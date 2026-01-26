美政壇波瀾／檔案公布做手腳 司法部被疑陰謀論

美國司法部去年12月底公布已故性犯罪者艾普斯坦數十萬頁檔案。由於公布的文件遭大量塗黑且僅部分公開，相較於大量披露美國前總統柯林頓的照片，卻幾乎沒有現任總統川普的照片或文件，種種疑竇讓國會質疑違背「艾普斯坦檔案透明法案」。

儘管白宮發言人傑克森稱「川普政府是有史以來最透明政府」，川普「為受害者所做的遠較民主黨人更多」；但公開的許多文件遭大量塗黑，文字完全無法辨識，讓民主捍衛者基金會執行長艾森說「他們公布的內容顯然不完整，且過度塗黑」。

美國有線電視新聞網（CNN）直言所公布的檔案未能保護受害者，19名受害者今年1月聯名致函司法部督察長辦公室，抨擊司法部刪減過程有瑕疵，籲督察長審核已公布檔案的刪除方式，並監督未來文件的公布。

部分公開文件 未隱匿受害者資訊

該信件說，雖然公布的文件經大量刪減，但在部分案例中，司法部並未隱匿受害者姓名與辨識資訊。「公布的文件中存在著令人不安的選擇性刪減模式。多起案例的參與或協助虐待的犯罪嫌疑人姓名遭塗黑，可辨識受害者的細節卻依舊可見」。

受害者也質疑，司法部刪減過程依據標準為何，公布檔案前由誰審查，是否諮詢專家有關被害者權益。「在部分案例中，足以公開識別其身分的受害人姓名、上下文脈絡或其他資訊，未予以充分保護。這種差別令人不安，任何涉及性剝削紀錄的公開都須優先考慮倖存者的安全、隱私及尊嚴」。

透明法案的共同發起人，民主黨籍聯邦眾議員肯納與共和黨籍聯邦眾議員馬西憂心，川普政府恐不當編輯文件，導致公布不該公布的資訊或過度塗抹。

提及川普內容 曝光隔天就被刪除

此外，民主黨前總統柯林頓的照片在這波公開檔案中遭大量披露，相較之下幾乎沒有川普的照片或提及他的檔案遭曝光，有轉移焦點之嫌。何況，川普與艾普斯坦在20世紀90年代至21世紀初，為眾人皆知的好兄弟。

眾議院政府改革暨監督委員會中的民主黨人也在社群媒體X上發文，指司法部公布檔案後的隔天又將已公開的16份文件下架。其中，「第468號文件就有川普的照片，卻明顯從司法部公開文件中刪除」。

金融時報表示，司法部網站上已將圖片連結刪除，無法下載該文件，供下載的資料夾中也已刪除文件副本。美國司法部副部長布蘭希解釋，這是避免暴露受害者身分，而非川普施壓。照片會再次公布，但可能酌情刪減，「這和川普完全無關」。

最新曝光照片中有一張是年輕時的柯林頓躺在按摩池，照片中還有另一人但臉被黑色方塊遮蔽。另一張則是柯林頓和艾普斯坦前女友麥克斯威爾同在泳池合影，這名英國社交名媛因協助艾普斯坦誘拐未成年少女性侵而定罪，正服20年有期徒刑。

柯林頓拒作證 百萬份文件未公布

路透社說，司法部疑似將焦點轉至柯林頓，包括白宮通訊主任張振熙與新聞秘書李威特都在社群媒體發布影像，稱這是柯林頓與受害者同框的照片。柯林頓的副幕僚長尤瑞尼亞則在聲明中說，白宮聲東擊西將焦點置於柯林頓身上，避免外界檢視川普與艾普斯坦的關係。

目前柯林頓與妻子希拉蕊拒絕國會傳喚，不願在眾議院艾普斯坦調查中作證，政府改革暨監督委員會主席柯默表示，會以藐視國會罪將其起訴。

司法部去年公布的檔案僅為其中一部分。布蘭希曾說，基於保護被害人會先公布「數十萬份」文件，接下來幾周將陸續公布其餘數千份文件；即使如此，一開始公布的文獻數量還是遠低於布蘭希的承諾。

在公布第一批文件後，司法部又說發現「逾百萬份可能與該案有關的文件，需要時間審查」，「我們將盡快公布該文件。但由於數量龐大，可能還需要數周」。

川普罕見沉默 加深遮掩真相疑慮

衛報表示，「切香腸」式的做法像在遮掩真相，川普在記者會上罕見的沉默更無法澄清疑慮。一向在記者會上對所有問題來者不拒的川普，卻在一場降低部分藥品價格的記者會上拒絕回答與主題無關的問題。「我不想多說，也不想被多問，我們今天到此為止」。

川普去年的大部分時間都在抗拒公開文件，但國會罕見聯手通過法案，要求去年12月19日前公開所有未加密的檔案。

民主黨籍參議員，也是艾普斯坦法案的參院發起人默克利說，川普政府非法無視艾普斯坦法案，公然剝奪受害者的法律平等權。美國司法部1月時說，目前公布檔案不到總數的1%，審查中的文件數逾兩百萬份。

司法部長邦迪去年2月被問及是否公布客戶名單，曾說「它就在我桌上等著審閱」，隨後卻否認自己是指客戶名單，而是艾普斯坦案的卷宗。從2月到去年底，一再拖延，更讓人懷疑川普政府是否在遮掩什麼。