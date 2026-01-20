美國對陸貿易 熱戰轉向冷戰

在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平去年10月底會面後，美中貿易戰大幅降溫，華府與北京相互加徵高關稅並對晶片、稀土等關鍵產品實施管制的激烈博弈局面，如今已然過去，雙方的激烈交鋒似乎已結束，至少現在已停止，如今將迎來漫長的冷戰。

根據美中去年達成的貿易休兵協議，美國降低對中國大陸課徵的芬太尼關稅，將對中國大陸帶來顯著影響，對陸整體平均關稅稅率從40.8%降至30.8%，將使中國大陸對美出口損失從約70%降至50%左右。對美國而言，調降對中國的關稅，有助於緩解關稅引發的通膨，並且減輕從電動車到飛機等領域對稀土供應的擔憂。

除了關稅外，美中兩國也在出口管制取得暫時性的進展，美國暫停實施對黑名單上陸企子公司的出口管制一年，為中國大陸半導體及科技企業爭取時間，以便在更嚴格的門檻生效前，有機會對營運架構進行規劃並採購關鍵設備。

北京方面將有關稀土和磁鐵的最新出口管制措施推遲一年實施，使面臨供應短缺且短期內缺乏替代選擇的產業和政府暫時鬆了一口氣。但美國及其盟友要想找到能替代中國稀土和磁鐵供應來源，一年的時間恐怕不夠，七國集團（G7）若能達成協議，將資源集中於最具潛力的來源和加工技術，也許可以加速這個進程。

總之，美中兩國暫停實施、而非取消更高的對等關稅和出口管制措施，凸顯雙方長期的互不信任，以及緊張局勢可能再度升級的風險。這或許是市場平淡看待美中貿易戰降溫的原因之一。

分析師表示，目前的美中平靜或許只是為雙方爭取時間，以便在長期的霸主地位爭奪戰中，鞏固各自的經濟和技術優勢。由於兩國之間仍有一些長期且結構性問題尚待解決，雙方緊張關係再度升溫的風險依然不小。

例如，在地緣政治方面，華府與北京在台灣與烏克蘭問題的立場相當分歧。在去年「川習會」上，美中領袖並未就台灣議題進行討論，但北京方面將會持續試探在台灣問題上能給川普政府施加多大壓力。

雖然「川習會」討論了烏克蘭問題，也同意共同努力尋求解決方案，但北京並未承諾減少採購俄羅斯石油。未來可以預見的是，華府若未做出重大讓步，北京可能不會冒險損害與俄羅斯的關係。