川普2.0一周年／指控媒體假消息 川普興訟不甩國籍

美國總統川普重返白宮迄今對媒體祭出的種種措施，除挑戰美國憲法第一修正案保障的言論自由外，經常抨擊主流媒體報導為假新聞也讓部分右翼民眾喪失對媒體的信心，加上聯邦政府機構開始在社群媒體上模仿川普發表挑釁言論，反倒助長散播假訊息。

非政府組織「保護記者協會」的美、加及加勒比計畫總召傑考布森說，「總統對英國廣播公司（BBC）及其他媒體提起訴訟，以削弱憲法第一修正案的價值，而這正是其宣稱要維護的，還營造記者與新聞編輯被迫自我審查的環境，以免招來法律鉅額罰款」。

欽定採訪者 遭批獨裁手法

紐約時報指出，白宮欽定可近身採訪川普的人選是獨裁領導人慣用手法。美國新聞網站Axios分析，川普及其企業自2015年以來涉入34起媒體或誹謗訴訟。然而，從1964年的紐約時報訴沙利文案開始，一系列的最高法院判決讓政府官員或公眾人物很難贏得對媒體的誹謗訴訟。

由於法院不願富人或權貴利用訴訟壓制新聞自由，進而阻止媒體傳遞資訊、披露不法行為，故要求公眾人物須證明記者明知所報導的內容不實或無視真相才構成誹謗；但川普試圖推翻這些判例，讓起訴媒體更容易，甚至用威脅起訴讓媒體更恐懼，造成愈來愈多的媒體對待富人與權貴更溫柔。

紐時說，包括川普在內的政界或公眾人物近年都曾要求法官翻盤或縮小紐約時報訴沙利文案的適用範圍。目前至少有兩名最高法院法官支持該訴求，較折衷的作法可能是限縮「公眾人物」的定義，卻讓更多名人勝訴。

隨著地方政治人物、企業主利用法律騷擾小型新聞記者與獨立記者，後者將面臨花錢又花時間的訴訟過程。一旦遭起訴，保險公司往往大幅提高媒體責任保險的保費，甚至完全拒保。新聞編輯須在退讓或承擔鉅額訴訟費用間做抉擇，或者睜一眼閉一眼才是更穩健做法。

提告效應 讓媒體自我退縮

甚至部分美國最大的媒體也有其脆弱性，畢竟其所有者就是在川普時期獲利的企業或個人。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的「史蒂芬柯貝爾深夜秀」就疑因政治壓力，今年5月起將停播。

川普在2024年總統大選期間，控告CBS新聞節目「60分鐘」播出的民主黨總統候選人賀錦麗專訪誤導大眾，最終CBS母公司派拉蒙同意支付1600萬達成和解。柯貝爾稱和解金為「一筆鉅額賄款」後，收到節目停播通知。當時，美國製片公司天空之舞正以80億美元收購派拉蒙，併購案須經川普控制的聯邦傳播委員會批准。

福斯新聞的主持人拜爾去年向美國政治新聞網站Politico說，川普10年來指控主流媒體為「假訊息」的運動，是民眾對媒體信任暴跌的原因。「美國中部地區不信任來自媒體的很多報導」，這為川普利用這些情緒打開方便之門。

據蓋洛普於2024年大選前民調，僅30%的美國民眾「非常」相信媒體能公正且準確地報導新聞。這數字在1976年為72%，在2015年則是40%，之後「讓美國再次偉大」（MAGA）就成為美國主流。

衛報指出，隨著川普重返白宮，美國聯邦機構開始在社群媒體上模仿川普，進行「病毒式傳播」、發表挑釁言論，以激化討論各種嚴肅議題。加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授斯里尼瓦桑說，「現在這些機構的官方立場是宣傳、造假訊息、說謊及製造分裂」。

保守派媒體 開始批評川普

然而，美國全國公共電台指出，隨著川普未能妥善處理美國經濟，保守派媒體中的華爾街日報、紐約郵報及福斯新聞，開始用溫和或不同的筆調反擊川普立場。

儘管川普認為美國主流媒體存在自由主義的偏見，未能公平看待並評價保守派，並試圖以各種手段重整媒體，但川普看法卻正遭到保守派媒體的抵制。