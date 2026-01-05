2026展望全球脈動／門羅主義新篇章 拉美風雲再起

拉丁美洲多國將於2026年舉行選舉。但移民浪潮、經濟停滯成長及犯罪率上升，讓南美普遍反移民並對執政不滿，極右翼也趁勢擴張。此時美國總統川普在國安戰略重申美國西半球經濟主導地位，拉美將由美國後院變成前廳。

1823年美國提出門羅主義，將美洲視為自家勢力範圍，已逾200年。川普一席話，在此時刻引發新時代「門羅主義」的討論。

另一方面，在中國崛起和全球格局變化之下，愈來愈多拉美國家對美國的干預說「不」。

川普近期發動對委內瑞拉的種種措施及軍事行動，許多分析認為中國因素是關鍵，換言之，白宮行動看似針對馬杜洛，實則意在牽制北京。

而拉美國家本身各種嚴重的社會問題，讓這個地區的情勢更加複雜。紐時指出，拉丁美洲的組織犯罪在過去10年激增。一度和平的智利、哥斯大黎加、厄瓜多，如今也為暴力浪潮吞噬。民調顯示智利等8國選民最關心議題為安全，許多選民要求政府祭出強硬措施，對嚴刑峻罰也更包容。

犯罪議題成為足以左右秘魯、哥倫比亞及哥斯大黎加2026年大選的關鍵。美智庫外交關係協會拉丁美洲研究員弗利曼說，「組織犯罪成為要求改革的力量」。

秘魯近年來犯罪率飆升，尤以詐欺為最。據2025年益普索民調，即使牽連無辜者，62%的秘魯人也支持嚴刑峻罰，僅27%認為應尊重人權。拉美人口最多的巴西與墨西哥凶殺率近年雖已下降，卻未見黑幫勢力削弱。弗利曼說，「愈來愈多的拉美民眾說若有必要，犧牲部分民主與自由讓國家有權對黑幫硬起來或許值得」。

犯罪激增讓智利選民選出有「智利川普」之稱卡斯特接任總統，成為拉美最新向右靠的國家。卡斯特反對墮胎與同婚，部分不認同的選民卻願用此換取更安全的生活。

卡斯特當選反映南美普遍反執政情節，而川普有意影響該區域的政治未來則明顯助長極右勢力。哈佛大學政治學教授李維茲基說，「民眾將經濟停擺、犯罪及貪腐問題歸咎於左派執政」。

綜觀2025年，川普意識形態盟友、阿根廷總統米雷伊在期中選舉取得決定性勝利，玻利維亞選出右翼總統巴斯，而川普支持的保守派前市長阿斯拉夫在宏都拉斯大選的領先，南美政治版圖正由左翼轉向右翼。專家向美聯社說，拉美極右翼強化川普的影響力。

金融時報指出，就在川普將西半球列為美國最優先事項不到兩周，拉美親川普名單又新添一位卡斯特總統。美國務卿魯比歐說雙方將合作「加強區域安全並重振貿易」，是指華府過去在後院的兩項關鍵優先項目：打擊有組織犯罪與確保關鍵礦產供應，以對抗北京的競爭。智利是全球最大的銅生產國與第二大的鋰礦生產國。

但北京是智利最大的出口市場，紐約州大學拉美專家納維亞說，「卡斯特知道智利是美國重要盟友，也明白中國是我們主要貿易夥伴。我們會在一切議題與美國立場相符，又不得罪中國」。

川普前策士巴農也說，卡斯特勝利要放在川普加強西半球防衛的戰略來看。「這是門羅主義2.0，目的是建立拉美主導地位，與支持讓美國再次偉大的夥伴國合作，也讓其再次偉大」。

非政府組織「武裝衝突地點和事件資料組」（ACLED）報告顯示，美國在委內瑞拉門口集結軍力「是向委國施壓並使其與美國外交政策目標相符」。川普強調這是反毒之戰的一部分，但衛報引述區域人士看法，此舉意在推翻委國獨裁者馬杜洛。

ACLED則稱是「重申美國西半球經濟主導地位，確保獲取區域資源，透過與美結盟的政府遏止中國影響力」，卻向各國發出警訊，即人權不再是美國優先事項。