川普2.0一周年／新帝國主義再現 大掠奪時代來臨

美國總統川普執政迄今對7個國家發動軍事行動，控制委內瑞拉石油，揚言祭出加高關稅反制歐洲反對其買下格陵蘭，無視國際法，還藉由獎勵盟友、懲罰對手以強化掌控美洲。

「唐羅主義」不只競爭西半球的控制權，也讓中國大陸與俄國各自打造東亞版「習羅主義」和前蘇聯加盟共和國版的「普羅主義」，世界三大軍事強國不約而同走向帝國主義。

川普在佛州海湖俱樂部說如今委內瑞拉由「我們當家」，「美國在西半球的主導地位將無可置疑」，還援引門羅主義稱其作法為「唐羅主義」。

美國扭轉外交政策 謀取拉美利益

紐時分析，這象徵美國十幾年來外交政策的急劇轉變，西半球成為美國核心。除軍事威脅與行動外，白宮還在美洲各地祭出懲罰性關稅、制裁、施壓及經濟紓困。

儘管川普曾說正尋求阻止毒品與移民進入美國，政府官員也直言首要目標是維護美國支配西半球。川普的拉丁美洲特使克拉佛－卡羅內說，「若你不是區域霸主，就無法成為全球霸主」。

美國外交政策往往與意識形態緊密連結，川普作法卻近乎務實。由於強化控制西半球，特別是拉美地區，將獲得豐富的自然資源、重要的戰略安全地位及獲利豐厚的市場，在以國務卿魯比歐的鷹派團隊支持下，川普正扭轉美國的拉美政策，獲取前述利益。

美洲因此出現政治波動與重整。許多領導人不是立場髮夾彎與川普結盟，就是與其對抗。

門羅總統阻止歐洲列強干涉西半球事務，川普則與北京競爭，後者在過去十多年已在拉美積累龐大的政經權力。

與中俄劃勢力範圍 是川普算盤？

紐時引述部分外交分析家說法，稱川普想與中俄劃分勢力範圍，近幾個月來美國資深官員的發言則解釋其戰略。防長赫塞斯說，「西半球是美國鄰里，我們將保護他」。川普成長於紐約，當地商人、政客及黑幫為爭奪地盤而控制街頭。美駐巴拿馬前大使斐里說，川普「將狹隘的紐約視角化為全球視野，美洲在其影響力下」。

川普讓不合作者付出代價。在俘獲委內瑞拉總統馬杜洛後，揚言下個目標恐是哥倫比亞、古巴，格陵蘭也須納入美國控制。聯合國人權事務高級專員公署表示，美國干預委國已違反國際法「各國不得威脅或使用武力」，「侵犯任何國家的領土完整或政治獨立」的原則。

在聯合國安理會5日召開的緊急會議中，丹麥駐聯合國大使拉森則以不點名方式，譴責美國染指格陵蘭「此事不容協商」，還說任何國家不應以武力威脅等違反國際法手段，影響委國政治。法國駐聯合國副代表瑪迪卡里則說，任一安理會常任理事國違反國際法，都將侵蝕國際秩序根本。

面對川普不受國際法約束，法國總統馬克宏表示，美國背棄盟友，視國際規則為無物，並暗指美國將世界拖入「新殖民主義和新帝國主義」的危險中。他說，每天都有人擔心格陵蘭島是否會被入侵，加拿大是否會面臨成為美國第51個州的威脅。

國際法缺究責機制 難以制衡華府

因國際法缺乏有效究責機制，華府難面臨實質究責。事實上，魯比歐雖承認行動前未通知國會也未獲授權，卻將行動定調為「執法而非宣戰」，「本質為逮捕兩名已被美國司法起訴的逃犯，戰爭部僅是協助司法部完成任務」。意味逮捕非軍事行動，不適用國際法與日內瓦公約，而適用美國刑事程序。

此外，「唐羅主義」將全球劃分為美國主導西半球，大陸主導亞太地區，最終將有利於習近平心中的亞洲地位願景。畢竟，唐羅主義或讓大部分的美國軍力遠離亞洲，而當共軍強入南海爭議水域並威脅台灣時，可能削弱華府對北京的指責。

美國安會中國與台灣事務前資深主任杜如松說，「反對大國用武在過去20年來已不斷弱化」，如今對委國用武則「進一步削弱」，「這正合北京心意」，美國「陷入委內瑞拉也會分散其注意力，也更有利於北京」。

在與川普的貿易戰中，習近平持續將大陸形塑成區域可靠且強大的支柱，與美國形成鮮明對比，以拉攏鄰國站在北京一方。他也呼籲以「亞洲價值」、亞洲供應鏈及亞洲安全模式為治理基礎。近日在北京會見南韓總統李在明，又重申大陸睦鄰外交與川普的差異。

考量到華府自此深陷委內瑞拉，俄國也更能容忍唐羅主義並著眼川普劃分勢力範圍的潛在收益。1名要求匿名的俄國資深消息人士向路透說，「俄國在拉丁美洲失去一位盟友，倘若這是川普門羅主義的實際案例，俄國也該有自身勢力範圍」。

自冷戰結束以來，普亭一直試圖在中亞、高加索及烏克蘭等前蘇聯加盟共和國中，重建俄國勢力範圍，卻遭華府持續的反對。克里姆林宮前顧問馬爾可夫說，唐羅主義或可解讀為「美國是否真的準備承認俄羅斯主導前蘇聯共和國，還是美國無法容忍任何強權接近他」。畢竟，對於普亭或習近平而言，由俄國關注烏克蘭，大陸聚焦台灣，美國專注西半球，完全是可接受的事。