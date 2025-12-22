全球市場大洗牌／職缺減負稅大增 美民眾生存危機

美國總統川普堅信關稅能創造美國就業機會，振興經濟，增加稅收，但從華府智庫「租稅基金會」的相關數據來看，雖然關稅對經濟的全面影響還未彰顯，2025年美國家庭負擔稅金卻已增加1100美元，美國國內生產毛額（GDP）已下滑0.5%，損失50.3萬份全職工作。

經濟合作暨發展組織（OECD）12月初發布的最新「全球經濟展望」報告警告，關稅目前尚未衝擊全球經濟，未來才會出現全面影響。美國進口商品總量已因關稅明顯下滑，顯示關稅正影響需求，「隨著已宣布的關稅全面生效將持續對貿易量產生壓力」。

財經媒體CNBC警告美國明年的勞動市場恐面臨挑戰。在「不解雇、不招聘」的政策下，美國勞動市場已步履蹣跚。民眾愈來愈擔心針對美國進口商品課徵的關稅將提高企業營運成本，迫使企業裁員，這在美國供應管理協會（ISM）11月針對工廠現況的調查中一覽無遺。

成本壓力下 美國企業大幅裁員

一名運輸設備公司的高層寫道，「受關稅影響，我們開始實施長期的改革，包括裁員、向股東發布新指導，以及將原本在美國境內生產並出口的產品，改為在海外製造」。

此外，美國11月的ISM製造業指數下修為48.2，不但比10月份的48.7還低，也未達市場評估的48.6，更是在榮枯線50以下，創4個月來新低。由於企業接單動能持續衰弱，讓新訂單指數下探至47.4，而企業用人保守也讓就業指數下跌2%至44，創8月以來新低。高達67%的受訪企業說，現階段不考慮擴大招募，控制員工人數才是要務。

租稅基金會估計，若將兼職、臨時、零工的總時數換算為全職工作數，川普關稅政策讓美國在2025年損失50.3萬份全職工作。這還是美國單方面課稅的損失，若加上貿易夥伴報復性關稅還要流失14.1萬份全職工作。

CNBC則預測2026年的勞動市場將更嚴峻。雖然川普大力推動能源鑽探與化石燃料，但1名石油與煤炭產業的受訪者指出，「目前沒有重大變化，但我們預計2026年現金流與員工數將大幅波動。公司已經售出大部分產生自由現金流的業務，同時向所有員工提供自願離職方案」。一名電子電器設備與零件業務的經理也在受訪時說，關稅讓「目前供應鏈的不確定性較新冠疫情期間更嚴重」。

美通膨加劇 生活支出全面上漲

據美國廣播公司、華盛頓郵報及益普索的11月民調，多數美國人認為關稅加劇通膨，讓經濟與其財務狀況惡化。隨著美國通膨加劇，約7成美國人說今年支出食品雜貨的費用較去年更多；約6成美國人說在水電煤氣等公用事業的支出更多；另有4成美國民眾說花費在醫療保健、住房及汽油的支出較去年更多。

在經濟表現上，逾6成美國民眾說關稅加劇本國通膨；另有6成美國人說不論被課徵的是其他國家還是美國，都因關稅而經濟受損；55%的受訪者說關稅已影響其家庭經濟狀況，45%的人認為關稅傷害美國製造業，42%的人認為就業受影響。

租稅基金會統計呼應前述民調，由於進口商將關稅轉嫁至商品價格等因素，美國家庭在2025年因為川普關稅平均多繳1100美元稅金，2026年則要多繳1400美元。

GDP掉0.7% 關稅稅收難補大洞

此外，川普的關稅政策預估在2025至2034年間將創造2.1兆美元的收入；其中，援引「貿易擴張法」第232條祭出的關稅將為聯邦政府增加6020億美元的稅收，而「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）祭出的關稅則增加1.5兆美元的稅收。

但從長期對GDP的影響來看，第232條讓美國GDP下降0.2%，IEEPA則讓GDP下滑0.4%，扣除232條款與IEEPA重疊課徵的產業，美國GDP將下修0.5%。若加入貿易夥伴報復，美國GDP會再額外下降0.2%。川普關稅政策不僅無法彌補新減稅造成的損失，甚至可能抵銷減稅帶來的大部分效益。

65%的美國民眾不認同川普的關稅政策；川普的支持率更只剩39%，創2021年1月國會大廈之亂以來最低。關稅不只在經濟層面發酵，更可能鬆動川普政壇地位。