟最窮」的國家，引入歐元不僅是一項貨幣政策調整，也被視為攸關國家發展的重要制度選擇，但歐元能否順利翻轉保加利亞命運，仍需觀望。

Q保加利亞為何成為歐盟最窮國？

保加利亞曾是蘇聯最忠實的衛星國之一。1989年共產政權垮台後，該國的民主轉型不如波蘭和捷克順利，舊勢力與新權貴勾結，利用國有資產私有化的過程大肆掠奪國家資源，工業基礎迅速崩潰。

1996至1997年金融危機成關鍵轉折，銀行體系倒閉、政府財政失控，引發惡性通膨，通膨率一度飆破2000%，民眾儲蓄幾乎歸零。這場變局迫使保加利亞實施「聯繫匯率制」，強行將本國貨幣列弗與德國馬克掛鉤（1999年後轉為歐元）。

雖穩定了物價，卻也鎖死貨幣政策空間，加上改革停滯、黑手黨勢力滲透經濟，外資投資意願有限。即使2007年加入歐盟，經濟追趕速度仍緩慢，人均GDP至今僅為歐盟平均的6成。

Q既然已有穩定匯率，為何保加利亞政府仍執意擁抱歐元？

在聯繫匯率制下，保加利亞實際上承擔歐元區成員國的政策約束，卻無法享有相應權利，例如在歐洲央行的投票權，以及金融危機時的救助機制。對高度依賴外貿與觀光的保加利亞而言，採用歐元有助消除匯兌風險、降低交易與借貸成本，藉此改善投資環境。

更深層的考量來自內部結構問題，保加利亞長期被外界詬病銀行監管鬆散、洗錢風險高，部分寡頭勢力甚至將本地銀行視為私人金庫。政府將加入歐元區視為一種外部約束，希望藉歐洲央行更嚴格的監管架構，壓縮灰色金融操作空間，對既有財政與金融體系形成壓力。

Q哪些產業和群體 將因採用歐元而受惠？

採用歐元將惠及三大族群。一是出口商，由於保加利亞主要貿易夥伴皆位於歐洲，用歐元可省下匯兌成本，對利潤微薄的製造業而言，相當於提升淨利率。二為旅遊業，歐洲遊客不再需要換匯，計程車、餐廳與飯店業者將受益。三是為外國公司工作的保加利亞人，領歐元薪水不再被扣除匯差，等於變相加薪。

Q為何保加利亞仍有半數民眾不相信歐元？

反對聲音主要來自兩層面。一是民生疑慮，部分民眾擔心歐元上路推升物價，薪資卻難以同步成長。儘管歐洲央行與研究機構指出，過往成員國在貨幣轉換時的通膨影響多屬短期，幅度通常低於1%，但對曾歷經惡性通膨的該國社會而言，這類保證難完全消除不安。

二是主權焦慮，反對派與民族主義勢力認為，引入歐元意味將最後一點經濟主權讓渡給布魯塞爾。立場親俄的復興黨更直指此舉是「叛國」，將導致國家財政主權旁落，未來預算將由歐洲央行而非保加利亞人民決定。

Q引入歐元是否也是一項地緣政治選擇？

保加利亞歷史上與俄羅斯關係密切，從能源供給、媒體輿論到政治網絡，莫斯科影子無處不在。然而，2022年俄烏戰爭爆發與俄國切斷供氣，徹底壓縮了保加利亞過去維持的「戰略模糊」空間。加入歐元區對保國而言，是一項具不可逆轉性的選擇，一旦金融體系與歐盟連通，俄羅斯將難以再透過金融攻勢或政治獻金影響保加利亞經濟，也大幅墊高未來任何親俄政府試圖扭轉外交路線的政治與經濟成本。