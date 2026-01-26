美輿論風暴／艾普斯坦案 揭美政商共犯結構

隨著美國司法部公布已故性罪犯艾普斯坦刑事調查檔案，讓美國公眾反思，這位靠著自身魅力的華爾街金融家，除了欺騙、利用年輕女性、遊走法律邊緣，他如何累積龐大的政商人脈網，並透露出美國數十年來權力階層的裙帶關係，以及權力結構的漏洞。

艾普斯坦案的形成，揭露了美國社會深層結構問題，結合了巨大的貧富差距、名流權貴社交網路的相互包庇、司法系統對富人的寬容，以及兒童福利保障的缺失。艾普斯坦以鉅額財富建立性網路，長年利用權勢誘騙未成年少女，多數受害者生活困頓，在政治壓力下，使得究責困難。

權力保護傘遮蔽 讓司法調查困難重重

長年追蹤艾普斯坦案的邁阿密前鋒報調查記者布朗曾表示，她心中最難以釋懷的問題是，2006年聯邦調查局等就調查艾普斯坦的性犯罪案並將其起訴，2008年他也認罪，可是司法部卻決定不展開更多的調查。布朗說，若2006至2008年間，這些為美國民眾做事的人有做好本分，根本不會再有那麼多受害者。

根據美國多個媒體揭露，後來出現在艾普斯坦檔案中的很多政商名流，都是2006年後才與艾普斯坦往來密切，這顯示美國上流社會的嚴重問題，反映了權力、金錢與法律體系的複雜病灶。艾普斯坦透過其私人飛機、島嶼別墅和捐款，打造了一個高端的社交圈，這種權力保護傘讓案件在多年間難以受到法律的徹底調查。

攀上華爾街貴人 高中教師變權貴紅人

艾普斯坦如何從一名高中老師，變成權貴紅人？1976年初，當時在常春藤高中聯盟達爾頓學校教授數學與物理的艾普斯坦，因校方不滿其教學而面臨失業，隨後因一名學生家長牽線而認識華爾街第五大投資銀行貝爾斯登的高層葛林柏格。

1980年，艾普斯坦成為貝爾斯登的有限合夥人；但他利用公司帳目花費逾1萬美元為女友購置行頭，遭財務總監認定為不符規定，舉報給當時執行長的葛林柏格。最終，貝爾斯登於1981年調查艾普斯坦，他也憤而提出離職。

艾普斯坦之後結識經營債務催收的「塔樓金融公司」負責人霍芬伯格。霍芬伯格長期聘用艾普斯坦擔任顧問，利用其商業人脈騙取投資者近5億美元，成為美國金額最大金融詐騙案之一。霍芬伯格遭判處20年監禁，他稱艾普斯坦協助策畫這場龐氏騙局；但艾普斯坦否認。

紐時說，艾普斯坦善於判斷哪些贊助人可快速榨乾，哪些贊助人值得長期培養。在曼哈頓上流社會根基深厚的歐洲金融暨政治家高史密斯，就成為艾普斯坦躋身美國頂尖社交圈的跳板。艾普斯坦藉由出席他的聚會，認識知名藝術收藏家皮瓦爾。

周旋紐約名媛間 與柯林頓建立私交

幾年後，皮瓦爾成立紐約藝術學院，艾普斯坦於1987年成為該學院董事會成員。

這是艾普斯坦首次加入知名機構董事會，他周旋在紐約社交名媛之間，每月收入高達數萬美元，如今又躋身美國最頂尖的社交圈，與學院的聯繫也讓至少1名年輕女性陷入其陷阱。

1993年，柯林頓宣誓成為第42任美國總統，艾普斯坦透過捐獻1萬美元用於白宮翻修得以參加柯林頓的宴會。據柯林頓總統圖書館紀錄，艾普斯坦成為白宮常客，柯林頓甚至在一張黃色便條紙上留下「堅持住」的字眼給艾普斯坦生病的母親。

同一時期，艾普斯坦也利用管理信託基金與捐款，與美國最富有的兩大家族：嬌生集團與洛克斐勒家族建立關係，還向哈佛大學捐款並結識該校知名學者。

2005年，數名未成年少女指控艾普斯坦在其棕櫚灘豪宅中要求提供按摩或性服務。數年後陪審團公布的證詞顯示，40多歲的艾普斯坦曾強姦年僅14歲的少女。最終艾普斯坦與檢方達成認罪協議，承認觸犯州級勸誘未成年少女賣淫而服刑13個月，並登記為性犯罪者。

疑遭滅口死獄中 司法部難熄陰謀論

雖然躲過聯邦法律終身監禁的指控，但2018年又有數十名女性指控艾普斯坦性侵，2019年在紐約市遭逮捕並被控與未成年少女性交易，但其拒不認罪。2019年8月，艾普斯坦在紐約大都會矯正中心牢房內不省人事。獄中人員急救送醫，最終仍宣告死亡，死因為自殺。

外界質疑其是遭權貴滅口，以免黑歷史曝光，更有稱艾普斯坦手中握有一份「客戶名單」，以此敲詐錢財，陰謀論稱公布名單能揪出性剝削未成年少女的幕後黑手，也能找出殺害艾普斯坦的真凶。

為何他的獄友會在艾普斯坦死前一日移監？本應在場的2名獄警為何不在？陰謀論甚囂塵上。儘管美國司法部在數年調查後發布一份近130頁的報告，說沒有證據顯示他的死亡存在犯罪行為，卻仍不能止息陰謀論。