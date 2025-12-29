AI競局新角力／AI賽道分歧 美重創新 陸拚普及

美國和中國大陸在人工智慧（AI）領域的競爭愈演越烈，日前美國總統川普同意讓輝達向大陸出售H200晶片，彭博資訊就指，這是因為輝達在大陸的頭號競爭對手華為已推出性能相當的AI系統。不過，英國經濟學人在一篇報導中分析，美中對於AI的發展，其實是走上不同的競爭道路，與美國科技巨頭著重創新突破不同，北京更重視AI的普及和應用。

同時，在美中AI競爭日盛之際，上個月在香港的一個論壇上，美中專家提出呼籲，認為必須限制人工智慧在國防領域的應用，以此促進兩個大國在這項變革性技術上的合作。

前述經濟學人報導指出，在美國，關於AI的討論多圍繞於「超級智慧」的可能性—AI實驗室競相開發能在各種認知任務上全面超越人類的大模型，也就是所謂的通用人工智慧（AGI），這也促使政策更側重於快速創新與研發突破。但中國大陸走的是另一條道路，報導說，北京的首要任務將是讓現有AI模型在消費端與產業端迅速普及使用。

陸2035年目標 成為「智慧社會」

大陸的AI目標將被寫入下一個五年計畫——這是大陸最重要的國家戰略文件，預計將於2026年3月公布（十五五規畫）。其中規畫了未來AI的三階段推進目標：第一階段是在2027年之前，AI要在六大領域廣泛使用，包含研究、工業流程、消費產品、醫療與教育、數位政府、技術出口。第二階段是到2030年，AI要像電力或網路一樣普及，並成為經濟成長主要動力。至於第三階段，則是到2035年，大陸要成為「智慧社會」，AI將像網路曾經做到的那樣，重塑文化與人際互動。

陸AI實驗室 聚焦解決實際問題

為此大陸在今年全面啟動「AI+」計畫，這是一場以「將AI整合進現有工作流程」為核心的大規模行動。目前政府已著手制定「AI+能源」計畫，用於管理電網。官員希望能複製2010年代「Internet+」所達成的高速普及—當時從叫車、外送到各種服務，網路徹底改變了生活方式。因此大陸的主要AI實驗室將聚焦於針對特定場景的模型，用來解決例如工業流程管理等實際問題。

此外，在政府支持下，大陸主要AI實驗室開放模型讓人免費使用（與西方的付費制不同），這加速AI的普及，也利於為特定需求客製化模型。在美國對高階AI晶片嚴格出口管制下，反而迫使大陸優先發展更小、更高效的模型—這些模型耗能更低、成本也更便宜。兩個超級大國都擔心自己會落後，但如今人們可能會開始看到，他們似乎在跑兩場完全不同的AI競賽。

阿里巴巴董座：用得最好才是贏家

據大陸「網易號」日前引述「紫京投研」發布，阿里巴巴集團聯合創始人、董事長蔡崇信11月在香港大學一場演講開頭就直言，「美國人定義的AI競賽規則是錯的」。他認為真正的贏家不是誰有最好的模型，而是誰用得最好。

報導整理了蔡崇信演講的核心觀點，例如談到中國大陸AI的真正優勢，他認為不是模型本身，而是讓AI被廣泛使用的整個生態系統。與美國相比，大陸電力成本低40%、數據中心建設成本低60%，而全球一半AI人才有中國學歷。中方團隊因硬體受限，必須把系統優化做到極致，反而逼出系統級創新。這些加在一起，讓中國更有可能實現AI的大規模普及。普及率才是真正勝出的關鍵。

提及開源模式為何會贏，他強調，對全球大多數用戶來說，開源同時解決了成本、數據主權和隱私三個問題。閉源模型要付費，數據要餵進黑箱；開源模型免費，數據可留在本地。所以無論是政府還是企業，只要認真做成本效益分析，都會傾向於開源。

除了競爭面，香港南華早報提及上月舉行的美中香港論壇上，多位專家倡議兩國在AI領域合作，尤其是在軍事國防領域的應用。北京清華大學戰略與安全研究中心（CISS）研究員孫成昊表示，軍事領域的人工智慧監管和旨在應對挑戰的全球治理可以為中美兩國促進雙邊合作提供共同基礎。

美國尼克森基金會董事考克斯指出，生物武器是美中應共同努力「限制人工智慧影響」的顯而易見的領域。他直言，讓人工智慧自主研發出易於複製或傳播到世界各地的生物武器，沒有任何好處。他並呼籲雙方先就引領人工智慧監管展開對話。