美國對陸貿易 熱戰轉向冷戰

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平去年10月底會面後，美中貿易戰大幅降溫，華府與北京相互加徵高關稅並對晶片、稀土等關鍵產品實施管制的激烈博弈局面，如今已然過去，雙方的激烈交鋒似乎已結束，至少現在已停止，如今將迎來漫長的冷戰。

根據美中去年達成的貿易休兵協議，美國降低對中國大陸課徵的芬太尼關稅，將對中國大陸帶來顯著影響，對陸整體平均關稅稅率從40.8%降至30.8%，將使中國大陸對美出口損失從約70%降至50%左右。對美國而言，調降對中國的關稅，有助於緩解關稅引發的通膨，並且減輕從電動車到飛機等領域對稀土供應的擔憂。

除了關稅外，美中兩國也在出口管制取得暫時性的進展，美國暫停實施對黑名單上陸企子公司的出口管制一年，為中國大陸半導體及科技企業爭取時間，以便在更嚴格的門檻生效前，有機會對營運架構進行規劃並採購關鍵設備。

北京方面將有關稀土和磁鐵的最新出口管制措施推遲一年實施，使面臨供應短缺且短期內缺乏替代選擇的產業和政府暫時鬆了一口氣。但美國及其盟友要想找到能替代中國稀土和磁鐵供應來源，一年的時間恐怕不夠，七國集團（G7）若能達成協議，將資源集中於最具潛力的來源和加工技術，也許可以加速這個進程。

總之，美中兩國暫停實施、而非取消更高的對等關稅和出口管制措施，凸顯雙方長期的互不信任，以及緊張局勢可能再度升級的風險。這或許是市場平淡看待美中貿易戰降溫的原因之一。

分析師表示，目前的美中平靜或許只是為雙方爭取時間，以便在長期的霸主地位爭奪戰中，鞏固各自的經濟和技術優勢。由於兩國之間仍有一些長期且結構性問題尚待解決，雙方緊張關係再度升溫的風險依然不小。

例如，在地緣政治方面，華府與北京在台灣與烏克蘭問題的立場相當分歧。在去年「川習會」上，美中領袖並未就台灣議題進行討論，但北京方面將會持續試探在台灣問題上能給川普政府施加多大壓力。

雖然「川習會」討論了烏克蘭問題，也同意共同努力尋求解決方案，但北京並未承諾減少採購俄羅斯石油。未來可以預見的是，華府若未做出重大讓步，北京可能不會冒險損害與俄羅斯的關係。

關稅 北京

美國 K 型經濟 面臨選舉考驗

美國總統川普就任屆滿一年，美國經濟韌性超乎預期，似乎成為他進入2026選舉年的助力，但民眾對於生活成本感受兩極化的「K型...

川普速報／格陵蘭衝突升溫 歐盟擬反制方案回應川普

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。（加紅框） 速報觀察 •歐盟與美國因格陵蘭議題衝突升高。歐盟各國大使已達成共識，將加強外交遊說，試圖阻止川普對多個歐洲國家加徵關稅，同時準備反制方案，包括對930億歐元美國商品加徵關稅，或動用「反脅迫工具」（ACI），限制美國在歐盟公共採購、投資及服務貿易的利益。美國財政部長貝森特則稱歐洲展現「軟弱」，主張美國掌控格陵蘭以維持全球穩定，並視為與俄羅斯、中國博弈的關鍵一步。

讀者QA／美國對付伊朗 內耗毀滅比一擊斃命更狠更有利

編按：伊朗爆發40多年來最大動盪，美方反應讓局勢更加撲朔迷離。本周《國際周報》收到讀者提問伊朗動亂後續變化，由資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者解惑，深入解讀事件背後的戰略盤算。 看點1：美國總統川普無意讓美軍陷入地面戰泥淖，「援助」喊話實為警告。若美方被迫介入，重點不在政權更迭，而是利用有限軍事行動壓制核威脅、影響中東能源安全格局。 看點2：伊朗神權體制根基深厚，短期難變天，唯最高領袖哈米尼健康是變數。若伊朗陷入長期內耗，將導致「抵抗軸心」金脈斷裂、代理人瓦解，這才是美以最樂見的戰略紅利。 ● 國際新聞看不透，現在可以直接問！不管是美中關係走向、俄烏衝突演變，還是全球經濟變局、大國政治角力，對任何國際議題有疑問，都歡迎填寫表單，聯合報資深國際新聞副總編輯郭崇倫將親自在國際周報中為讀者解惑。【提問請點此連結：https://forms.gle/e9m767Fnzy4tLtjS9】

川普2.0一周年／川普快打軍事策略 警示中俄訊號

美國總統川普去年1月就職以來，共對伊拉克、葉門叛軍「青年運動」及委內瑞拉等7國發動軍事攻擊。儘管均為精準式外科手術打擊，...

川普2.0一周年／帶動打壓媒體 全球新聞自由災難

川普或許樹立貿易壁壘，但他掠奪新聞自由的伎倆，使其他領導人得到激勵，敢於打壓自己國內媒體。

