AI競局新角力／太空算力賽 陸搶占先機

今年5月14日，在中國大陸甘肅酒泉衛星發射中心，「三體計算星座」首批12顆計算衛星搭載長征二號丁運載火箭成功發射，其中每顆衛星都具備太空計算和互聯的能力，成為全球首個太空計算衛星星座。

這也意味著大陸在太空算力賽場已領先全球一步，推動「天算時代」從科幻走入現實。

三體計算星座是由浙江官方主導的「之江實驗室」所負責推動千星規模太空計算基礎設施計畫，預計在2027年完成超過百顆衛星布局，在2030年左右達成1000顆星的規模，屆時總算力將達1000POPS（每秒百億億次運算）。

算力上太空 打破目前地算限制

按目前技術，衛星通常需要將採集數據回傳至地面進行解析，但「天感地算」的模式受限於地面站資源、頻寬等因素，僅有不到10分之1的數據能成功回傳，且不夠即時。三體計算星座的核心目標是將算力送上太空、實現衛星之間的互聯、將AI模型送上太空，讓遙感圖像數據得以在軌處理，實現「天感天算」。

首發星座的每顆計算衛星最高算力達744TOPS（每秒萬億次運算），香港文匯報指出，這相當於21台蘋果iPhone17 Pro晶片的並行運算能力；整體在軌集群算力達5POPS，支持AI推理、遙感計算、低空經濟等多領域需求能力；星間雷射通訊速率最大可達100Gbps（每秒千兆比特傳輸）。

搭載AI大模型 數據處理再加速

更重要的是，首發星座搭載了80億參數天基AI大模型，如同為星座增加「智慧大腦」，能夠調度衛星協同處理多源遙感數據，在軌自主完成對地觀測任務。具體應用上，例如在城市治理、土石流或地震等應急救災上，可從過去動輒需要數小時的回應時間，縮短至分鐘級甚至秒級的處理速度。

之江實驗室計算星座科研任務總體部技術總師、天基計算系統研究中心副主任李超形容，這次的發射幾乎是「不可能的任務」，因為從項目立項啟動，到首發任務成功發射，只用了不到9個月時間。這也展示大陸積極搶占先機的決心。李超說，在天上構建太空計算基礎設施後，便可為其他衛星提供在軌算力支持，未來與6G技術融合，還能向終端用戶輸出內容，應用會更多。

首發任務除了有之江實驗室肩負星載智慧計算軟硬體與天基模型研製工作，許多深耕太空算力領域的大陸民營企業也參與了這項計畫，例如「國星宇航」負責衛星平台研發和整星研製工作，氦星光聯則承擔了激光（雷射）通信終端的研製工作。

大陸目標 將數據中心蓋進太空

這次發射同時也是國星宇航的「星算」計畫的首次發射。該計畫目標將數據中心蓋進太空，預計由2800顆計算衛星組網，形成全球最大在軌運算網路，並與地面超過100個算力中心互聯互通，從而構建「天地一體化」算力網路。目前第二批衛星發射正籌畫在2026年上半年發射。

大陸還有如北京正積極布局算力星座。北京市科委、中關村管委會集結了20多家企業和科研機構，提出在700至800公里晨昏軌道（特殊太陽同步軌道）建設超過千兆瓦（GW）功率的巨型太空數據中心，在2035年前分三階段逐步建成。此項目已在2025年6月完成首輪及加輪總計1.4億元人民幣的融資，首顆算力試驗衛星也已投產。

太空環境特殊 可靠性仍待驗證

事實上，將算力中心建設在強輻射、極端溫差的太空，本身就是極限挑戰。而從現實層面看，還會遭受多重因素掣肘，例如在軌處理與星間協同能力尚處起步期；產業鏈上下游協同壁壘明顯、單顆衛星功能單一，還有算力平台在特殊太空環境下的可靠性仍待大規模驗證。

此外，太空算力產業鏈涵蓋上游衛星製造、通訊設備、晶片模組及下游AI演算法、地面接入終端、算力服務系統，資本密集屬性明顯，但產業發展仍受限於發射和衛星製造成本高昂，而且每顆衛星的算力能力指標看似亮眼，卻面臨功耗和散熱的挑戰，新衛星不得不增大體積，也因此堆高成本。

產業「內捲」 成大陸核心問題

在大陸發展太空算力，同樣也需面對太空產業「內捲」（內部過度競爭）困境。中國科學院學者王建宇指出，大陸公布的衛星星座計畫超過100個，總衛星數超過6萬顆，但實際發射比率不到2%，如何協調發射能力、製造產能與軌道資源管理，也是制約星座發展落地的核心問題。

雲岫資本合夥人宋旭文認為，太空算力的優越性目前還受限於平台的可靠性，以及製造、發射、運行整個鏈條的規模效應，暫不能解決地面端絕大部分的運算需求。待基礎設施成熟，這條賽道領域才能迎來真正爆發。