川普2.0一周年／帶動打壓媒體 全球新聞自由災難

川普或許樹立貿易壁壘，但他掠奪新聞自由的伎倆，使其他領導人得到激勵，敢於打壓自己國內媒體。

美國總統川普重返白宮迄今，欽定近身採訪權、限制記者報導軍事新聞內容及狀告媒體，展現其對媒體制衡的蔑視；讓右翼播客、挺川小眾媒體進駐五角大廈媒體區，與「公民記者」的共生關係則進一步打壓傳統媒體，美國第四權正面臨危機，憲法第一修正案保障的新聞自由正岌岌可危。

「無國界記者組織」去年發表聲明指出，川普已成為全球反新聞專業政治運動中的關鍵人物。川普或許樹立了國際貿易壁壘，但他掠奪新聞自由的伎倆，使其他領導人得到激勵，更敢於打壓自己國內媒體，因此導致全球性的新聞自由災難。

該組織綜合川普的相關手法，包括法律戰與經濟壓力、親信接管媒體機構、瓦解獨立公共媒體、暴力攻擊報導抗議活動的記者、禁用政府所不樂見的言詞、對媒體進行毫無根據的指控及抹黑記者等。

指責報導不公 恩怨10餘年

早在川普2014年宣布競選總統開始，已頻繁指責自由派媒體對其報導不公，負面報導其言論、政策及私生活，當選後也未修復與媒體關係。隨著川普2024年贏得共和黨總統候選人提名，儘管多次抨擊CNN為假新聞，深知主流媒體仍為自由派掌握的川普還是出席CNN舉辦的辯論，避免流失捍衛自己政策的機會。

就職後的川普簽署行政命令，宣布墨西哥灣今後稱為「美國灣」；但美聯社卻以川普行政命令「僅在美國境內生效」，「墨西哥、其他國家及國際組織沒必要承認這個更名舉動」，「墨西哥灣這個名字已沿用逾400年」，拒絕遵行更名，隨即遭川普限制其進入橢圓辦公室與空軍一號採訪。

白宮更於去年2月底宣布，白宮記者協會不應再「壟斷」白宮採訪團成員的選擇權，將由白宮新聞團隊自行決定人選，等於將近身採訪權收回手中。白宮主張媒體採訪總統是特權，而非應有的權利，本該由白宮掌控。

收回採訪權 無視百年傳統

美聯社也指出，在白宮發言人李威特主導下，「川友友」媒體則獲得更大的採訪權限。相較於前總統拜登，川普更願意與媒體接觸，尤好在橢圓形辦公室這類空間有限的場所談話，從而讓欽定採訪權政策更具影響力。

五角大廈去年10月頒布新備忘錄，限制記者僅能報導政府核准的新聞，讓紐約時報、華盛頓郵報及三大電視新聞網在內的數十家傳統媒體，交出准入國防部的記者證，則更有利「川友友」媒體獲得採訪權。

紐時指出，隨著原本常駐五角大廈的記者撤離，右翼播客、挺川普的小眾媒體則取代並進駐五角大廈媒體區。其共同特色為堅定支持川普政府，其職責並非觸怒政府，這與傳統新聞工作者自許「第四權」、「揭發掌權者真相」等概念大相逕庭。

散播議題 倚賴「獨立記者」

這反映川普與自稱「公民記者」群體之間的共生關係。紐時表示，白宮會針對關鍵議題散播敘述，然後獎勵迎合其立場、製造病毒式影音傳播內容的創作者。過去靠著製作「讓美國再次偉大」（MAGA）病毒式影片而崛起的獨立記者薛爾里，去年底就錄製披露明尼蘇達州索馬利亞人經營的托兒中心大規模詐欺影片。

多達數十家的兒童照護與自閉症中心獲得數百萬美元的州補助款，卻未照顧任何兒童。副總統范斯在社群媒體X上說，「這傢伙製作的新聞比2024年普立茲獎的任一位得主都更有價值」。

川普還將其與假新聞、不公報導的戰線擴張至國際層面。他以BBC惡意剪輯其在2021年國會山莊暴動前的演講，使人誤會其指示支持者衝撞國會大廈，卻刪減其呼籲和平抗議的片段，要求至少賠償100億美元。

BBC雖已向川普致歉，但也說訴訟毫無依據。畢竟美國憲法保障言論與新聞自由，川普不但要證明影片剪輯錯誤且有誹謗意圖，還要證明BBC知情將誤導觀眾或其行為魯莽，BBC也可辯稱紀錄片屬實，剪輯手法未造成誤導，未損害川普聲譽。

要CNN轉手 揚言參與決策

川普於2024年勝選後也狀告哥倫比亞廣播公司，其「60分鐘」新聞節目關於民主黨候選人賀錦麗的專訪誤導選民；去年11月沙烏地阿拉伯實質掌權者兼王儲沙爾曼訪問期間，美國廣播公司記者在白宮質疑川普家族企業與沙國往來存在利益衝突，也讓川普揚言撤銷美國廣播公司廣播執照。

川普更希望插手派拉蒙天空之舞與網飛競購華納兄弟探索一案，來影響華納兄弟旗下CNN的節目走向。華爾街日報稱，派拉蒙執行長艾里森已向川普保證，若收購成功將調整CNN的編輯立場與節目編制，而這讓曾激怒川普的主持人柯林斯與塔伯爾等人面臨去留危機。

按派拉蒙的提案，CNN將落入艾里森家族手中；在網飛的方案中，華納會先行分售CNN，再將製片與串流業務出售給網飛。川普則說，任何交易「都應該保證且確定CNN被納入其中，或單獨出售」，還公開說將親自參與政府最終交易的決策，不會全權交由司法部處理。