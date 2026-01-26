美輿論風暴／今年期中大選 川普急擺脫淫魔陰影

儘管艾普斯坦已死，協助其誘姦未成年少女的伴侶名媛麥克斯威爾也已判刑確定、坐監服刑，美國總統川普雖然髮夾彎，同意開放檔案，但展望他剩下的3年總統任期，卻仍難擺脫艾普斯坦醜聞陰影。

司法部近日雖然連續幾次公開艾普斯坦與麥克斯威爾的相關檔案，但籠罩在白宮上空的淫魔陰影，卻仍然沒有過去；一名白宮資深官員日前在記者會上被問及檔案時，僅說本屆政府將專注於經濟。然而，川普與艾普斯坦的關係仍持續成為媒體焦點並發酵，白宮很難徹底擺脫。

川普陣營坦言棘手 「部分MAGA支持者不滿」

華爾街日報說，川普抱怨民眾對淫魔案的關注，引開了對他政績的肯定，白宮官員也暗自承認低估了問題的棘手程度。共和黨全國委員會前聯絡主任海耶說，「我寧可面對更大的干擾，然後克服它，他們卻沒這樣做」，在淫魔案上糾纏關注，消耗選民有限的政治精力，不利今年期中選舉。

川普的盟友堅稱這不影響期中選舉，但民主黨會利用淫魔案削弱共和黨支持者在期中選舉的投票率，白宮前發言人吉德里承認，部分「讓美國再次偉大」MAGA的支持者會不滿。「陰謀論會持續散播，如果實際證據與其腦中建構的不符，他們會生氣並拒絕相信」。

麥克斯威爾處境成為川普另一地雷。麥克斯威爾2020年遭逮捕後先關押於紐約布魯克林大都會拘留中心。判決後先移監至佛州塔拉哈西監獄，去年8月再移往德州布萊恩女子聯邦監獄。

美國有線電視新聞網（CNN）說，這對一名刑期有20年的囚犯而言，待遇大為改善；德州布萊恩女子聯邦監獄是聯邦監獄體系5級安全分類中最寬鬆一級「最低安全級別」，通常沒有圍牆，或僅設有限的圍籬。

衛報也稱，就在移監的幾天前，麥克斯威爾接受司法部副部長布蘭希約談，討論艾普斯坦案。據司法部事後公布訪談紀錄，她說，「我從未目睹總統以任何方式出現在任何不當場合。總統從未對任何人有不當舉動」。布蘭希曾是美國總統川普的私人律師，與艾普斯坦也是朋友，訪談後麥克斯威爾就被移監。

幫凶獄中過太爽 遭質疑是否有利益交換

受害人質疑，為何性犯罪者會移監至多數囚犯為非暴力犯罪與白領犯罪的監獄，美國聯邦眾議員拉斯金去年11月也致函川普，要求川普解釋是否下令政府任何人給她特殊待遇，據檢舉人提供的資訊顯示，麥克斯威爾正與川普政府合作以換取「減刑」。

美國國家廣播公司新聞網披露麥克斯威爾換監後給親友的信件，更加強了有利益交換的說法：「我在布萊恩監獄處境有所改善」。廚房「看起來也很乾淨」，「我覺得自己像掉入愛麗絲夢遊仙境的鏡子裡一樣。我在這更快樂，更重要的是我安全多了」。

獄方曾安排專人送餐至麥克斯威爾的牢房，典獄長親自安排其與家人或其他訪客私下會面，過程提供零食與飲料。訪客還能攜帶電腦，使她能在未授權下與外界聯繫。

麥克斯威爾在非工作時間也能獨自前往獄中的健身房訓練，「還能進入僅開放給工作人員的區域中，享受悠閒時光」，也能接觸工作犬。一名資深官員曾說，「受夠當麥克斯威爾的跟班」。CNN補充，其他囚犯每周配發2卷衛生紙，麥克斯威爾「只要開口就能得到需要的所有衛生紙」。

眾議院民主黨人去年11月中公布取得的艾普斯坦新信件，稱川普曾和一名受害者在「我家裡待好幾小時」，讓保守派律師康威在社群網站X上質疑，布蘭希約談麥克斯威爾「要嘛不稱職，要嘛是刻意避免引出對川普不利的事實」。

若赦免麥克斯威爾 等同給選情火上澆油

紐約福德漢法學院教授貝德也說，一般會由負責該案的檢察官約談犯罪行為人，由司法部副部長進行「很不尋常」。布蘭希也對挖掘新事證似乎毫無興趣，「當你想讓更大的魚上鉤，而不是為讓大魚躲開魚鉤，才會約談目擊者」。

此外，麥克斯威爾曾於去年7月表示若獲得赦免，願意至國會作證，讓川普更感棘手。川普曾說喜歡赦免能為其帶來正面而非負面新聞的人，如今更試圖和艾普斯坦畫清界線，不願與艾普斯坦案共犯走太近。

儘管川普去年初曾赦免1500名牽涉2021年國會大廈襲擊案的非暴力罪犯，今年初亦赦免暴力罪犯，讓川普自赦免中獲得巨大的政治回報，但艾普斯坦案卻讓川普對MAGA的控制力鬆動，如要赦免或減刑麥克斯威爾，等於火上澆油。