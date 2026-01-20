美國 K 型經濟 面臨選舉考驗

美國總統川普就任屆滿一年，美國經濟韌性超乎預期，似乎成為他進入2026選舉年的助力，但民眾對於生活成本感受兩極化的「K型經濟」，正成為共和黨選情的最大考驗。

美國去年第3季國內生產毛額（GDP）成長4.3%，為兩年來最大增幅，遠優於經濟學家預估，反映消費者和政府強大的支出力道。

川普提高美國平均關稅稅率到數十年最高後，聯邦政府2025年收入增加約2,000億美元，能局部抵銷「大而美法案」減稅措施的影響。股市方面，經歷了去年初的上沖下洗後，美股在去年底再創新高，標普500指數全年漲幅超過17%。

但繁榮表象之下，民眾的「感受差距」日益擴大，擁有資產的富裕階層受惠於人工智慧（AI）類股熱潮與減稅，仰賴薪資的民眾則承受通膨和借貸成本居高不下的壓力，被形容為「K型經濟」，有錢人是字母「K」的朝上一撇，對消費充滿信心，較貧窮族群則是「K」的朝下一撇，這種分歧在消費者信心訪調尤其明顯。

美國消費者在去年的年底購物旺季支出創新高，以採購昂貴商品的富裕階層為主要推手，收入較低的美國民眾則是買折扣商品。穆迪估計，金字塔頂端的10%家庭，貢獻了全美的近半消費。

讓「K型經濟」一詞廣為流傳的經濟學家艾特瓦（Peter Atwater）指出，金融市場屢創新高，使得最富有的美國家庭有如坐上電扶梯，資產一路成長。但低收入的家庭持續掙扎，所得最少的階層，薪資成長最慢，「底端群體不禁注意到，上頭的人擁有太多」。

這種情況下，許多美國民眾不覺得景氣好。多數產業陷入「就業衰退」，求職者得花好幾個月才能找到頭路，薪資成長也放緩。數據顯示，去年第3季信用卡款項嚴重拖欠比率升至12.41%，寫逾14年新高，破產的消費者也來到五年新高。

川普關稅推升物價，38歲單親爸爸沙特菲爾德發現，耶誕節玩具變貴、房租變貴、菜錢變貴，電費更大幅提高。他說，以前電費大概130-150美元，但上月漲到252美元，比一年前高出100美元。他打算犧牲與八歲女兒的相處時間，開Uber兼差，以便多賺點錢買菜。