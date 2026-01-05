2026歐洲何去何從／俄壓境美抽腿 歐備戰有心無力

自俄國入侵烏克蘭起，歐洲安全官員開始警告要做好與俄國衝突的準備。

烏克蘭總統澤倫斯基日前表示願意放棄加入北約，改接受「類北約」的安全保障，一度讓西方國家對和平協議達成表示樂觀。但哈佛大學貝爾佛科學暨國際關係研究中心資深研究員達爾德說，俄國想要徹底征服烏克蘭，烏克蘭則想完全保有主權與領土，截然不同的目標讓停火協議難在短期內完成。

北約秘書長疾呼 我們是俄下個目標

俄國對烏克蘭的企圖讓歐洲產生危機感。北約秘書長呂特在柏林演說時表示，北約須「為我們祖父母或曾祖父母所經歷的戰爭規模做準備」，「我們是俄國的下一個目標」，「俄國可能在5年內準備對北約使用武力」；德國總理梅爾茨直言，「即使烏克蘭淪陷普亭也不會罷休，就像1938年蘇台德地區無法滿足希特勒一樣」。

華爾街日報說，歐洲在經歷深刻的心理轉變，從兩次世界大戰後宣揚和諧與共同經濟繁榮，變成每周警告正走向與俄國戰爭。急迫感又因川普而更強烈，歐洲擔心華府強逼烏克蘭吞下不公平的協議會助長普亭氣焰。停火也會釋放俄國軍事資源，使其重整兵力並聚焦於歐洲東翼，為未來進攻鋪路。

特別是烏克蘭的資金將於2026年第1季用罄，歐盟24國允諾籌集900億歐元無息貸款，維持基輔未來兩年的營運。原本歐盟有意將俄國於比利時「歐洲清算銀行」遭凍結的1400億歐元主權資產借貸給烏克蘭，卻因比利時憂心遭俄國報復而作罷。

美國安戰略轉向 未將俄國列為敵人

美歐戰略的不同調更讓歐洲憂心，一旦發生戰爭川普不會援助歐洲。川普日前公布的美國國家安全戰略近年來首次未將俄國列為敵人，而是阻止戰爭在歐洲擴散並「重建與俄國戰略穩定」。

同一份報告則強烈批評歐洲的現況，前歐盟執委會委員布勒東說，報告將今日歐洲視為「敵人」並試圖顛覆。川普在積極推動結束俄烏戰爭時發表措辭嚴厲的批歐陳述，這些說法可能導致與歐洲的緊張關係再度升高。

美媒「防務一號」引述未公開版的國安報告，稱美國應與奧地利、匈牙利、義大利及波蘭等少數與美國理念相近的國家加強合作，將其抽離歐盟。隱藏版報告還主張成立由美國、中國大陸、俄國、印度及日本的「核心五國」（C5），定期舉行特定主題的高峰會。

儘管白宮否認有隱藏版報告存在，歐盟理事會主席柯斯塔卻呼籲二戰以來的跨大西洋盟友關係已變質，歐洲「不僅要防對手，也要防不利我們的盟友」。

歐洲政治家警告，要重新喚起大眾的尚武精神並解釋提高軍事預算將是一項挑戰。據蓋洛普民調，僅有3分之1的歐洲民眾願為保家而戰，美國的數字則有41%。事實上，德國國會日前通過兵役改革法案，自2026年1月起所有德國18歲公民都將收到詢問是否有意願從軍的問卷，引發全德國90座城市的學生罷課抗議。

俄軍工產能充沛 可更快重整攻擊歐

但已卸任的北約軍委會主席包爾說，唯有備戰嚇阻俄國總統普亭，歐洲才能維繫和平。數據顯示俄國軍工複合體產量已超過烏克蘭戰爭所需，官員憂心俄國能比先前預期的更快重建進而攻擊歐洲。但歐洲官員私下表示選民只有相信攻擊真的會發生之下，才會支持提高國防預算到重啟徵兵制等政策。

歐洲安全官員也警告，俄國已開始對歐洲發動「灰色地帶」攻擊，企圖破壞經濟與製造混亂，還涉及破壞歐洲關鍵基礎設施與軍事設施，對企業發動網路攻擊，幕後指使縱火焚燒倉庫與購物中心。俄國無人機與MiG-31戰機也分別入侵波蘭與愛沙尼亞領空。

歐洲政治兩極化 難以大刀闊斧擴軍

歐洲各國已為此做準備；在廢除徵兵制近30年後，法國自2026年年中起推行為期10個月、男女皆可參與的青年志願軍是服務計畫。第一年將訓練3000名志願者，預計2030年達1萬人，2035年增加5萬名青年入伍。

此外，歐洲的北約成員也同意將國防預算由GDP2%提升到3.5%，再額外編列1.5%用於如加強基礎建設等安全相關措施，以強化因應俄國的混合攻擊。德國則承諾未來10年投資逾1兆美元建設軍事與基礎設施，以打造歐洲最大的常備部隊。

然而，隨著過去10年歐洲移民數量急遽上升，結合經濟停滯、魅力型民族主義政治人物崛起，社群媒體催化歐洲朝左右極化發展，讓歐洲分裂日益加劇，各國內部的種族言論與仇恨犯罪也愈來愈多。德國總理梅爾茨的執政聯盟就因外長瓦德福對遣返難民持保留意見，遭保守派猛轟，恢復有限形式的徵兵制引發爭議，上台才半年民調就跌落至13%與15%之間，影響建軍大計。

法國也因倒閣衍生政治動盪影響建軍。法國政府因預算協商失敗無法通過2026年預算草案，讓馬克宏未來2年內增加國防預算65億歐元的計畫無法執行。