中東AI豪賭／海市蜃樓還是綠洲？中東AI夢背後的「高級伺服器農場」陷阱

近年來海灣國家高調投入人工智慧產業，動輒以上千億美元打造資料中心與算力基礎建設，企圖在後石油時代搶占AI制高點。然而，在宏大的國家戰略背後，中東承擔的實際成本與潛在風險正逐漸浮現。

首先是被外界忽略的物理代價。大型AI模型的訓練需要數萬顆GPU長時間運轉，耗電量極高。在美國，新建大型資料中心往往面臨電網接入排隊需耗時3至5年、電價高昂，且企業揹負著沉重的減碳（ESG）壓力；相較之下，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國電價比歐美低4到6成，審核流程與環保管制也相對寬鬆，成為Google、微軟等科技巨頭外包高耗能AI訓練工作的理想地點。

但這樣的模式，實際上將環境成本轉嫁到中東。沙漠地區本就缺水，而資料中心卻高度依賴冷卻用水，只能仰賴高耗能的海水淡化系統補充，結果形成「為了冷卻AI而消耗更多能源」的惡性循環。海水淡化本身既耗能又具汙染性，與中東國家宣稱推動的「綠色轉型」目標形成明顯矛盾。

除了環境負擔，產業層面的隱憂同樣不小。中東AI戰略最大的風險在於，儘管不惜重金採購最先進的硬體設施，但若無法培養本土軟體生態與應用開發能力，這些重金打造的資料中心，最終可能淪為美國科技公司的「高級伺服器農場」。換言之，中東可能只是提供廉價電力、空調與土地的房東，而模型設計、核心演算法與商業應用等真正的高附加價值環節，仍牢牢掌握在矽谷手中。

錢能買到硬體，卻難以複製創新文化。嚴格的審查制度、宗教與法律限制，以及對外籍專業人才的高度依賴，使得中東難以孕育出類似OpenAI這種由下而上的破壞式創新。一旦地緣政治情勢緊張，外籍工程師撤離，留下的可能只是一座座仍在耗電的空殼設施。

以阿聯為例，儘管推出Falcon、Jais等本土大型語言模型，但其核心架構高度依賴美國硬體供應商，如NVIDIA或Cerebras，也仰賴西方開源生態。高階AI工程師嚴重不足，使目前的發展高度倚重「外籍傭兵」，一旦外部環境變化，本土能力可能迅速歸零。

此外，中東國家投資OpenAI、Anthropic等美國AI公司，實際上取得的多半是「使用權」而非「所有權」，無法掌握模型核心原始碼，若未來美國進一步限制先進AI技術出口或收緊授權條件，中東幾乎沒有反制空間。更尷尬的是，在缺乏成熟本地軟體新創生態與企業級應用場景的情況下，即使建成大量資料中心，也未必有足夠的內需與商業模式支撐長期營運。