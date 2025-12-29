科技業競逐宇宙／美「創世紀」任務衝刺AI 電是瓶頸

為確保美國大型科技企業在人工智慧（AI）領域持續領先中國大陸，美國總統川普11月底簽署行政命令「創世紀任務」，責成能源部建立整合式AI平台，再由國家提供超級電腦、聯邦科學資料集及研究設施，以加速核融合到半導體製造等科學研究，鞏固美國在AI領域的主導地位。

「創世紀任務」核心為「美國科學與安全平台」，由政府提供研究者高效能計算資源、AI建模工具及大量聯邦資料集，協助訓練科學基礎模型與自動化研究流程。

川普在行政命令中指示美國能源部與美國國家實驗室，「將美國最聰明的頭腦，最強大的電腦及龐大的科學數據串聯起來，組合成為合作研究系統」。按川普行政命令，能源部於60日內擬定優先清單，包含先進製造、生物技術、關鍵材料、核能、量子運算及半導體等20個項目，「美國科學與安全平台」應在9個月內讓其中至少一項達到初步運作能力。這20個項目也是北京競爭愈來愈激烈的關鍵領域。

整合資源 加速科學突破

白宮科技政策辦公室（OSTP）主任克拉齊奧斯說，相關努力旨在開放聯邦數據集並「大幅加速科學突破的速度」。透過AI將「實驗自動化，加速模擬，生成由蛋白質摺疊到核融合等離子體等領域的預測模型，能讓取得研究發現的時間由數年縮短至數天甚至數小時」。

這讓政府扮演整合資源的火車頭，使科技企業脫離單打獨鬥。能源部部長萊特說，私人部門已大規模投資AI，但政府希望將這些努力轉向「聚焦於科學發現、工程發展，要做到這一點，需要我們國家實驗室的數據集」。能源部將建立閉迴路AI實驗平台，整合美國超級電腦、數據集以生成基礎模型，並讓機器人實驗室動起來。

為贏得與北京的AI角力，川普撤銷拜登簽署的AI安全行政命令，還簽署行政命令擬建立全國性AI標準，避免各州自行制定過於嚴苛的法規，使AI投資與發展受限。

然而，美國科技巨頭卻依舊無法迴避電力供應形成的能源高牆。據國際能源總署報告，2022年全球資料中心用電量為460太瓦時（TWh），僅占全球用電量2%；隨著AI發展，估計到2026年將翻倍成長至1000太瓦時，約日本全國一年的用電量。

微軟執行長納德拉坦言，「我們現在最大的問題，不再是運算資源過剩而是電力，以及能否及時在有電力的地方完成設施建置。如果辦不到，我們將有一堆晶片躺在倉庫裡卻插不了電」。

這讓矽谷巨頭將目光轉向在太空建立資料中心，利用太陽能解決AI吃電怪獸的問題。商業衛星公司「星球實驗室」執行長馬歇爾說，「將資源密集的基礎設施移至地球以外的想法由來已久，這有賴降低發射與衛星成本，而我們正接近這目標」。

據谷歌分析，到2030年代中葉，火箭發射成本可降至每公斤200美元以下，意味著將資料中心送入太空比在地球上建設資料中心便宜。管理諮詢公司麥肯錫估計，目前重型太空船射入低軌道的成本為每公斤1500美元。

千兆瓦算力 需1萬枚衛星

不過，懷疑者相信樂觀者低估隱藏的技術風險，還說一旦地面資料中心的供電問題解決，太空資料中心的成本將不具競爭力。畢竟，除火箭發射成本外，每5至6年還需要更換一次裝載晶片。

賓州大學電腦系統結構與工程師李班傑明說，「可重複使用火箭的出現降低發射成本，但仍需要大量發射才足以建造與地球資料中心比美的軌道資料中心」。

這凸顯另一挑戰為需要的衛星數量。谷歌軌道資料計畫執行長畢爾斯說，假設每座衛星功率為100千瓦，需要1萬枚衛星才能再現千兆瓦資料中心的運算能力。

亞利桑那大學工程學教授穆拉利達蘭說，太空資料中心大約再10年就有商業可行性；但亞馬遜創辦人，私人太空探索公司藍色起源貝佐斯卻說，考慮到高輻射與極端溫度對GPU的傷害，與太空垃圾擊中衛星等風險，估計還需要兩倍的時間。

宇宙輻射影響AI 所知甚少

谷歌使用質子束測試自家第六代Trillium TPU，其記憶體子系統暴露在接近3倍的輻射劑量才開始故障。雖然韌性異常地好，谷歌的分析報告提醒，宇宙輻射對AI的影響所知仍甚少，有數百萬個參數待更新，無法確定長期執行任務是否可靠。