美政壇波瀾／淫魔案裂解右翼 川普喪失控制力

美國總統川普在2024年競選時藉允諾解密艾普斯坦所有文件成功炒動選情，當選後卻說該案是民主黨轉移焦點的騙局，還一度阻止眾議院表決艾普斯坦檔案透明法案，讓極右翼「讓美國再次偉大」（MAGA）不滿。

川普逐漸流失對MAGA的控制力，不只牽動美國期中選情，更顯示這股意識形態在政壇的壽命甚至會較川普更長久。

所謂艾普斯坦檔案，是指美國司法部和聯邦調查局在兩次重大調查中所獲得的大量艾普斯坦性犯罪的證據。一次是導致他在2008年佛州被判為「賣淫引誘未成年人」罪的調查，另一次則是在紐約再次被起訴的調查。

美國司法部長邦迪指聯邦政府掌握與艾普斯坦刑事案件相關的「一卡車」文件，內容包括他私人飛機的飛行紀錄和聯絡人名單，也就是俗稱的「黑皮書」。這些檔案包括艾普斯坦及受害者的影像和影片，其中一些受害者為未成年人，還有非常大量下載的性剝削及其他色情影像等。

美國廣播公司新聞網說，MAGA長期以來主張，菁英政府遮掩淫魔艾普斯坦的真正死因，艾普斯坦並非輕生，而是遭滅口以保護其客戶，也就是深層政府中的菁英階層。

現任FBI局長巴特爾過去就鼓吹陰謀論，並對「深層政府」進行毫無根據的指控，還曾說川普「可以公開助長貪腐行徑的檔案」。

曾任川普國家安全顧問的右翼人士佛林，也持續推動司法部公布艾普斯坦的客戶名單，稱其盡為掌權的自由派。極右翼甚至相信艾普斯坦是以色列情報機構摩薩德的間諜。

司法部公布檔案擠牙膏 川粉也挺不下去

儘管川普希望不要再討論淫魔案，但部分川普最堅定的支持者仍呼籲完整公布調查檔案，已卸任的共和黨籍議員葛林就是一例。聯邦眾議院議長強生也曾向右翼網紅強生表態支持公布文件，「這是非常敏感話題，但我們應公開所有事情，交由民眾決定」。

司法部「擠牙膏」式公布淫魔檔案點燃MAGA對川普不滿。英國廣播公司（BBC）報導，司法部長邦迪去年底在社群媒體「X」上發文，「川普總統領導著美國有史以來最透明的政府」。儘管她說的是公布2024年川普遇刺的文件，底下留言卻因淫魔案而不埋單，留下「騙子」一語。

BBC說，川普將非傳統選民納入其聯盟，如今卻發現自己正面對過去所煽動的陰謀論。問題不在於過去未公開前總統柯林頓、流行歌手麥可傑克遜等人的照片，而是這次公開文件大量的被塗黑。

邁阿密大學政治學副教授烏辛斯基說，如今的川普聯盟更質疑與敵視政治機構，反而較少關注共和黨傳統的目標。MAGA許多人深信大量兒童從事性交易，而艾普斯坦案與陰謀論「匿名者Q」更加深這樣的想法。「匿名者Q」相信拯救世界的川普，遭到戀童癖的挑戰。「民眾想要檔案公開，來證實他們堅信的是真的」。

右翼智庫曼哈頓研究所去年底民調顯示，近3分之1的川普支持者為「共和黨新成員」，2024年才首次投給共和黨，其中已「肯定」支持2026年期中選舉的共和黨候選人者僅略為過半。「這些選民為川普吸引，卻不是堅定支持共和黨的人」。

意識形態超越個人崇拜 川普影響力鬆動

BBC說，川普聯盟的脆弱正從多個層面展現出來，社群媒體明星和播客主播就是其中一個關鍵群體。其在傳統共和黨圈子之外，卻在網路上擁有影響力與號召力，讓社群媒體對該案的關注不斷上升。

網路極端主義分析企業「開放衡量」資深研究員何特說，淫魔檔案爭議只是MAGA面臨的眾多挑戰之一。「MAGA在2025年初還是勢不可擋的文化力量，如今這列火車已出軌，且沒有跡象顯示它能在短時間內穩下來或反彈」，「川普的死忠支持者在過去一年似乎逐漸萎縮」。

即使是長期被視為鐵桿MAGA的共和黨國會議員，也愈來愈難在淫魔案中護航川普。部分共和黨議員主張應了解政府握有哪些資訊與誰在逃避責任，還有部分人寧可失去川普，也要忠於對司法正義的承諾，已卸任聯邦眾議員的葛林就抨擊檔案公布「一點都不MAGA」。

華盛頓郵報說，這顯示川普支持者整體而言支持其領導，卻也在某些議題上挑戰他。雖然MAGA內訌對川普支持率的長遠影響仍未定論，但這類批評也暴露川普對「美國優先」的掌控有限，也讓共和黨憂心選民在期中選舉前的熱情，甚至警告川普對投票率較低的選民動員力道恐下滑。

時代雜誌則說，淫魔案顯示MAGA已超越對川普個人效忠，由個人崇拜轉型為更成熟的意識形態，甚至比一手打造它的川普更長壽。最終，由上而下的領導模式將失去影響力，意識形態勝於雄辯，權力也可轉移。