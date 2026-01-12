中東AI豪賭／美中之間左右逢源 中東利用AI擴大與華府軍事合作

隨著海灣國家在人工智慧（AI）領域的崛起，不但讓美國與中國大陸在中東的科技角力成為焦點，更讓中東國家藉兩者矛盾發展AI科技，以及提升與美國的軍事合作進而獲取更多的安全保障。

英國廣播公司（BBC）說，美國總統川普2025年7月訪問海灣國家，讓華府在中東地區的AI競賽占有絕對優勢。畢竟，阿拉伯聯合大公國縮減部分北京支持的計畫，也減少對華為硬體的依賴，而川普此行對AI交易的重視也凸顯這項技術對美國外交的重要性與日俱增。

海灣國家與美國的關係傳統上是以石油換取安全，如今正轉向能源、安全及科技合作。華府智庫中東研究所的蘇萊曼說，川普在訪問期間簽署的AI協議「更多是為了中國，而不是海灣國家」，美國的戰略意圖是為了在美中科技戰中，將海灣國家的算力資源納入美國的技術生態系，以防止中國勢力滲透。

晶片鬆綁 海灣成美中競逐新戰場

美國商務部已於去年11月批准企業，可向阿聯的AI企業G42與沙烏地阿拉伯的AI企業HUMAIN出售最多3.5萬顆輝達Blackwell晶片，總價值估計10億美元。Blackwell晶片是輝達現有最先進的產品，象徵著美國對兩國AI願景的支持。

路透指出，美國前總統拜登限制AI晶片的出口，以防止其流入北京手中並強化大陸的軍事實力；但現任總統川普卻將改善與部分海灣國家的關係，做為施政關鍵目標。目前絕大多數AI計算能力都為美國與大陸掌握，若海灣國家向美方提出的交易都能完成，中東地區將成為全球AI角力的第三個權力中心，特別是阿拉伯聯合大公國。這不只拉進中東國家與華府的關係，也增加其戰略價值。

阿聯一間AI新創公司創辦人格拉斯向BBC說，海灣國家選擇美國而不是大陸是理性的選擇，「美國現階段領先於AI領域，阿聯押注華府為明智之舉」。但美國官員也擔心阿聯的資料中心無法排除大陸的人員與技術。

華爾街日報就報導，隨著美國於2022年起以維護國家安全為由，緊縮向大陸銷售高階AI晶片與其他技術，陸企為規避美國晶片管制，其工程師會將數據存在硬碟中並攜至可獲得輝達晶片的國家，在第三國訓練完AI模型後再攜返大陸。

蘇萊曼警告不要低估北京，「其規模正迅速擴大，他們已擁有AI技術堆疊，雖然不若美國強大，但成本更低，而對許多國家來說夠用就好」。路透指出，大陸科技大廠旗下的阿里雲去年10月宣布在阿聯杜拜設立第二個資料中心，成為中東國家在美陸之間左右逢源的證明。

AI交易背後 美沙兩國各有所求

海灣國家試圖透過深化與美國在AI等關鍵科技領域的合作，作為交換安全保障的籌碼。沙國實際統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼去年11月訪美，正是希望在取得美方AI技術與民用核能合作的同時，進一步鞏固美國對沙國安全承諾。

推動與美國AI交易是利雅德「2030願景」的一部分，有助於實現經濟多元化並強化沙國在面對伊朗、阿聯等區域競爭對手的戰略優勢。畢竟，美方批准沙國採購先進晶片，能讓利雅德能成為全球AI節點，更是與阿聯競爭的關鍵。阿聯已於去年6月和美方簽署價值數十億美元的資料中心協議，進而獲得先進晶片。

川普已證實計畫批准出售F-35戰機給沙國。這筆軍售是美國政策的重大轉變，不但改變中東地區的軍事平衡，還考驗華府長期以來維持以色列對鄰國擁有「質量軍事優勢」的承諾。

美國與沙國長期以來一直有一項協議，即沙國出售廉價石油換取美國的安全保障。不過，伊朗在2019年攻擊沙國境內的石油設施，華府未祭出行動已讓承諾動搖。如今，沙烏地阿拉伯尋求與美國簽署防衛協議。不過，華府已要求沙國必須和以色列關係正常化，才能簽署防衛協議。

雖然以沙關係正常化能增加美國在中東地區的影響力，卻動搖該地區的政治與安全格局。兩名海灣國家的消息人士說，利雅德已循外交管道向華府表示其立場未變，唯有在巴勒斯坦建國的前提下，才會簽署川普在2020年提出的「亞伯拉罕協議」。

一名常駐波灣地區的西方外交官總結，「川普想要關係正常化，沙烏地要完整的防衛協議。雙方最終可能都無法如願，而這就是外交」。不過，川普最終在白宮晚宴上還是宣布「正式將沙烏地阿拉伯指定為主要的非北約盟友」，雖未獲得北約盟國的集體防衛保證，仍將兩國軍事合作提升至更高水平。