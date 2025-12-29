科技業競逐宇宙／AI太耗電 算力新戰場離開地球

隨著火箭發射的成本更為廉價，加上太空擁有豐富的太陽能與更經濟、有效的冷卻系統，讓矽谷各新創公司掀起新一輪競賽，競相於太空設置巨大資料中心，來滿足包含人工智慧（AI）不斷成長的算力需求。

美國新創公司「孤星數據控股」（Lonestar Data Holdings），在今年2月底使用太空探索科技公司SpaceX的獵鷹9號火箭，將新創公司直覺機器公司（Intuitive Machines）的登陸器「雅典娜」發射升空。

雅典娜於3月6日成功登陸月表面，將名為「自由」的資料中心送上月球。孤星執行長史托特解釋，透過將月球當作錨點，避免地球上的關鍵資料毀於天災與網路威脅，以確保通訊安全。這使得災難復原與資料儲存成為太空資料中心的賣點，月球儼然成為地球資料的終極備份。

輝達GPU 美新創送上軌道

目前包括佛州政府、英國皇家屬地曼島、AI企業女武神及流行搖滾樂團謎幻樂團均已和孤星簽約，成為「自由」資料中心客戶。「自由」資料中心利用太陽能供電，並使用自然冷卻固態硬碟，另在佛州坦帕市還有資料中心公司Flexential為其進行資料備份。

隨著AI競賽導致維持資料中心所需的電量急劇成長，愈來愈多矽谷巨頭將目光瞄向太空資料中心。美國新創企業「星雲」（Starcloud）５月時也將載有輝達圖形處理器（GPU）的衛星送入軌道。

沒有雲與暴雨 日照可永續

太空沒有雲與暴雨，衛星與太陽軌道同步能確保太陽光持續照射在太陽能電池板上。豐沛電力成為最大的吸引力。谷歌今年11月宣布的登月計畫「陽光捕手」就使用太陽能發動、裝載輝達 H100 GPU的衛星群，在太空真空狀態下運行機器學習，希望能徹底解決電力供應的問題。

AI設施耗能 可比小型城市

富比世雜誌指出，今日AI基礎設施的耗電量已達難以永續發展。一座超大規模資料中心需數十甚至數百兆瓦的電量，已是小型城市的用電量，還需要大量的冷卻水。隨著全美各地興建超大規模資料中心，估計在2030年需要額外81千兆瓦(GW)的電力，相當德州總用電量。

谷歌旗下的研究團隊「智慧典範」資深總監畢爾斯說，設立於太空的太陽能電池板只要適合軌道，效率為地球的8倍，「太空未來可能成為大規模拓展AI計算的最佳場所」。

華爾街日報引述知情人士消息，稱貝佐斯創辦的太空公司藍源也正致力於研發軌道上運行的AI資料中心；馬斯克的SpaceX也計畫使用升級版的星鏈衛星，明年部署資料中心至太空軌道上來執行AI計算任務。

法規限制少 較無社區抵制

對地球更友善是太空資料中心受青睞的另一原因。法新社說，除火箭發射過程產生的汙染，太空資料中心對地球環境的整體危害較小，面臨土地取得、當地法規限制或社區對建案的抵制等挑戰也較小。「星雲」估計，比起使用天然氣，太陽能資料中心碳排量僅10分之1。

不過，德國薩蘭大學博士生奧斯等人在「低軌道上的髒東西」一文指出，若計入火箭發射與太空零組件重返大氣層產生的碳排放，太陽能資料中心的排放量仍比地球上數據中心的排放量還高。大部分額外的排放來自於火箭與硬體重返大氣層的燃燒過程，產生破壞保護地球臭氧層的汙染物。

資料中心設立在太空也較地球更容易冷卻。冷卻太空資料中心所需的用水量與太空站所需相當，而太空站則靠排熱散熱器與重複利用相對較少的液體來散熱。美國密西根大學工程學助理教授林巴賀說，問題不在於技術是否可行，「真正的問題是經濟上的可行性」。