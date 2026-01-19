川普2.0一周年／川普快打軍事策略 警示中俄訊號

美國總統川普去年1月就職以來，共對伊拉克、葉門叛軍「青年運動」及委內瑞拉等7國發動軍事攻擊。儘管均為精準式外科手術打擊，避免軍事介入淪為長久衝突，卻也有成本過高等爭議，而「讓美國再次偉大」（MAGA）反對介入任何海外事務，更是川普偏好快節奏軍事行動的原因之一。

路透引述川普政府官員說法，說打擊是美國罕見而果斷的使用軍事權力，還說相較於過往總統，川普使用軍事力量時的目標更為明確，是一種新的「川普主義」，「恢復美國嚇阻力」並向莫斯科與北京發出明確信號。

綜觀川普執政周年來的歷次對外軍事行動均帶有前述色彩。川普去年3月13日空襲伊拉克西部安巴省，擊斃「伊斯蘭國」負責境外行動的領導人里法伊；同月，川普發起「粗暴騎士行動」，將空襲葉門叛軍青年運動升級為每日攻擊。

美政府官員表示，轟炸青年運動目的在於恢復當地航行自由，反映出美國派遣海軍巡弋全球海上航線，藉由軍事力量維持地表貿易路線的暢通以維繫霸權的作法。但2名熟悉相關成本的官員向美國國家廣播公司新聞網說，空襲並未造成青年運動致命傷。雖花費逾10億美元，青年運動卻於去年7月再度攻擊航運，還正消耗美國的儲備恐非長久之計。不過，另一名國防官員卻說實際數字應僅4億美元。

拜登時期負責五角大廈中東區域政策的官員，現為華盛頓研究所研究主任的斯特勞爾說，「青年運動會暫時停止向美船隻開火，但不會停止向以色列發射飛彈，商業航運不會恢復，葉門內戰局勢也不會有任何改變」。

川普於去年6月空襲伊朗的福爾多、伊斯法罕及納坦茲3處核設施，此舉旨在遏制德黑蘭構成的「核威脅」。美國副總統范斯說美國無意派出地面部隊，也無意展開「曠日持久的衝突」，還形容空襲為「精準且外科手術式的打擊，目的維護美國的國家利益」，避免淪為持久戰爭。

這也符合MAGA不願涉入海外事務，以免重複長期陷入阿富汗與伊拉克戰場的覆轍。隨著川普關稅戰開打，益普索民調也顯示，高達24%的美國民眾認為解決經濟與失業問題才是眼前要務，只有2%的人認為眼下應解決戰爭與國際衝突。

再者，五角大廈估計空襲讓伊朗核武計畫倒退約兩年；紐約時報卻說川普雖矢言關上核武俱樂部的大門，伊朗等其他國家卻得出截然不同的結論，擁有核武才是在充滿威脅的世界中唯一的自保手段。從波斯灣、中歐到東亞，無核國家都自伊朗困境中汲取教訓，核擴散的陰影已然逼近。

曾在六方會談中代表美國進行談判的希爾說，核武對美國在中東與亞洲盟友的誘惑愈來愈大。這些盟友自二戰以來一直在美國核保護傘的庇護之下，如今川普卻認為多邊聯盟體系與「美國優先」的願景格格不入。

據南韓智庫峨山政策研究院2025年民調，76.2%南韓民眾支持自主發展核武，較2024年增5.3%，為2010年以來最高數字。日相官邸也有官員向媒體發表個人意見，稱日本正面臨嚴峻的安全環境，「應保有核武」；不過，日本內閣官房長官木原稔仍重申「堅持非核三原則」。

儘管川普說「若能將伊斯蘭國剷除，敘利亞將有光明的未來」，去年12月卻只用空襲敘利亞境內70個伊斯蘭國據點，報復2名美軍士兵與1名平民翻譯在敘利亞巴邁拉槍擊中喪生，並警告不要再攻擊美國軍人。

為打擊伊斯蘭國，美軍長期駐紮敘利亞；但配合川普「長期重新整合計畫」，駐敘美軍已減至不足1000人。

過去美軍持續訓練索馬利亞軍隊，並空襲與基地組織有關的伊斯蘭激進組織「青年黨」與伊斯蘭國分支「索馬利亞伊斯蘭國」。但川普首次執政時自索馬利亞撤出大部分美軍，雖然後來拜登政府下令重派美軍長駐該國，川普重返白宮後索馬利亞也敦促美國應持續在該國活躍，但川普僅大幅加強空襲索馬利亞而未加強駐軍。

據新美國基金會統計，自川普再次執政迄去年12月共空襲索馬利亞111次，超過小布希政府、歐巴馬政府及拜登政府空襲次數的總和。

川普也在去年耶誕節轟炸奈及利亞西北部的「伊斯蘭國」武裝分子，是美國首次在西非國家的軍事行動。

川普還表示不排除武力奪取格陵蘭，揚言要讓加拿大成為美國第51州，反映美國不願俄中的手伸入西半球。